Президентские выборы в США: нужно ли Украине бояться сокращения военной поддержки со стороны Америки

Хоть до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, еще далеко, уже известна тройка основных кандидатов.

Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться еще осенью прошлого года. Джо Байден долго намекал, что пойдет на второй срок, но публично сказал об этом в апреле 2023 года. На прошлой неделе губернатор Флориды Рон ДеСантис тоже объявил о своем участии в выборах.

Сюрпризов в рядах Демократической партии, по словам экспертов, не будет. Пока конкурентов действующему президенту Джо Байдену нет. Против него играет скорее его возраст и стаж – 50-летнее пребывание в политической системе США. А вот в Республиканской партии будет жарко. Даже несмотря на многочисленные уголовные производства против Трампа (летом еще будут суды по обвинениям в попытке госпереворота и по госизмене), он в лидерах поддержки среди базового республиканского электората, намного опережая ДеСантиса, которого поддерживают ключевые доноры и верхушка Республиканской партии.

В то же время, как говорят в Америке, Трамп – единственный из республиканцев, кто точно проигрывает Байдену. Что это значит для Украины? В течение последних месяцев приходится слышать о риске уменьшения поддержки Украины со стороны США с приближением президентских выборов в ноябре 2024 года. Некоторые даже говорят, что действующей Администрации Байдена не очень-то и выгодно заходить в избирательный процесс с продолжающейся войной в Украине, ведь украинский вопрос будет одним из ключевых на этих выборах, что будет прямопропорционально зависеть от успехов сил обороны Украины на поле боя.

Именно поэтому ТСН.ua вместе с украинскими экспертами и американскими дипломатами решил разобраться, насколько велики риски уменьшения военной и финансовой помощи со стороны США, которые являются нашим главным донором, от чего это зависит, и что делать, чтобы обойти эти ловушки.

Трамп vs ДеСантис и Байден: к чему готовиться Украине

После очередного 12-го "Рамштайна" глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (которого вскоре заменит в должности генерал ВВС Чарльз Браун) подчеркнул, что Украина может освободить все оккупированные Россией территории, но это, вероятно, произойдет не ближайшим иногда. На его заявление мало обратили внимание в Украине. Хотя именно она является публичным изменением риторики Милли, который с ноября прошлого года систематически отмечал важность переговоров с Россией.

Еще больше уверенности придал визит американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в Киев, который не только призывал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACAMS и кассетные боеприпасы, но и почувствовал, как работает российская пропаганда. Грэм назвал американскую помощь "лучшими деньгами, которые США когда-либо тратили". На это Зеленский ответил, что Украина будет свободна, а Грэм отметил, что "россияне умирают". Эта фраза о смерти россиян на поле боя в Украине вызвала просто шквал истерики на болотах, включая сумасшедшего Медведева. Дошло до того, что МВД РФ объявило Линдси Грэмма в розыск и выдало ордер на арест.

Впрочем, у Республиканской партии есть разные политики. Наибольшую опасность для нас обычно представляет Дональд Трамп. Не так давно в эфире CNN он отказался назвать Путина военным преступником и не ответил на вопрос, кого хочет видеть победителем в войне. А еще раньше заявлял, что закончил бы эту войну через 24 часа, если бы стал президентом. На это Владимир Зеленский напомнил Трампу, что при его президентстве он не остановил продолжавшуюся войну. В Европе за закрытыми дверями еще более категоричны, потому что уверены, что Трамп может даже из НАТО Америку вывести, если придет к власти.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, выступавший против военных интервенций США в другие страны, все же поддерживал Украину. Однако в последнее время он явно пытается заигрывать с протрампистским электоратом, называя войну России против Украины "территориальным спором". Затем он заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, Путина считает военным преступником, а Россию – бензоколонкой с кучей ядерного оружия. Но уже потом заговорил о необходимости установления перемирия в Украине.

Хотя до выборов, повторимся, еще далеко, и многое может измениться, именно Трамп представляет для Украины наибольшую опасность. По словам директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, Трамп почти взял в заложники всю Республиканскую партию.

"На праймериз голосуют обычные избиратели, которые ходят на заседание партии. И, угадайте, кто имеет наибольшую поддержку обычного республиканского избирателя? Конечно, Трамп. Он ставит партию в такое положение: либо у него, либо у них нет нормального кандидата, которого поддержит избиратель". И, к сожалению, единственный шанс избавиться от Трампа – это действительно его посадить, причем не просто за какое-то нарушение отчета о своем бизнесе или подделке бизнес-деклараций. Единственная "надежда" для адекватной части республиканцев посадить Трампа – это дела о 6 января попытки госпереворота (штурма Капитолия – ред.) и вывоз документов из Белого дома, потому что это госизмена. А это несколько пожизненных сроков. Поэтому ждем решений суда", — сказал ТСН.ua Александр Краев.

Определенную борьбу и в рядах Демократической партии, мобилизовавшейся преимущественно вокруг Байдена, его позиций, в частности, относительно Украины, прогнозирует Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований при Одесском национальном университете И.И. Мечникова, приглашенный доктор Tufts University в США. По его словам, существует опасность, что Администрация Байдена может впоследствии пересмотреть свои подходы.

"Они говорят: мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Но быть с Украиной можно по-разному: давать больше или меньше оружия, одно оружие или другое, больше или меньше денег. Я не ожидаю радикальных изменений в позиции Администрации Байдена. Это его "война". Но при этом можно предположить, что на фоне, скажем, критики оппозиции и уменьшения общественной поддержки Украины в Америке, Администрация Байдена тоже может рассматривать уменьшение уровня масштаба помощи Украине", — комментирует ТСН Владимир Дубовик.

По словам эксперта, многое будет зависеть от того, что будет происходить в этой войне до выборов в ноябре 2024 года. Если это действительно какая-то успешная война и можно будет каким-то образом представить американцам это как успех, демократы будут о ней говорить во время предвыборной кампании. Если же нет – будет труднее.

"Поэтому у Байдена и его команды очень сложная дилемма: с одной стороны, они поддерживают Украину, для многих американцев это точно плюс, что Америка на правильной стороне истории. А для некоторых это может быть своего рода провалом при определенных обстоятельствах. Многие американцы очень взволнованы возможностью эскалации, прямого столкновения с Россией, поэтому здесь очень сложная ситуация для Байдена: с одной стороны будет положительная для нас инерция поддержки, но с другой — до какой степени это опять же эта дискуссия об эскалации, хотят ли они, чтобы Украина не проиграла, чтобы выиграла. Потому что они сами для себя еще не определились", — объясняет Владимир Дубовик.

Выиграть войну до выборов в США: что об этом думают в Америке

Комментируя ход предстоящей президентской предвыборной кампании в США, которая де-факто стартовала, американские дипломаты, в отличие от украинских экспертов, не считают, что вопросы Украины и войны будут доминировать. По мнению бывшего посла США в Украине, старшего научного сотрудника Brookings Institution Стивена Пайфера, результат президентских выборов в США в 2024 году будет определяться главным образом внутренними проблемами и экономикой.

А Байден, к слову, показывает довольно неплохие результаты: он смог обуздать инфляцию, вернувшиеся к уровню 2018 года цены на топливо и создать новые рабочие места. По словам Пайфера, поддержка Украины, вероятно, будет возглавлять список вопросов внешней политики, но сегодня опросы показывают, что большинство американцев выступают за поддержку Украины (сейчас это около 53% — ред.).

"Если такая поддержка сохранится, это может способствовать перспективам президента Байдена на переизбрание. Пока нет никаких признаков того, что Администрация Байдена давит на Киев, чтобы добиться переговоров с Москвой; похоже, она верит, — на мой взгляд, правильно — что решение о переговорах должно принимать украинское правительство", — говорит ТСН.ua Стивен Пайфер.

Бывший посол США в Украине, ныне глава Евразийского центра при Atlantic Council Джон Хербст, отвечая на вопрос ТСН.ua, станет ли Украина главной темой президентской гонки, говорит, что все будет зависеть от того, о каком из кандидатов мы говорим. По его словам, многие люди (в США – ред.), которые хотят уменьшить нашу помощь Украине, призывают к переговорам уже сейчас, потому что не понимают, что Путин использует прекращение огня, когда его армия терпит неудачи в Украине, чтобы восстановить силы для будущего агрессии в Украине или где-то еще.

По мнению Джона Хербста, кандидат в президенты, не понимающий большого американского интереса в победе Украины, может создать среду, где будут расти призывы к преждевременным переговорам.

"Это возможно, но маловероятно. Поддержка Украины в США, как среди демократов, так и республиканцев, остается сильной. Сила квазиизоляционистов сегодня меньше, чем в прошлом году, о чем свидетельствует письмо против максимальной помощи Украине, которое получило только 19 подписей (это была группа (возможно в следующем году поддержка Украины может уменьшиться, но это маловероятно", — комментирует ТСН.ua дипломат Джон Хербст.

Наверное, главный вопрос, который волнует многих в Украине, в Европе, и тем более в России, потому что Путин сделал ставку на долгую войну на истощение, надеясь, что Запад устанет поддерживать Украину, не наблюдая ощутимых преимуществ Украины на поле боя, — это риск уменьшение военной и финансовой поддержки со стороны США по мере приближения президентских выборов в ноябре 2024 года.

Интересное заявление по этому поводу в интервью BBC сделал Владимир Зеленский: "Кто знает, где мы будем. Я верю, что к тому времени мы победим".

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Джон Хербст говорит, что это трудно предсказать, потому что неизвестно, когда война закончится. По его мнению, если бы США и НАТО предоставили Украине все оружие, которое она просила, – дальнобойные огневые возможности, F-16 и достаточно танков, – прогноз президента Зеленского мог бы сбыться. "Если нет – трудно предсказать", – считает Хербст.

По словам Стивена Пайфера, Администрация Байдена отдана оказанию финансовой и военной помощи Украине, традиционно пользующейся сильной двухпартийной поддержкой со стороны демократов и республиканцев в Конгрессе.

"Неизвестным фактором является появление в течение последнего года в Республиканской партии группы "MAGA" (трампистская группа Make America Great Again – ред.), выступающей против помощи Украине. Эта группа "MAGA" пока является незначительным меньшинством сенаторов-республиканцев и представителей Конгресса. Хотя в течение следующих 18 месяцев в американской политике может произойти многое, и я считаю, что Путин делает проигрышную ставку (надеясь, что США и Запад устанут поддерживать Украину – ред.)», — считает Стивен Пайфер.

К тому же, как справедливо отмечает Александр Краев, не заявления кандидатов во время предвыборной гонки определяют поддержку Украины, а Конгресс, проголосовавший бюджет на 2023 год, где для Украины заложено около 35 млрд. Кроме этого выделяются дополнительные пакеты.

"То есть что бы ни произошло, на Украину, на наши ВС, на нашу экономику, деньги уже есть. Бюджет на 2024 год будет формироваться Конгрессом в начале года. Те же люди, которые выделили нам на этот год десятки миллиардов долларов, будут выделять и на следующий год для нас бюджет. То есть, выборы придутся как раз на тот период, когда никто ничего не сможет изменить в этой поддержке", — заключает Александр Краев.