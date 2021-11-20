Президентские выборы во Франции: сможет ли Макрон переизбраться и кто его главные соперники

Ожесточенную конкурентку Макрона, пророссийскую Марин Ле Пен, обходит не меньший симпатик Кремля, ультраправый писатель Эрик Земмур.

Эммануэль Макрон изменил оттенок синего цвета на флаге Франции на более темный, отложил введение скандальной пенсионной реформы и сравнивает себя с Шарлем де Голлем. Казалось бы, почему сейчас? В апреле 2022 года французы будут выбирать следующего президента. До выборов еще 5 месяцев, а политические страсти во Франции набирают оборотов – все уже на низком старте.

Хотя Макрон еще официально не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, это всем понятно. Вряд ли он поступит так же, как и его предшественник Франсуа Олланд: 1 декабря 2016 года в телевизионном обращении он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Скорее всего, выборы пройдут в два тура: 10 и 24 апреля. Соцопросы не дают ни одному из кандидатов более 50%. Главная конкурентка Макрона, как и в 2017 году, — Марин Ле Пен от крайне правой партии "Национальное объединение". Это будет ее третий президентский поход. Хотя опросы показывают, что Ле Пен уже обходит не менее ультраправый Эрик Земмур, у которого нет собственной партии.

ТСН.ua разбирался, почему его называют "французским Трампом", и с чем Макрон идет на второй срок.

Заявка на выборы

Все ожидали, что, обращаясь к французам во вторник вечером, 9 ноября, Макрон объявит о своем походе на второй срок. На самом деле, так оно и вышло, хоть и без формального подтверждения. Ведь обещание отложить реализацию пенсионной реформы в долгий ящик – это настоящая предвыборная заявка.

Хотя именно с этой реформой Макрон шел на выборы в 2017 году. И именно она привела к самым масштабным митингам (даже большим, чем протесты "желтых жилетов", которые бастовали против повышения акциза на топливо), которые буквально парализовали страну в декабре 2019 года. Несколько недель в Париже не работало метро, наземный транспорт и пригородные электрички. Целью же реформы была унификация определения и начисления пенсий, независимо от возраста, профессии и стажа (сейчас во Франции действует 42 специальных режима), и повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Макрон в своем обращении сосредоточился на пандемии COVID-19, заявив, что в Европе началась пятая волна, призвав 6 млн невакцинированных французов пойти и сделать прививку. Также он предупредил, что людей старше 65 лет ждет третья (бустерная) доза. Без нее паспорт вакцинации, дающий право ходить в общественные места и ездить в транспорте, будет недействителен.

В отличие от предшественников, Макрону грех жаловаться на падение рейтингов. Несмотря на то, как больно пандемия коронавируса ударила по всем без исключения экономикам, Франции удалось удержать стабильность. Более 40% французов одобряют политику Макрона. А президентский рейтинг держится на уровне 22-24%.

Уже сейчас СМИ пишут, что фишкой предвыборной кампании Макрон планирует сделать экономический рост: создание новых рабочих мест и сокращение бедности. Хотя, даже если ему удастся победить, следующим испытанием станут парламентские выборы, которые состоятся через несколько месяцев после президентских.

Дело в том, что еще в мае 2020 года партия Макрона "Вперед, республика!" потеряла большинство в нижней палате парламента. Хотя в 2017 году вместе с партнерами они взяли абсолютное большинство – 350 из 577 мест. На местных выборах 2020-2021 гг. партия Макрона потерпела сокрушительное поражение, не попав во многих регионах даже в выборные органы.

Главные конкуренты

Марин Ле Пен, как и на предыдущих выборах, считается главным конкурентом Макрона. Своих пророссийских взглядов она никогда не скрывала. За неделю до первого тура в 2017 году Владимир Путин охотно принимал ее в Кремле, а российские банки еще в 2014 году предоставили ее партии кредит более чем на 9 млн евро. Правда, незадолго до выборов 2017 года Ле Пен просила еще 27 млн евро, но Москва отказала. Да и за предоставленные 9 млн евро пророссийские фирмы с ней до сих пор судятся.

На предыдущих выборах она была сторонницей выхода Франции из ЕС и отказа от евро, а о Крыме говорила, что "не верит в его незаконную аннексию". Но с тех пор ее риторика изменилась, причем коренным образом. Ле Пен больше не говорит о выходе из ЕС, тесной дружбе с Россией, а берет на вооружение борьбу с "зелеными", обещая прекратить субсидирование возобновляемых источников энергии, закрыть все ветряные электростанции и поддержать атомную промышленность.

На фоне жесткого энергетического кризиса, от которого Европа до сих пор не может оправиться, через месяц после слов Ле Пен, Макрон, как ни странно, помпезно заявил о возобновлении программы строительства атомных реакторов, чтобы не допустить резкого роста цен на электроэнергию.

Но, возможно, за сменой риторики Ле Пен скрывается отнюдь не желание понравиться другому спектру избирателей, а появление нового более сильного конкурента. И это может быть правдой, ведь данные последних соцопросов показывают, что 63-летний журналист, публицист и писатель Эрик Земмур – "темная лошадка" ультраправого спектра, которого называют "французским Трампом" – обходит Марин Ле Пен.

Ее политтехнологи уже выходили на штаб Земмура, предлагая объединить усилия, но результата пока не видно. Он имеет очень радикальные взгляды на иммиграцию, хотя родился в семье выходцев из Алжира, у которых есть еврейские корни, призывая оставить "Францию французам". Также Земмур предлагает законодательно обязать иммигрантов давать своим детям французские имена. Таких взглядов он придерживается давно, за что имеет несколько обвинительных приговоров.

Еще в 2016 году в интервью одному из российских федеральных каналов Эрик Земмур называл кризис в Украине (войну России против Украины – ред.) искусственно созданный Соединенными Штатами, чтобы отделить Францию и Германию от России, а Европу (как объединение – ред. ) – мифом.

Международная политика

Во время первого президентского срока Эммануэль Макрон не раз замахивался на реформу целого ЕС (которую отвергла канцлер Германии Ангела Меркель), предлагая создать совместную с Россией новую европейскую архитектуру безопасности.

В конце концов, лелея довольно амбициозные планы и делая заявку на лидерство в ЕС, Макрон "проспал" создание США, Великобританией и Австралией нового альянса безопасности AUKUS (который многие в ЕС окрестили конкурентом НАТО) и потерял из-за этого многомиллиардный контракт с Австралией на поставку 12 французских подводных лодок. Вместо них Канберра купит атомные субмарины у США.

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Это будут непростые президентские выборы, как лично для Эммануэля Макрона, так и для всей Франции. Серия терактов, прокатившихся по стране за последние годы, очень поляризавала общество, потому что почти везде их совершали люди исламистского происхождения. Поэтому среди французов достаточно распространена поддержка ультраправых течений в то время, когда идея Макрона о создании "просвещенного ислама" так и осталась на бумаге.

В сентябре этого года в Париже начался судебный процесс над обвиняемыми в подготовке и совершении самого кровавого во Франции теракта со времен Второй мировой войны. В ноябре 2015 года погибли 130 человек, еще 350 были ранены. Салах Абдеслам — единственный из 14 подозреваемых-участников нападения, выживший после атак и находящийся на скамье подсудимых. На первом заседании он сказал, что "нет бога, кроме Аллаха, и Мохаммед – его пророк".

Годом позже произошел теракт на набережной Ниццы. Тогда 86 человек погибли, еще 308 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Еще один теракт 2020 года произошел также в Ницце. Его совершил мужчина родом из Туниса. Выкрикивая "Аллах акбар", он напал с ножом на прихожан местной католической церкви. Жертвами стали 3 человека, еще 6 человек получили ранения.

А за несколько дней до этого, осенью 2020 года, в пригороде Парижа чеченец обезглавил школьного учителя истории, который демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал это "исламистским терактом", за что подвергся критике президента Турции Реджепа Эрдогана, посоветовавшего ему "лечить психику".