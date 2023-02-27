"При детях занимались сексом, а горе-матери всего 29 лет": подробности семейного ужаса в Броварах

Стали известны подробности ужасной истории из Броваров, где мать и ее сожитель издевались над тремя детьми. В полиции Киевской области рассказали, что эта история началась еще в августе прошлого года.

Тогда специалисты службы по делам детей проводили осмотр помещения, где жили эти дети в Броварах.

"Было выявлено, что дети живут в плохих условиях. Они не ели нормально, в квартире – антисанитария, а родители употребляют алкоголь. Тогда деток изъяли из этой семьи. Они жили в патронатной семье. Приемные родители заметили, что дети очень странно себя ведут. Они даже не знали, что такое банан, киви, не знали вкуса обычных фруктов, потому что их им никогда не покупали", — рассказали нам в полиции Киевской области.

Оказалось, что мать и ее сожитель просто не давали им есть. А когда приемные родители начали детей расспрашивать более подробно, они рассказали, как им жилось с родной матерью.

"От пережитого один ребенок просто не мог спать ночью, он просыпался каждые два часа от кошмаров. Приемные родители начали расспрашивать мальчика. Он признался, что мать по ночам его насиловала неестественным способом. При детях мать с сожителем занимались сексом. Дети по квартире ходили голыми. "Простите за такую деталь, но у семьи не было денег на туалетную бумагу, поэтому это делали тряпками. Их же детям запихивали в рот, когда их насиловали", — рассказывают в полиции.

Услышав все это от детей, родители из патронатной семьи обратились за помощью к местным властям Броваров. А представители власти сообщили в полицию.

"Заявление от патронатной семьи полиция получила в конце января. Сразу же выехали на место и начали проверять заявленные факты. Они подтвердились. Поэтому было объявлено подозрение женщине и ее сожителю. Сейчас женщина задержана. Мы надеемся, что суд не отпустит ее под залог. Горе-матери всего 29 лет, она жительница Броваров, а ее сожитель с юга Украины. Известно, что вместе они жили несколько лет. Все это время было ужасом для детей", — добавляют в полиции Киевской области.

Фото: Прокуратура Киевской области

Там отмечают, что троих детей женщина родила от разных мужчин. И, наверное, только опытным психиатрам, по силам ответить на вопрос: почему родная мать так издевалась над своими детьми.

По ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога жительнице Киевщины и ее сожителю. Указанные лица подозреваются в ряде преступлений, совершенных в отношении трех детей в возрасте 3, 5 и 11 лет. В частности, речь идет о домашнем насилии, пытках, угрозе убийством, изнасиловании, сексуальном насилии и совершении развратных действий.

Напомним, в Киеве из-за антисанитарии из семьи изъяли троих голодных детей — 2011, 2017 и 2022 годов рождения.

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