При каких условиях Путин двинется на Днепр и Запорожье: эксперт рассказал, чем грозит потеря Угледара

Военный эксперт очертил реальную ситуацию на фронте и объяснил, почему операция в Курщине не "песочница".

Украинцев предупредили о новой угрозе. Этой осенью россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины и уничтожать их. Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети.

О чем предупреждает депутат?

Также Марьяна Безуглая перечисляет, каких именно областных центров относится опасность: это Запорожье и Днепр, к которым россияне постепенно приближаются, Харьков и Херсон, уже долгое время подвергающиеся постоянным атакам, а также Сумы, ставшие плацдармом для наших активных действий на Курщине.

"Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято "курской песочницей" и забирает туда бригады", — заявила народная депутат.

При этом она призвала военных сопротивляться агрессору, а гражданским помогать военным.

ТСН.ua выяснял, действительно ли есть угроза создания плацдармов для пяти областных центров и уместно ли нам усиливать активность на территории РФ – Курской области.

Могут активизироваться в одном направлении

По словам военного эксперта Игоря Романенко, ситуация на фронте действительно сложная. Но о создании врагом каких-то новых плацдармов, в классическом понимании этого термина, речь не идет.

"Вопрос в другом, а именно в направлениях наступления россиян — существующих и новых, которые они будут считать важными и перспективными для себя. Именно там они будут концентрировать свои силы и пытаться продвигаться вперед. Сейчас, несмотря на усилия наших Сил обороны, россияне медленно, но все же продвигаются вперед на Покровском направлении. Но сразу продвигаться на пяти направлениях, оккупанты не смогут", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Путин и его генералы планируют усилить наступательные действия на украинские города/Коллаж ТСН.ua

В чем состоит тактика противника

Генерал-лейтенант подчеркивает, что вопрос не в плацдармах перед конкретным городом, а речь идет о ведении боевых действий в каком-то одном направлении.

"Цель врага – не только наносить сокрушительные удары по конкретным городам и даже по областным центрам. Россияне имеют свою стратегию. Если враг продвинется на каком-то направлении значительно дальше, то там впоследствии могут появиться и военно-политические последствия – захват или окружение административных важных областей. Именно этим фактором руководствуется враг. Понятно, что россиянам важно захватить один или несколько областных центров Украины. Потому что до этого им удалось захватить только один – Херсон, но и тот они потеряли", – объясняет Игорь Романенко.

Почему стоит давить на Курщине?

Военный эксперт убежден, что мы должны продолжать активные боевые действия в Курщине и направлять туда дополнительные военные ресурсы.

"Ужесточение военных действий на Курщине следует продолжать. Потому что это прежде всего связано с работой относительно возможного переговорного процесса с противником. А если с переговоров убрать и этот компонент – Курщину, то у нас мало что останется, чтобы противопоставить врагу", – отмечает Игорь. Романенко.

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Он добавляет, что в Плане мира или победы среди ряда факторов должна присутствовать реальная военная помощь от наших союзников. А они активность в этом процессе, к сожалению, не проявляют и чем дальше, тем больше говорят о завершении войны именно дипломатическим путем.

"Определенная логика в этом есть. Но решить вопрос можно именно военно-дипломатическим путем, и только в том случае, если все это будет подкрепляться успешными военными действиями со стороны Украины. Если же будет ухудшаться ситуация на фронте и еще и покинуть Курщину, то в нас вообще не останется аргументов. Будет только один – военный. А как его эффективно реализовать, если постоянно тормозится процесс по оказанию Украине военной помощи со стороны наших союзников", – отмечает Игорь Романенко.

Оккупанты штурмуют Угледар! Враг пытается зайти в город

Окружение под Угледаром

Эксперт добавляет, что сейчас достаточно сложная ситуация вокруг Угледара.

"Россияне пытаются там создать котел – наступают с тыла наших сил, а также с восточного и западного флангов. К сожалению, врагу удается продвигаться вперед. Они сконцентрировали там достаточно большие силы, а бригада удерживающая город, пока существенного подкрепления не имеет. Поэтому ситуация в Угледаре критическая", – отмечает Игорь Романенко.

Чем грозит потеря Угледара?

Эксперт подтверждает, что последствия возможного захвата Угледара – могут быть негативными. Возникает угроза областным центрам Днепру и Запорожью.

"Цель врага — перерезание логистических путей для наших войск и продвижение противника на запад. Именно это то, с чего мы начинали разговор — усиление наступательных действий на каком-то одном направлении. Захватив Угледар, россияне смогут продолжить продвижение к большим городам. Сначала продвижение на этом направлении будет иметь лишь оперативное значение, а дальше может перерасти в стратегическое. С военной точки зрения – это определенные направления и территории и ситуация может ухудшаться", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Россия атакует Запорожье УАБами: почему враг начал доставать город и какой следующий.

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