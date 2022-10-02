При каких условиях Путин может ударить ядерным оружием по Украине с территории Беларуси – ответ эксперта

Игар Тышкевич подчеркнул, что размещать на территории Беларуси полноценную экстерриториальную базу с большим количеством войск президент РФ не будет.
Ядерный удар с территории Беларуси возможен, но есть нюансы.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, отвечая на вопрос, может ли ядерное оружие, которым грозит Путин всему миру, залететь в Украину со стороны Беларуси?
"Если залетает самолет с ракетой, имеющей ядерную боеголовку, то может", — отметил эксперт.
В то же время, Тышкевич подчеркнул, что размещать на территории Беларуси полноценную экстерриториальную базу с большим количеством войск Путин не будет. И объяснил почему.
"Потому что Лукашенко очень любит власть. И давать диктатору даже теоретически доступ к ядерному оружию, ядерной дубинке, которой сейчас Путин машет и угрожает Западу? Лукашенко любит власть еще больше, дайте ему в руки ядерную дубинку, в какую сторону он будет махать? Везде, но в том числе и на Путина. И с точки зрения логики, если ты хочешь загнать в угол и влиять, но ты понимаешь, что загнанный в угол будет огрызаться, будешь ли ты загнанному в угол давать большую дубинку, чтобы теоретически он мог замахнуться на тебя?", — говорит эксперт.
Кроме того, Тышкевич отметил, что здесь стоит вопрос количества российских военных на территории республики Беларусь.
"Того количества российских войск, которые есть сегодня, их недостаточно, чтобы эффективно обеспечить безопасность... А вдруг в Минске передумают? А вдруг из Украины (в Беларусь – ред.) зайдет ДРГ? Их (российских войск – ред.) мало. Путин этого боится. Путину нужна (база для размещения ядерного оружия – ред.) на собственной инфраструктуре – это полноценная военная база со своими складами, со своей охраной, со своей экстерриториальностью, вроде того, что было в Крыму: это базирование Черноморского флота, куда можно было бы опрокинуть (ядерное оружие – ред.) и куда Украина не заходила", — подытожил он.
Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.
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