При каких условиях Россия может напасть на НАТО и при чем здесь Трамп: немецкий эксперт объяснил

Эксперт обратил внимание, что России будет тяжело перевооружиться и получить возможность атаковать Альянс в связи с большими потерями профессиональных солдат и военных возможностей в войне против Украины.

Россия нападет на НАТО только в том случае, если Альянс не сможет сдержать Москву, или если у РФ сложится впечатление, что страны-члены блока не хотят защищаться. В частности свою роль в этом контексте может сыграть победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Майстер.

Война России и НАТО: при каких условиях может напасть РФ

Майстер дал свою оценку аналитической записке, опубликованной Немецким советом по международным отношениям в ноябре 2023 года. В ней впервые говорилось, что НАТО должно быть готово к войне с Россией в течение следующих шести лет.

"Это была не моя аналитическая записка, а моих коллег по программе безопасности и обороны. Честно говоря, по этому поводу я настроен достаточно скептически. Я также ее читал и не увидел источников, доказывающих, почему Россия должна напасть на НАТО через 6-8 лет", – сказал немецкий эксперт.

Он добавил, что очень скептически относится к этому сценарию.

"Я думаю, что это произойдет (нападение РФ на Альянс – ред.) только в том случае, если НАТО не сможет сдержать Россию, или если в Москве сложится впечатление, что страны-члены НАТО не хотят защищаться. Хорошо, возможно, когда Трамп придет… Он уже публично обсуждает это, что он или США не хотят защищать некоторые страны. Думаю, тогда это может произойти", – объяснил Майстер.

По его мнению, эта аналитическая записка DGAP пытается подтолкнуть к дискуссии. Это скорее основательный анализ, что Россия нападет на НАТО.

"Но это больше подталкивает принимающих решения немецких и европейских должностных лиц к увеличению инвестиций в оборону на фоне возможного по крайней мере частичного выхода США из Европы или уменьшения инвестиций США в европейскую безопасность. Итак, я думаю, что это больше об обсуждении политики, чем о серьезном анализе того, какие сценарии могут произойти", – рассказал эксперт DGAP.

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Майстер также сказал, что не увидел в аналитической записке рассмотрения риска поражения Украины в войне:

"Я этого не увидел в аналитической записке. Возможно, авторы так думали, что это часть сценария, что Украина проиграет войну. Но атаковать страны Балтии и Польшу – это не об Украине. Речь идет больше о том, сколько времени понадобится России, чтобы перевооружиться и получить возможность атаковать НАТО".

Эксперт отметил, что России будет трудно перевооружиться и атаковать Альянс. Страна-агрессор потеряла большое количество профессиональных солдат и военных возможностей.

"И даже если сейчас Россия увеличила свои производственные линии, ей все равно нужны Северная Корея и Иран, чтобы иметь достаточное количество боеприпасов и оружия. У России нет достаточных мощностей для производства", — оценил Майстер.

Напомним, накануне глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсхен заявил, что после Украины Россия может атаковать одну из стран НАТО.

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