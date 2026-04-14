При каких условиях возможно перемирие в Украине: полковник назвал единственный сценарий

Павел Розлач / © ТСН

Перемирие в войне между Украиной и Россией возможно только в условиях политических договоренностей и усиления экономического давления на страну-агрессора. Важную роль в этом играют удары по российской инфраструктуре, в частности, нефтеперерабатывающей отрасли.

Об этом Герой Украины Павел Розлач на псевдо «Медведь», полковник, заместитель командира 8-го корпуса ДШУ рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По словам военного, достижение перемирия, прежде всего , зависит от политических решений, а не только от ситуации на поле боя.

«Перемирие в условиях политических договоренностей. Хорошо влияют удары по их промышленному комплексу, вообще по нефтепереработке, хранению нефтепродуктов. Это влияет экономически на них, потому что Россия — это страна-бензоколонка, и надо эту бензоколонку курить», — сказал Павел Розлач.

Полковник подчеркнул, что атаки по энергетической инфраструктуре России оказывают не только военный, но и экономический эффект, испытывающий весь мир.

«И уже страны и партнеры жалуются, потому что война в Иране и цены на горючее это весь мир переживает. Все это отражается на перевозках, ценообразовании. Поэтому это наш дипломатический рычаг определенный», — пояснил он.

В то же время, по словам военного, исключительно военный сценарий завершения войны требует колоссальных ресурсов и времени.

«И увеличения их потерь плюс-минус, потому что еще у них ресурса, на мой взгляд, хватает. Возможно, у меня необъективные цифры и данные, но это все каждый месяц это все в копилку капает. Ну таким путем. Военным путем — это колоссальные ресурсы сейчас нужно», — подытожил Павел Розлач.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КОРЕЙСКИЕ ФАНАТИКИ. ТАКСИ «СМЕРТИ». УРОВЕНЬ IQ В ВСУ. СУМЩИНА СЕЙЧАС | ПАВЕЛ РОЗЛАЧ | ИНТЕРВЬЮ ЛЕГЕНДЫ