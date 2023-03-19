При международной поддержке в Киевской области начали восстанавливать высотки: кому пойдут первые миллионы евро

Полностью разрушены или частично повреждены - таких украинских домов, только по количеству заявок в "Дії", уже более 340 тысяч. Общая площадь побитого жилья превысила 23 миллиона квадратных метров. Пока же россияне пытаются разрушать украинские дома — украинцы всеми силами латают дыры в стенах своих жилищ. Выплату компенсаций государство обещает начать в мае, а пока украинцы восстанавливают жилье за свой счет и благодаря международным донорам, говорится в ТСН.

Один из домов в Ирпене, на первый взгляд, будто только что возведенный — новый фасад, на окнах еще иногда даже не снята пленка. Только выгоревший автомобиль во дворе напоминает обо всем ужасе, который происходил здесь год назад. «Самое здание горело. 7 этажей полностью выгорело, два стояка очень сильно повредило”, — говорят жители.

Жители дома за его восстановление сперва взялись сами. “Восстановление крыши, 7 этажа и аварийных конструкций мы сделали за свой счет. Это нам стоило ориентировочно миллион шестьсот тысяч гривен. Приблизительно из квартиры это было по 40 тысяч”, — рассказывает председатель ОСМД Елена Саламатова.

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Уже после этого здание стало одним из участников программы "Восстанови дом". Ее основал Фонд энергоэффективности совместно с Европейским союзом и международной финансовой корпорацией. ЕС выделил 25 миллионов евро. Они подсчитали, что этого должно хватить на восстановление около полутысячи многоэтажных домов. В этой многоэтажке за гранты заменили более половины окон, двери, восстановили внутреннюю отделку и коммуникации.

Представителям ЕС, приехавшим в Ирпень с инспекцией, показывают на фотографиях, во что превратили россияне этот дом. Они могут сравнить, каким он стал после реконструкции. Европейцы удивлены и результатом и скоростью. Программа стартовала в конце ноября, через два месяца здесь уже были завершены все внешние работы.

Это пока пилот, участниками этого проекта сначала могли стать только 4 области – Киевская, Сумская, Житомирская и Черниговская. "Ограничение по средствам на один объект было 6 миллионов гривен. Сейчас у нас произошло расширение программы еще на 2 области. Это Николаевская область и Днепропетровская область. Предельная сумма средств, выделяемых на один дом – это 7,2 млн гривен. То есть, мы расширяемся”, — убеждает директор фонда Егор Фаренюк.

К началу лета уже планируется запустить основной этап программы и охватить всю территорию Украины за исключением временно оккупированных территорий. Главное условие к участникам – это должно быть ОСМД, а само здание без существенных повреждений. “Идея заключалась в том, чтобы обеспечить возможность скорейшего восстановления домов ОСМД. Для того чтобы люди могли возвращаться. Что касается расширения программы, нужно говорить с партнерами и правительством”, — говорят международные организаторы.

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В это здание вернулись владельцы только 7 из 42 квартир. Здесь еще повреждены лифты, невосстановлены 14 квартир и неотремонтированы подъезды. Это программой "Восстанови дом" не покрывается, так что жители должны сами все привести в порядок. “Теперь мы будем возвращаться домой, делать свой ремонт. Отстраивать свою квартиру и возвращаться домой, потому что очень хочется”, — говорят жители.

Соседний дом, которому тоже достались деньги от ЕС, уже заселен почти на 100 процентов. Жителям повезло, что в результате обстрелов не вспыхнул пожар и повреждения были преимущественно снаружи.

За год с начала полномасштабного вторжения России в Украину — российские оккупанты более 40 тысяч раз обстреляли Украину. В результате разрушены более 152 тысяч жилых домов. Больше всего заявок в "Дії" из Донецкой, Харьковской и Киевской областей.

Программа восстановления Украины планируется реализовать за счет конфискованных российских активов, средствами бюджета, международных партнеров и доноров, собранных на платформе UNITED24. Начинают также с многоэтажек, которые не сильно пострадали, чтобы как можно больше людей и как можно скорее могли вернуться домой.

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