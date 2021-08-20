При установке флагштока в Коростене был разрушено поселения XII века и обнаружены останки мамонта

Строители прошлись ковшами по истории древлян

Княжеское городище, которое выстояло тысячу лет и пережило не одну войну, не устояло перед современной техникой и городскими чиновниками. В Коростене именно на городище, которое охраняется законом предприниматель решил установить флагшток. Привез технику и начал работы. Выкопал котлован 15 на 5 метров. Причем институт археологии никаких разрешений на раскопки не давал. Городские власти Коростеня не поняла на основании чего позволила рыть археологическое наследие.

Об этом говорится в сюжете журналиста Виталия Афанасиенко.

Весть об археологической находке возможных остатков мамонта поползла по городу — на этот раз не от археологов. И совсем не как достижение, которым можно гордиться. Кадры на которых лопатами строители долбят исторические слои почвы, вызвали у археологов шок. На них остатки, очень похожие на кости мамонта. И все это в огромном котловане, который появился прямо посреди древней достопримечательности, где каждый сантиметр земли — под охраной закона.

«Материал как раз древнерусского времени, датируется ХII веком, чисто даже визуально, по стратиграфии, оно видно — есть объекты, которые были разрушены как раз этими работами. Не знать не могли, потому что археологические памятники, которые у нас в городе есть, оставшиеся где городище, где курганные могильники — это знают абсолютно все», — убеждает заведующий Коростенского отдела Житомирского областного краеведческого музея Владимир Польгуй.

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Но экскаватор с рабочими тут появился с ведома властей. Один из бизнесменов, за свои средства, предложил установить на этом месте флагшток.

«Кто-то увлекается прошлым, кто-то хочет показать какой-то патриотизм настоящего времени, в рамках празднования тридцатого годовщины Независимости, вот он вынашивал очень долгое время такую идею установления этого большого флага», — объясняет заместитель городского головы Коростеня Наталья Чижевская.

Этот же бизнесмен в свое время профинансировал установку вблизи копани памятника древлянскому князю Малу. Встретиться с журналистами мужчина не захотел. Потому что понимает с чего поднялся такой шум, ведь свой поступок считает благородным.

«Вся эта инсинуация связана с местом, ни с местом. Мы построили за свои деньги семейные, построили памятник, правильно? Мы руководствовались той логикой, что на этом месте, когда мы делали фундамент, никаких там ограничений не было. Сейчас, если что-то нашли там, так что с этого надо делать какое-то открытие? Ну, значит будем работать с археологами», — убеждает человек.

Работы позволила местные власти. «Обратились, у нас было письмо в институт археологии, о том, что мы хотим делать такие работы, они начались», — добавляет Наталья Чижевская.

Но обратиться за разрешением и получить его — совершенно разные вещи, говорят в институте археологии. Мало того, ученые говорят, письма от власти Коростеня получили уже после того, как появился котлован и слухи о мамонте. Поэтому такими действиями, мягко говоря, ошеломлены.

«Речь идет о многомиллионных убытках и то, что бизнесмен когда-то это делал и у него это прошло, ну это повод скорее спросить за прошлый раз, когда он устанавливал еще памятник и добавить к этой истории, то есть это уже показывает то, что система какая-то в Коростене выработалась, что на памятник археологии можно плевать, если какой-то бизнесмен захотел профинансировать что-то», — возмущается научный сотрудник института археологии Вячеслав Баранов.

В музее археологов на полках есть находки того времени, никто не знает сколько артефактов может скрывать городище в Коростене. Но теперь говорят, это место надо огородить и очень осторожно законсервировать.

И хотя сам бизнесмен якобы согласился профинансировать археологические работы на этом месте — в институте археологии собираются подавать заявление о преступлении в полицию.

«Оштрафовать максимально, закон предусматривает там до 8 лет для памятника национального значения для должностных лиц, взыскать в пользу государства эти штрафные убытки, чтобы не было соблазна другим такое делать», — добавляют археологи.

Княжеское городище в Коростене не устояло перед современной техникой и городскими чиновниками

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