При установке рекорда по сдвигу "Мрии" пилоты боялись, чтобы самолет не покатился и не снес все на пути

При установке рекорда по сдвигу "Мрии" пилоты боялись, чтобы самолет не покатился и не снес все на пути

Самолет сняли с тормозов, чтобы богатыри могли установить мировой рекорд.

Крупнейший в мире самолет, который весит 330 тонн, восемь украинских богатырей перетянули на более четырех метров и установили рекорд.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В аэропорт Гостомель, где стоит знаменитая на весь мир «Мрия», приехали десятки телекамер для фиксации мирового рекорда. Чтобы сдвинуть 32 колеса самолета пилоту Дмитрию Антонову стоит только дать немного вперед рычаги, но это когда работают все шесть сверхмощных реактивных двигателей. Зато сегодня «Мрию» сдвинуть с места взялись 8 украинских богатырей. Посмотреть на это пришел и пилот и заодно и подстраховать. «Единственное, что переживаю, чтобы самолет не покатился, чтобы палатки не снес, самолет остановить надо будет», — говорит Дмитрий.

Также читайте Рекорд Книги Гиннесса: по Free Fire запустили стрим на экране размером в 4300 квадратных метров

Сами же украинские богатыри сосредоточении. Накануне они 6 раз пытались тащить 330-тонного гиганта — разорвали толстый канат, но ничего у них не получилось. Лишь на седьмой раз им удалось едва сдвинуть самолет с места, на сантиметр или два. Сегодня же поддержать ребят, приехали сотни людей.

Только самый сильный человек мира 2004 года Василий Вирастюк дает «Старт», богатыри берутся за дело и будто неохотно «Мрия» медленно, но катится вперед, дальше быстрее и рекорд установлен.

8 богатырей смогли чуть больше чем за минуту протянуть Самолет Ан-225 «Мрия» на 4 метра 30 сантиметров. В реестре рекордов Украины убеждают — это не только национальное достояние, это мировой рекорд, который значительно превзошел предыдущий — из Британии.

«Например вес самолета меньше, который догрузили, тянули 132 человека, потому Гиннесс готов, на вечер у нас есть письменное подтверждение открыть новую категорию», — уверяет эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

После рекорда богатыри отдыхают и уже думают, чего бы такого нового выкинуть, может потянут флагман украинского флота фрегат Гетман Сагайдачный? Но это уже после отдыха.

Новости Украины: украинские стронгмэны сдвинули многотонную "Мрію" и установили рекорд

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку