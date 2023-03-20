При всей сложности ситуации, агросектор не ожидают уменьшения валютных поступлений: как это удастся

Украинские фермеры входят в посевную в сверхсложных условиях: заминированные поля, заблокированные морские пути продажи урожая, удорожание удобрений, семян и топлива. При этом именно агросектор – едва ли не единственная надежда украинской экономики на спасение в условиях полномасштабной войны, говорится в ТСН.

От огромного склада аграрного предприятия в Николаевской области остался кратер глубиной 10 метров. Взрыв там российские пропагандисты широко тиражировали по своим телеграммам-каналах, выдавая уничтоженный состав селитры за базу ВСУ.

Директор предприятия уверяет, что ни военные, ни военной техники даже близко на предприятии не было. В течение семи месяцев предприятие обстреливали россияне. Линия фронта пролегала в каком-то километре отсюда. Уничтожено почти все, что должно было пахать, сеять и возить – полсотни дорогих агрегатов. К примеру, стоимость одного из тракторов 100 тысяч долларов. "Стоит техника, на ней медные провода, какой-то бурят снимал провода, расплавил детали. Уровень представляете какой. Стоит трактор за 100 тысяч долларов, а он может снять провода. Уничтожить страну — это не только на фронте солдат убивать, эта техника — тоже страна”, — говорит директор.

Эта разбитая ферма, как иллюстрация, с каким стрессом столкнулась наши аграрии перед нынешней вспашкой. Впервые за многие годы земледельцы сработали без прибыли. “Собранный урожай для большинства производителей, если мы говорим о зерне, принес ущерб. У нас было перекрыто море, это 98% нашего экспорта”, — объясняет гендиректор украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластьон.

Кое-где под обстрелами среди пожаров, как аграи с Николаевщины, прошлогодний урожай собрали, но вот продать его не было возможности. “Сейчас из-за блокирования, как, например, прохождения инспекции в Босфоре, внутренняя цена довольно низкая. По состоянию на сегодняшний день, к сожалению, оно около нуля рентабельность. Почти две трети из того, что можно было получить за украинское зерно, съедала логистика, только треть это средства, которые оставались в итоге у фермера. Это сформировало убыточность”, – говорит первый заместитель министра агрополитики и промышленности Украины Тарас Высоцкий.

Если производители из западных областей все же смогли заработать, то на востоке и юге иногда дешевле вообще не жатвовать, а дать сгнить. “Если брать цену на ту же кукурузу – в Сумской области цена была около 4.5 тыс грн за тонну. В то время как на западной границе это было – 7 и даже выше грн за тонну. Вы понимаете, какая была серьезная разница”, – добавляет Роман Сластьон.

Удивительно, что даже во время войны нашим аграриям удалось собрать очень приличный урожай. По сравнению с 2021 когда Украина собрала рекордный урожай более чем в 100 миллионов тонн, 2022-й конечно просел, но все равно накормил и страну и мир — 70 миллионов тонн. На этот год прогнозы значительно хуже, но как ни странно – заработает Украина почти так же. “Физический объем он уменьшится, но поскольку цены на масличные культуры и продукты переработки больше, чем на зерновые, поэтому в валюте мы не ожидаем уменьшения экспорта продукции. Он будет на таком же уровне”, – объясняет Тарас Высоцкий.

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В Николаевской области единственный уцелевший трактор предприятия уже работает. Из 13 тысяч гектаров точно будет сеять всего на 2700. Остальные 70 процентов полей тотально загрязнены снарядами. Хотя они все равно рискуют, тракторист Сергей находит кусок снаряда. Рядом работает Петр, который и сам до 24 февраля был фермером, сейчас уже не знает, как себя называть. “У меня тоже перебили всю технику. Я словно был маленьким фермером, а остался нищим. Все перебили, перебили. Отбросили меня на 20 лет назад, как не больше”, – рассказывает фермер Петр.

В возделывании земли он надеется на помощь коллег и верит в украинский подсолнечник. “Обработают свое, потом заедут, помогут, будем сеять. Буду семечка пытаться сеять. Озимые прохлопали, ярые дадут мало, не знаю, какая будет погода. А семечка может выскочить”, — говорит мужчина.

В ГСЧС рискованными для земледелия называют 4700 квадратных километров и в очередной раз просят не рисковать. «Конечно, этот трактор может долго и не поездить. У нас был случай буквально две недели назад, когда просто тракторист взорвался вместе с транспортом”, — говорят взрывотехники.

Разминирование полей процесс длительный и очень дорогой. Можно подождать бесплатное гуманитарное от государства или заказать за собственные средства, но окупить такую посевную почти нереально. "Когда стоимость разминирования превышает 40 тысяч грн на гектар, то очевидно, что ты работаешь в ноль, в лучшем случае", — объясняет Сластьон.

Поля перепаханы взрывами: как фермеры входят в посевную в этом году при сверхсложных условиях

"Скорее всего, из-за минирования и других военных обстоятельств, где-то полмиллиона гектаров, которые в этом году не будут доступны для ведения хозяйства", — добавляет Тарас Высоцкий.

Это еще не все проблемы: подорожали удобрения, у фермеров банально не за что их купить, а значит, это тоже большой минус от урожая. Впрочем, сама Украина точно будет с хлебом. Несмотря на разруху, угрозу подорваться, потерю техники и украденное Россией зерно – фермеры давно в поле. Украинская земля простаивать не будет и не умеет.

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