"Прибегут, как миленькие": военная высказалась о "втором фронте" после войны и беглых украинцах

Военная Алина Михайлова считает, что после завершения войны те украинцы, которые сбежали за границу и не защищали свою страну вернутся обратно, особенно это касается представителей власти.

Об этом она рассказала в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Михайлова отметила, что после окончания войны те, кто незаконно выехал за границу, вернутся в Украину. Она считает, что это спровоцирует противостояние внутри государства и чтобы это какой урегулировать должна быть выработана государственная политика, чего нет.

"Закончится эта война, мы победили, внутри будет второй фронт. И к этому нужно готовиться. Я же говорю, люди могут уехать за 3-5 тысяч долларов, и это ни для кого не секрет. Мне звонят знакомые, говорят, а можешь порешать по "Шляху". Я хочу уехать к семье", - пояснила она.

Военная добавила, что те, кто выехал вернутся, когда увидят, что в Украине есть средства на восстановление.

"Как только все будет хорошо, условно, на горизонте, когда можно будет распиливать бюджетик, где можно будет делать реконструкцию и восстановление всех этих территорий, где разбомблено все. Когда придут к нам, я очень надеюсь, все эти деньги из-за границы на восстановление, на всю эту реинтеграцию, все остальное, прибегут, как миленькие", - сказала она.

Алина Михайлова рассказала о знакомом депутате, который в начале войны сбежал, а сейчас вернулся и рассказывает всем, "как строить укрытия".

"У меня есть такой пример депутата Киевсовета. Началась полномасштабка, он поехал учиться в Стэнфорд, потому что он учится, и говорит, я вернусь и буду там рассказывать, как делать политику, как строить Украину. В тяжелые времена для Украины, для Киева он отсутствовал, он учился где-то там. А сейчас вернулся - ходит, что-то обещает, рассказывает, как укрытия строить. А потому - они все вернутся", - сказала военная.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда говорят, что мы должны экономить патроны – как мы до этого дошли? – Алина Михайлова

Полное интервью читайте по ссылке: О "лете в Крыму для идиотов", потерях на фронте и почему воевать будут все: интервью с военной Алиной Михайловой.

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