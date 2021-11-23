Приближаемся к цели ВОЗ – Ляшко о показателях вакцинации против COVID-19 в Украине

Приближаемся к цели ВОЗ – Ляшко о показателях вакцинации против COVID-19 в Украине

Также Виктор Ляшко констатировал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Украине.

Украина приближается к целям ВОЗ по вакцинации против коронавируса – 40% взрослого населения к концу 2021 года. Уже 10 млн украинцев сделали полный курс прививки.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября.

Ляшко констатировал, что в ноябре сделано больше прививок, чем в каждом из месяцев до этого. По его данным, по состоянию на данный момент в течение этого месяца проведено почти 5 млн доз антиковидной вакцины.

"Украина продолжает выдерживать темпы вакцинации около 250 тысяч прививок в среднем за сутки. Уже 10 млн украинцев сделали полный курс прививки. Это заслуга каждого врача, который убеждает и каждого из нас, кто пришел в пункт прививки и вакцинировался", — сказал глава Минздрава.

Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно.

"Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: -3% за последнюю неделю. Началась разгрузка медицинской системы: резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500", — уточнил он.

Ссылаясь на рекомендацию ВОЗ, Ляшко призвал вакцинироваться от COVID-19, даже если уже переболели.

"Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать вас. Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США показывает, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные", — подчеркнул он.

Ляшко напомнил, что вакцины обеспечивают более надежную защиту и даже в случае инфицирования вакцинированные переносят болезнь значительно легче.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: