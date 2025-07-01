Приближается ли катастрофа из-за обстрелов "Шахедами": военный назвал сценарий новых угроз

Военный эксперт Валерий Боровик не исключает, что Россия увеличит обстрелы Украины «Шахедами» / © ТСН

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Обстрелы Украины Россией, в частности, ударными дронами имеют тенденцию к увеличению — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил собственное мнение действующий украинский военнослужащий, основатель компании по производству ударных БпЛА Валерий Боровик.

Как известно, в одном из недавних телевизионных эфиров он рассказал, что ситуация переломилась и, например, Киев, может стать одним из наименее защищенных городов с точки зрения ударов российских дронов, например, из-за масштабирования противником обстрелов.

«Довольно серьезными темпами в России идет масштабирование производства дронов-камикадзе типа „Шахед“. Катастрофического наращивания не будет, как некоторые эксперты прогнозируют, что Россия сможет производить 1–2 тыс. единиц в сутки. К этому нужно готовиться, но наращивание будет 10–20%. Помесячно. Это может быть, если россияне такими темпами будут развивать производство», — аргументирует свой прогноз Валерий Боровик.

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Он продолжает: «За этим наращиванием не успевает защита систем традиционной ПВО. Кинетическое обезвреживание снизило свою эффективность. Речь идет о пулеметах мобильных огневых групп. „Шахеды“ летают на высоте более 2–3 км, поэтому пулеметы не достают банально. Часть „Шахедов“ уничтожается, когда применяется другая тактика. Но эффективность снизилась».

По словам Боровика, кроме того, РФ выходит на рельсы увеличения производства ракет.

«При этом защита систем ПВО типа Patriot не увеличивается, а Россия наращивает мощности. Этот мой посыл — не для наших военных, которые делают героическую работу, а для наших иностранных партнеров, чтобы они быстрее принимали решения и не блокировали нам поставки тех ударных элементов, которыми мы можем уничтожать на территории противника производственные мощности».

По оценкам военного, сейчас украинские ракетные возможности не позволяют нам этого делать.

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«Российские мощности — в отдаленных районах, а нам нужно доставать туда. Сейчас мы бьем туда нашими дальнобойными дронами. Нам нужны дальнобойные ракеты и не только. Суть такая, что только традиционными средствами ПВО мы этого (обстрелов — Ред.) не остановим», — говорит военный.

Резюмируя, он предполагает, что должно быть развитие нетрадиционных средств ПВО, еще вчера не развивавшихся.

«Могу сказать, что наше государство серьезно смотрит в направлении дронов-перехватчиков. Кроме того, требуется больше средств РЭБ и авиации. Но кроме этого, нужны еще такие операции, как „Паутина“, удары по производственным мощностям, нужны диверсии в России», — высказывает свое мнение Боровик.

Ранее сообщалось о том, стоит ли ожидать «тысячи Шахедов» осенью.

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