"Прицельно следим": в Минздраве рассказали, как вычисляют "антивакцинаторов" среди врачей

Кузин также дал советы украинцам, которых врачи отговаривают делать прививку без обоснованного объяснения.

В Украине распространяется много мифов и фейков о вакцинации против коронавируса, есть случаи, когда семейные врачи даже без обоснованного объяснения отказывали своим пациентов от прививки.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

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Заместитель главы Минздрава советует украинцам менять семейного врача и заключать договор с другим, если тот необоснованно отказывает от вакцинации или предоставляет недостоверную информацию. По словам Кузина, методы такого специалиста могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев.

"Если вы сталкиваетесь с необоснованным отказом от вакцинации или с определенными недостоверными данными, которые предоставляет врач, или он вообще отказывает от проведения прививки, я бы советовал все же искать другого врача и заключать декларацию с ним. Потому что, действительно такой врач он, прежде всего, не использует принципы доказательной медицины и его методы лечения могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев", — отметил Кузин.

Кроме того, он рассказал, что Минздрав прицельно следит за количеством врачей семейной медицины, сколько в них деклараций, сколько вакцинированных среди тех, с кем была заключена декларация.

"Это позволяет нам выявить прицельно тех антивакцинаторов среди врачей, которые, к сожалению, все же случаются в пределах медицинского сообщества. Но общая рекомендация — это отказываться от такого врача, искать другого", — добавил главный санитарный врач Украины.

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