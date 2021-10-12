"Прицельно следим": в Минздраве рассказали, как вычисляют "антивакцинаторов" среди врачей

Кузин также дал советы украинцам, которых врачи отговаривают делать прививку без обоснованного объяснения.
В Украине распространяется много мифов и фейков о вакцинации против коронавируса, есть случаи, когда семейные врачи даже без обоснованного объяснения отказывали своим пациентов от прививки.
Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.
Заместитель главы Минздрава советует украинцам менять семейного врача и заключать договор с другим, если тот необоснованно отказывает от вакцинации или предоставляет недостоверную информацию. По словам Кузина, методы такого специалиста могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев.
"Если вы сталкиваетесь с необоснованным отказом от вакцинации или с определенными недостоверными данными, которые предоставляет врач, или он вообще отказывает от проведения прививки, я бы советовал все же искать другого врача и заключать декларацию с ним. Потому что, действительно такой врач он, прежде всего, не использует принципы доказательной медицины и его методы лечения могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев", — отметил Кузин.
Кроме того, он рассказал, что Минздрав прицельно следит за количеством врачей семейной медицины, сколько в них деклараций, сколько вакцинированных среди тех, с кем была заключена декларация.
"Это позволяет нам выявить прицельно тех антивакцинаторов среди врачей, которые, к сожалению, все же случаются в пределах медицинского сообщества. Но общая рекомендация — это отказываться от такого врача, искать другого", — добавил главный санитарный врач Украины.
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