Причины обнародования видео казни военного сейчас и успех бойцов под Бахмутом: обзор недели от Андрея Цаплиенко

Изменит ли планы Украины скандальная утечка секретов Пентагона и что сейчас в Бахмуте: что стало непреодолимой крепостью на пути продвижения врага?

Как гигантский провал секретности в Пентагоне повлияет на украинское контрнаступление и выстоит ли Бахмут в ожидании миллиона боеприпасов, анализ горячих событий войны с военным корреспондентом ТСН.Тижня Андреем Цаплиенко.

Относительно контрнаступления

Вашингтон заявляет лишь о 12 тысячах украинских военных, подготовленных за границей. С одной стороны – этого мало. С другой – у нас есть еще около 30 тысяч бойцов в Гвардии наступления – восемь бригад. На этой неделе к ней добавилась новая, уже девятая бригада. Ее создали на базе Добровольческого формирования территориального общества в Харькове: отсюда и название "Хартия". Ребята с серьезным боевым опытом и теперь их готовят в Украине по стандартам НАТО. Но когда и куда они пойдут говорить, пока не стоит.

Выстоит ли Бахмут?

На линии фронта кроме Бахмута, за неделю практически ничего не изменилось. Сватово, Кременная, Бахмут, Авдеевка, Угледар – бои не утихают. Но самое горячее – в Бахмуте, куда россияне опрокидывают свои регулярные войска даже с Авдеевки.

Ситуация стабильно тяжелая, бои сейчас в районе железной дороги: контроль за ней является ключевым. К сожалению, на данный момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, сохраняют ли силы обороны контроль над зданием вокзала. К счастью, нашим удалось оттеснить рашистов от важной дороги, Бахмут – Времен Яр.

“Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и удачно отражать нашествие врага. Противник намеревался взять Бахмут в клещата, чем именно лишить силы обороны завозить резервы. Этого намерения противнику не удалось реализовать. Зато силам обороны удалось в тяжелых траншейных боях отбросить противника от дороги от Часового Яра до Бахмута и закрепиться на выгодных позициях. Можно сказать, что инициатива переходит на сторону ВСУ. Друзья, всем нам силы, воли, терпения”, — заявил командира одного из подразделений прямо из Бахмута.

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Утечка документов: изменились ли планы Украины?

Пентагон-ликс – как окрестила его пресса. Куча секретных отчетов американской разведки. Откровенно подчищены некоторые данные: в частности, уменьшены потери российских войск и увеличены — украинских. По поводу чего в Киеве предположили, что все это – фейк. Но американцы отнеслись гораздо серьезнее. По состоянию на сегодняшний день по подозрению в ливне этой секретной информации ФБР уже арестовала члена Воздушной национальной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Ему 21 год, только три года назад окончил среднюю школу. По данным СМИ, тайные разведданные Пентагона он распространял в популярной чат-группе Discord: где был администратором.

Судя по этим документам, американцам больше известно, что происходит в Москве, чем в центрах принятия решений в Киеве. Среди этих документов была так называемая докладная записка службы внешней разведки России. Где утверждается, что Китай уже снабжает летальным оружием России. Для нас это критический момент: учитывая ресурсы Китая.

«Китайское вооружение на нашем фронте мы сейчас не видим. Как только это произойдет, сразу проинформируем общество, проинформируем всех”, — отметил для ТСН.Тиждень секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Казнь военного

Омбудсмен Лубинец сказал, что украинская разведка уже выяснила: где совершили это военное преступление и кто. Глава СБУ Малыш заверил, что силовики найдут этих извергов, даже из-под земли.

В то же время, российские пропагандисты защищают и оправдывают своих солдат. Но главное для нас – таким образом они признают факт, что именно россияне совершили это военное преступление. Готовое свидетельство для международного трибунала.

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Это признание еще сыграет свою роль в Гааге, но есть вопрос, что это ужасное видео не новое, там в кадре зелень, и кому выгодно было выложить его именно сейчас? “Я так понял, они “инициируют” нового рекрута, чтобы он запачкал руки кровью. Что он был до конца с ними, чтобы он и в плен не сдавался и воевал с ними до конца и чтобы не было обратной дороги из войска. В войсках есть специальные подразделения, отслеживающие уровень настроений, боеспособность в подразделении. Когда начинается "беспокойство и шатания" среди "мобиков" например. Им это видео показали, и они сразу понимают, что и их в плен не будут брать. И это немного поднимает боевую устойчивость подразделений – рассказывает о причинах обнародования видео именно сейчас в эксклюзивном комментарии бывший офицер главного разведуправления России, перешедший на сторону Украины.

Понятно, что они хотят поднять боевой дух своей армии в преддверии нашего контрнаступления. И если они делают такие вещи – значит, с боевым духом у них все плохо.

Вооружение наступления

Евросоюз утвердил выделение миллиарда евро на боеприпасы для Украины, но нам нужно два миллиарда.

Наконец-то мы услышали эффективность западной ПВО, которую нам предоставили. На этой неделе наши воздушные силы впервые обнародовали видео защиты NASAMS. Уже известно, что эти комплексы сбили более сотни российских целей.

Самое интересное в нем – универсальная ракета AIM-120 AMRAAM, которая используется как в самолетах, так и в наземных системах ПВО. Такие системы стояли в защите Белого дома. Жаль, что таких батарей у нас пока только две, хотя нам обещают еще шесть.

Вообще, война в Украине стала первым реальным испытанием западной военной техники против российской или советской.

Итоги

Первое: имеем тактический успех в Бахмуте, оттеснив россиян от ключевой трассы. Хотя ситуация остается крайне тяжелой.

Второе: наша разведка уже знает, кто жестоко на камеру казнил украинского пленника, заявляют представители власти.

Третье: Евросоюз дает миллиард евро на боеприпасы для сил обороны

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