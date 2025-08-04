Причины пожара в львовской гостинице: очевидцы говорят о взрыве (видео)

Пожар в львовской гостинице

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Двое госпитализированных из-за пожара во львовской гостинице. О возгорании ГСЧС сообщили в полдень — горело на девятом этаже 12-этажной гостиницы. Густой черный дым вырывался из окон. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек. Известно, что в гостинице временно проживали не только туристы, но и вынужденные переселенцы, которые были помещены туда в начале полномасштабного вторжения.

Корреспондентка ТСН Маричка Кужик сообщила детали и впечатления очевидцев.

Отель расположен в двух километрах от центра Львова. Внутрь до сих пор никого не пускают. Люди, жившие здесь, в этом отеле, вынуждены ждать прямо на улице.

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Пожар уже был потушен, но эвакуация была срочной. Люди выбегали буквально в том, в чем были с детьми, с животными. В отеле жили как временные постояльцы, так и внутренние переселенцы нашли здесь убежище еще с начала полномасштабной войны. Вот что они рассказывают.

«Мы пока поняли, что надо бежать, так собрались, а выйти не было возможности, потому что все этажи в дыму, а на девятом этаже, кто его знает, что происходит. Тогда ждали спасателей, к нам зашли, мы сидели на балконе с тряпочками мокрыми», — говорит постоялец гостиницы Иван Малинский

Возгорание возникло на девятом этаже из-за сильного задымления.

Спасатели эвакуировали из гостиницы около 20 человек, некоторых в защитных масках. Жители нижних этажей покинули здание самостоятельно.

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По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв прогремевший в одном из номеров.

«Я была в комнате, там взрыв был. Я так просто услышала, что люди начали бегать по коридору, открыла дверь. Я увидела, что уже дым и вышла просто. А так больше ничего не видела», — говорит жительница гостиницы Дарья Богданова.

Иван Малинский назвал вероятную причину взрыва.

«Парень на девятом этаже жил, у него электровелосипед, этот электроровер стоял на зарядке и бахнула батарея, как говорят», — рассказал Иван.

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Окончательную причину возгорания пока еще устанавливают эксперты, сколько именно номеров разрушено или выгорело, пока неизвестно. Продолжается обследование здания.

Ранее городской совет сообщал, что есть шесть пострадавших и среди них двое детей. Но сейчас известно, что в больницах находятся только два человека. Это 25-летний мужчина с ожогами 16% тела и поражением дыхательных путей. Его состояние стабильное, а также женщина с отравлением продуктами горения. И ее состояние тоже удовлетворительное, говорят медики.

Напомним, во Львове 4 августа вспыхнул пожар в гостинице «Власта» на ул. Клепаровской.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА ВО ЛЬВОВЕ!

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