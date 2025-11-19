«Придется изменять мобилизацию»: эксперт назвал сценарии угроз-2026

Названы самые реалистичные сценарии мобилизации в Украине и России в 2026 году / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация, но, согласно открытым данным военнослужащих Территориального центра комплектования (ТЦК), дефицит личного состава на фронте был и есть.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас Украина находится в условной пограничной ситуации.

По его собственному мнению, усиление мобилизации может иметь определенные последствия в обществе, а следствием ослабления мобилизации может стать обрушение фронта.

Реклама

Какие сценарии развития событий наиболее вероятны — об этом Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua рассказал более подробно. Он считает, что действовать нужно более масштабно в вопросе стимулирования военнообязанных.

«Пока президент не сформирует свою политику в отношении мобилизации, пока не развернет государственную программу по информированию населения о необходимости защиты государства, результатов не будет», — говорит Жданов.

Он уточняет, что Россия в этом опередила Украину.

«Россия с самого начала пошла по пути материальной мотивации. Россия платит за каждые 100 захваченных метров, за каждого убитого украинского солдата, за каждый сожженный украинский танк или боевую бронированную машину. Они получают безумные премиальные», — приводит примеры Жданов.

Реклама

Мобилизация в России: как будет противостоять Украина

В последние недели появлялась информация, что в 2026 году призыв в России будет длиться весь год, а количество задействованного личного состава может быть рекордным.

По мнению Жданова, у Украины есть шансы мобилизовать тот резерв, который есть по состоянию на данный момент и он действительно немалый.

«У нас есть резерв, который мы пока не используем. Я догадываюсь, почему. Надеюсь, что в критический момент он может быть использован. Это подготовленные и мотивированные люди», – говорит эксперт.

Резюмируя, Жданов добавляет, что ключевой вопрос, благодаря которому можно изменить ход войны — это вооружение, которое, к сожалению, есть в недостаточном количестве.

Реклама

«Нехватку личного состава любая армия компенсирует современными технологиями и количеством вооружения в своих рядах. Полагаю, что в следующем году темпы мобилизации оставят на существующем уровне. Но если придется экстренно «гасить пожар» на фронте, то государству придется менять подходы к мобилизации», — говорит Жданов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что без мобилизации страна не выживет. Такое мнение высказал спикер Полтавского областного ТЦК.