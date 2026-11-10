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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Придется ли "сдать" Донбасс: стали известны детали переговоров в Абу-Даби — источники

Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, России и Европы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Переговоры в Абу-Даби 10 ноября

Переговоры в Абу-Даби 10 ноября / © Associated Press

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В Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности. Несмотря на слухи в СМИ, источники опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

Об этом ТСН стало известно из собственных источников в украинской делегации.

Переговоры в Абу-Даби продолжались около 4 часов. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, России и Европы.

Источник в делегации опроверг информацию о том, что американские переговорщики якобы предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, что, мол, позволило бы России формально заявить о «полном контроле» над Донбассом, но без фактической передачи врагу украинских городов.

Также собеседник ТСН допустил проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского с посланниками американского лидера Дональда Трампа после трека в Абу-Даби. Организация такой встречи еще не обсуждается.

Ранее издание Axios писало, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев и Москву.

Напомним, издание The Economist писало, что переговорщики США предложили изменить административные границы Донетчины и Луганщины, чтобы президент РФ Владимир Путин мог заявить о «полном захвате Донбасса», но это произошло бы без передачи врагу подконтрольных Украине городов.

Среди других идей Вашингтона — возвращение России на европейские энергетические рынки и предоставление Украине гарантий безопасности по аналогу статей 4 или 5 НАТО.

Итоги переговоров в Абу-Даби 10 ноября

Уиткофф заявил, что США, Украина и европейские партнеры согласовали общую позицию перед переговорами с Россией. Переговоры прошли в партнерской атмосфере для формирования надежной послевоенной системы евроатлантической безопасности. Стороны подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимое принятие решений и действенные гарантии безопасности Украине, а НАТО будет оставаться центральным элементом коллективной обороны.

После трехсторонних переговоров Кушнер заявил, что Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, но только «при надлежащих условиях».

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