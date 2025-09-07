Придется откладывать зарплату 1240 лет: в Одессе продают резиденцию за 9 миллионов долларов (фото)

Дом в Одессе за 9 млн долларов

В Одессе продают дом у моря за 9 миллионов долларов — это более 372 миллионов гривен.

Объявление размещено на популярной платформе по поиску недвижимости.

Риелтор пишет, что это не просто дом, а целая резиденция на первой линии от моря.

Дом в Одессе за 9 млн долларов

Она включает в себя три дома: основной, дом для персонала и морской. А также два отдельных спа с 25-метровым крытым бассейном, бильярдный, винный зал и кинотеатр.

Площадь участка — 2 гектара. Склон перед участком находится в аренде на 49 лет. Общая площадь зданий — 2 000 квадратных метров.

Дом в Одессе за 9 млн долларов

Дом в Одессе за 9 млн долларов

В основном здании есть огромная гостиная с 12-метровым куполообразным потолком. Обеденная зона со столом на 18 человек, кухня для приготовления на минус первом уровне с лифтом для подъема еды. Семь мастер-спальней со своими санузлами, туалетами и террасами. А также пассажирский лифт, идущий на все уровни.

Дом в Одессе за 9 млн долларов

Дом в Одессе за 9 млн долларов

Кроме того, на территории есть частный парк со прудом и водопадом.

Дом построен из премиальных материалов, а в отделочных материалах — золото, мрамор, оникс, ценные породы дерева и камня.

«Продажа без комиссии для покупателя», — добавляет автор объявления.

Дом в Одессе за 9 млн долларов

Отметим, что средняя зарплата в Одессе в сентябре 2025 года, по данным Work.ua, составляет 25 тысяч гривен. Для того чтобы заработать на такую резиденцию, нужно откладывать всю зарплату 1 240 лет.

Дом в Одессе за 9 млн долларов

