Придется пережить еще один пик нашествия мошки: репелленты не действуют, но защита есть

Нашествие насекомого переживает большинство украинских регионов, особенно — север страны. Люди стараются не выходить из домов. Упали надои молока, а куры не несутся. Первый пик размножения мошек проходит, но впереди – еще один, говорится в ТСН.

Нашествие насекомых на всем Полесье с обеих сторон Днепра. Там специфический ланшафт: леса в сочетании с заболоченными низменностями, медленная отдача воды. Это оптимальные условия для размножения мошек. Но столько черных туч — не было уже десятки лет.

Фермер Григорий Ткаченко в прошлом году потерял почти две сотни коров, вражеские войска на его скот устраивали сафари. А в этом году их загрызала мошкара. "Коровы сплачивались в такую кучку, они друг к другу жались, корова не могла есть, только терлись друг о друга", — рассказывает он.

Производство молока упало по меньшей мере на 15 процентов, жалуется Григорий. Из-за мошки коровы потеряли аппетит и впервые пришлось обработать скот репеллентом- веществом, которое отпугивает насекомых. Были такие случаи в нашей местности, когда мошки нападали на животных и разъедали слизистые органы — нос, рот, глаза и был один случай, когда мошки разели вымя коровы, — рассказывает Григорий Ткаченко.

Его ферма километров в шести от Десны. В этом году вода высока, как никогда. Зимнее половодье на Черниговщине автоматически перешло в весение, а после затяжной холодной весны резко потеплело. Все это, говорят ученые, и сработало для массового размножения мошкары.

На огородах без защитных масок уже мало кто справляется. Весь рынок Чернигова завешен защитными масками. 10 гривен за просто сетчатый мешок на голову. Защитные шляпы за сотню и цена на них выросла чуть ли не вдвое. Продавец говорит, то, что когда-то продавалось одиночками – теперь самый ходовой товар.

Днем сельские улицы якобы вымирают, всю работу люди переносят на утро, когда мошкара, которая любит комфортную температуру, еще спит. Исчезает она вечером, правда, "на смену" выходят комары.

Куры солнечного света не видят вообще, круглосуточно сидят в клетках и не хотят нестись. Мошка лезет в слизистые птицы и куры могут задохнуться. Пару десятков в этом селе уже закопали.

Не все птицы, питающиеся мошкой, прилетели. Это еще одно объяснение ученых. Все из-за холодной весны и войны. "Многие птицы, особенно эти перелетные, на путях миграционных у нас здесь Днепровский миграционный путь и по Десне мигрируют, а это все пограничные, когда оно бомбит, горит все, это все фактор беспокойства и это фактор такой лимитирующий", — уверяет зав.кафедры экологии и природоохраны Национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко Юрий Карпенко.

Он добавляет, что спасаться от мошек нужно естественными запахами, потому что к репеллентам насекомые привыкают. Ванилин, гвоздичное масло, полынь и пыжмо-временное избавление от укусов.

Зуд и краснота защитная реакция на укусы, говорят врачи. Советуют прикладывать ткань смоченную холодной водой и промывать место укуса с мылом. В этом году количество обращений к медикам существенно возросло. “Укуса больше, чем обычно, больше чешется, иногда внутри возникают такие пузырьки с водянистым содержимым – это синдром скитера. Это не аллергическая реакция, а массивная реакция на яд насекомого” — объясняет аллерголог Марьяна Лыкова.

Мошки живут от двух до четырех недель, после первой волны размножения ученые прогнозируют и вторую. Старожилы же говорят, мошки оставят в покое, только когда отцветет бузина.

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