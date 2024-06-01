Придется применить ограничения: председатель Госинспекции энергонадзора о последствиях удара по энергетике

Состоялась очередная ракетно-дронная атака, которая была направлена на объекты энергетической инфраструктуры, расположенные по всей территории Украины. Целями стали объекты тепловой, гидрогенерации, газотранспортной системы, а также другие объекты электроэнергетики. К сожалению, есть попадания. Сразу после завершения воздушной тревоги энергетики приступили к локализации повреждений, определению объемов повреждений, а также к аварийно-восстановительным работам.

Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Надеемся, что в ближайшее время часть по крайней мере этих повреждений удастся отремонтировать", — отметил он.

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По словам Слободяна, такие атаки, к сожалению, в очередной раз приведут к определенным ограничениям в энергопотреблении.

"Сегодня мы потеряли определенный объем генерирующих мощностей, цифру сейчас не буду называть, что-нибудь будем пытаться вернуть как можно быстрее. Но могу спрогнозировать, что на вечерний максимум нагрузок, вероятно, придется применять графики ограничений", – сказал он.

Глава Госинспекции энергонадзора еще раз призвал потребителей бережно относиться к использованию электроэнергии, поскольку это позволит минимизировать объемы ограничений.

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