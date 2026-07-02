«Приднестровье больше не является приоритетом для России»: что происходит в Молдове на пути в ЕС

Выступление президента Санду в Европейском парламенте. Фото: presedinte.md

Реклама

«Отличница» среди кандидатов и страна, добившаяся наибольшего прогресса в последнем докладе о расширении ЕС — именно так Брюссель всё чаще характеризует Республику Молдову. После нескольких лет ускоренных реформ Кишинев стоит на пороге нового этапа своей европейской интеграции. После почти годичной задержки, вызванной блокированием решения о начале переговоров с Украиной, Европейский Союз недавно дал политический «зеленый свет» Украине и Молдове на начало официального процесса переговоров о членстве, а открытие первых кластеров переговоров для обеих стран было объявлено 15 июня.

В последние годы Молдова зарекомендовала себя как одна из самых активных стран-кандидатов, и, по словам европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос, страна является «лучшей» в подготовке к членству в ЕС. По её мнению, Молдова не только получает европейскую поддержку, но и «уже вносит свой вклад в европейскую безопасность». Быстрые темпы реформ, прогресс в области верховенства права и экономическая трансформация делают Молдову одним из самых успешных примеров европейской интеграции в рамках Восточного партнерства.

Болгарское издание Mediapool.bg поделилось с ТСН анализом сложных условий, в которых Молдова стремится совместить внутренние реформы, укрепление безопасности и европейскую интеграцию.

Реклама

Из России в Европу: путь Молдовы к энергетической независимости

До войны в Украине Молдова исторически зависела от России в энергетическом плане. Уязвимая, с одной стороны, из-за инфраструктурного наследия советских времен, а с другой — из-за наивности своих правительств, в 2022 году страна столкнулась с задачей достижения энергетической независимости.

«Мы пережили серьёзные потрясения. Если сравнить сегодняшнюю Молдову с Молдовой 2022 года, то вы увидите, что это совершенно другая страна с точки зрения энергетики. Сейчас мы находимся в совершенно иной ситуации», — рассказала Каролина Новак, государственный секретарь Министерства энергетики Молдовы.

Например, до 2019 года Молдова на 100% зависела от одного источника газа — российской компании «Газпром». Россия неоднократно использовала эту зависимость, чтобы оказывать давление на страну, прекращая поставки.

Что касается электроэнергии, ситуация тогда была аналогичной — Молдова производила лишь 20% потребляемой ею электроэнергии, тогда как 70–80% закупалось в Приднестровье, контролируемом сепаратистскими властями. Электроэнергия, производимая там с использованием «бесплатного» газа из России, продавалась на молдавском рынке за реальный доход, что обеспечивало экономическую жизнеспособность региона и помогало поддерживать сепаратистскую администрацию.

Реклама

Сегодня ситуация изменилась. Молдова подключена к европейскому энергетическому рынку. Диверсификация поставщиков как газа, так и электроэнергии теперь стала реальностью.

Газопровод Яссы-Унгени-Кишинев, соединяющий Молдову с румынской и европейской газовыми сетями, сыграл ключевую роль в этой трансформации. Благодаря ему страна теперь может закупать природный газ из более чем 20 различных источников и поддерживать стратегические резервы, достаточные для покрытия примерно 10 дней пикового зимнего потребления.

Что касается электроэнергии, то за последние пять лет Молдова увеличила свои производственные мощности из возобновляемых источников энергии в 12 раз. Страна по-прежнему импортирует около 60% потребляемой электроэнергии, но к 2025 году 25% потребляемой электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников, а цель состоит в том, чтобы к 2030 году эта доля достигла 31%.

«Установка систем аккумуляторного хранения энергии поможет нам обеспечить более гибкое использование энергетических мощностей, чтобы любой избыток, генерируемый в течение дня, можно было использовать вечером, когда потребление достигает максимума. Приоритетом является дальнейшая диверсификация нашего внутреннего энергетического баланса», — объясняет Новак.

Реклама

Еще одним приоритетом для правительства является модернизация устаревшей электроэнергетической инфраструктуры и обеспечение более эффективного транспортного сообщения с Европой:

«Ещё предстоит многое сделать. Примерно 50% электросети нуждается в дальнейшей модернизации. Государственная компания „Moldelectrica“ имеет 10-летний план развития сети передачи электроэнергии».

Однако проблемы по-прежнему остаются значительными. Чтобы снизить свою уязвимость, Молдова инвестирует в несколько стратегических проектов по передаче электроэнергии. Наиболее важным из них является линия электропередачи Вулканешты – Кишинев , которая позволит поставлять электроэнергию в обход Приднестровья и обеспечит стране больший контроль над потоками энергии.

Параллельно ведутся работы над линиями электропередачи Сучава — Бельцы и Страшени — Кицканы, что повысит пропускную способность сети и её устойчивость. Также планируется новое соединение с Украиной, которое позволит более гибко управлять потоками электроэнергии в регионе и создаст возможность реверсного импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами при необходимости.

Реклама

Реализация этих ключевых проектов, наряду с другими, направленными на переход к централизованному теплоснабжению и повышение энергоэффективности в общественных и жилых зданиях, осуществляется при поддержке европейского и американского финансирования, а сроки завершения колеблются от 2030 по 2032 год. Между тем остается ряд нетехнических проблем, включая волатильность международных цен и необходимость улучшения кибербезопасности в энергетическом секторе.

Здание непризнанного парламента в Тирасполе. Фото: Wikimedia Commons

Безопасность и нейтралитет в тени войны

Безопасность Молдовы тесно связана с её энергетической инфраструктурой. Строительство новых линий электропередач, обходящих Приднестровье и соединяющих его с Румынией, рассматривается как важный элемент региональной безопасности, который также позволяет Украине сбалансировать свои энергетические потоки через молдавскую энергосистему.

Однако вопрос безопасности страны носит более широкий характер и неразрывно связан с её стремлением к европейской интеграции, а также с изменившейся геополитической реальностью в Восточной Европе после вторжения России в Украину. С 2022 года архитектура безопасности в регионе претерпела фундаментальные изменения, и Молдова находится в уязвимом положении из-за своей 1200-километровой границы с Украиной.

Новая реальность требует адаптации. В своих новых оборонных стратегиях Молдова делает акцент на технологическом развитии и комплексной модернизации армии наряду с повышением уровня политического планирования. Однако всё это обходится дорого.

Реклама

Геннадий Кожокару, государственный секретарь Министерства обороны Молдовы, пояснил, что исторически страна выделяла на оборону лишь 0,3% своего ВВП; позже эта сумма выросла до 0,6%, а цель правительства — достичь 1% ВВП к 2030 году.

Помощь в модернизации вооруженных сил Молдовы также поступает от ЕС через Европейский фонд мира и рамочную программу оборонного сотрудничества Союза PESCO. США также являются ключевым стратегическим партнером, обеспечивая обучение в военных академиях США и тесно сотрудничая с Национальной гвардией Северной Каролины.

С одной стороны, у Молдовы есть свои партнеры; с другой же, согласно Конституции 1994 года, страна является «нейтральной». Нейтралитет означает, что Молдова не может участвовать в военных альянсах или разрешать развертывание иностранных войск на своей территории.

«Фактически, это мешает нам вступать в какой-либо военный альянс. Целью статьи 11 нашей Конституции было выведение российских войск из Приднестровья и предотвращение нашего участия в военном альянсе бывших советских республик во главе с Россией. Единственным, кто нарушает этот принцип сегодня, является Россия, поскольку на территории Приднестровья незаконно размещены российские подразделения», — объясняет Кожокару.

Реклама

По его словам, принцип нейтралитета, закреплённый в конституции, используется пророссийскими оппозиционными группами как повод для обвинений в адрес правящей власти в её стремлении к международному сотрудничеству с целью модернизации армии.

«В 2017 году Конституционный суд дал толкование этой статьи и заявил, что нейтралитет не означает изоляцию», — поясняет государственный секретарь.

По его словам, его страна имеет право предпринимать все необходимое для защиты своего нейтралитета, в том числе укреплять свой оборонный потенциал, обеспечивая его необходимыми ресурсами.

«У нейтральных стран нет союзников, с которыми они могли бы бороться за свой суверенитет и ценности; они не пользуются защитой, предусмотренной статьёй 5 Договора НАТО. В этом смысле все процессы, которые мы осуществляем здесь, в Министерстве обороны, направлены на улучшение нашей обороноспособности», — отметил Геннадий Кожокару.

Реклама

Решение для Приднестровья: мирное и экономическое

Помимо укрепления обороноспособности, Молдова сталкивается с необходимостью решения ещё одной ключевой проблемы безопасности: проблемы Приднестровья. Узкая полоса земли между рекой Днестр и границей с Украиной, занимающая 11% территории страны, международно признана частью Республики Молдова. Однако с1990–1992годов она контролируется «Приднестровской Молдавской Республикой», которую даже Россия не признает. Тем не менее там дислоцировано около 1500 российских военнослужащих. Это, с одной стороны, позволяет России поддерживать военное присутствие в регионе, а с другой — затрудняет европейскую интеграцию страны и дискуссии о её безопасности.

Официальная позиция Молдовы заключается в том, что конфликт может быть урегулирован только мирным путем в соответствии с европейскими ценностями демократии и прав человека. До тех пор 300 молдавских военнослужащих продолжают ежедневно находиться в так называемой «Зоне безопасности» для поддержания стабильности и предотвращения эскалации.

Однако решение проблемы, похоже, не за горами, и, судя по всему, его можно достичь экономическими средствами. С экономической точки зрения Приднестровье становится всё более зависимым от Кишинёва и европейского рынка.

По данным экспертов, около 90% жителей непризнанной республики имеют гражданство Молдовы, которым они активно пользуются, в том числе большинство солдат из так называемых «российских подразделений». Утверждается, что более половины населения Приднестровья ежедневно ездит на работу в Молдову.

Реклама

«Вопрос Приднестровья, вероятно, будет урегулирован в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Приднестровье не является приоритетом для России. Это очевидно; иначе у них была бы поддержка, но её нет. Они поставляют им газа лишь столько, чтобы выжить, но этого недостаточно для экономического развития, создания рабочих мест или обеспечения хорошего качества жизни», — считает Адриан Эрмурачи, соисполнительный директор Института европейской политики и реформ (IPRE).

«Я не знаю, в таком ли плохом состоянии находится российская экономика или Приднестровье больше не является приоритетом. Можно только догадываться», — добавил он.

По его словам, более 80% экспорта непризнанной республики приходится на ЕС, а не на Россию или другие страны. Учитывая данные, которые показывают, что к 2025 году доля экспорта в ЕС составит 67,5–68,1% от общего объема экспорта Молдовы, это означает, что Приднестровье лучше интегрировано в европейский рынок, чем сама Республика Молдова.

Гибридный фронт: дезинформация, деньги и сети влияния

Между тем Молдова служит полигоном для гибридной войны России.

Реклама

«Я думаю, что Молдова может служить хорошим примером того, как ей удается противостоять российскому вмешательству и оказывать сопротивление», — отмечает Сергиу Тофилат из команды WatchDog — неправительственной организации, которая анализирует государственную политику, контролирует управление и борется с дезинформацией.

Согласно данным WatchDog, масштабы финансового вмешательства России являются колоссальными для экономики страны. Неправительственная организация утверждает, что только во время выборов 2024 года Россия потратила более 250 миллионов евро на усиление своего влияния на политические процессы в стране. Эта сумма равна 1,5% ВВП Молдовы.

«50 миллионов долларов было потрачено на дезинформацию во время президентских выборов и референдума по вопросу о ЕС в 2024 году», — утверждает Тофилат.

Одним из инструментов этой дезинформации является создание специфических ложных нарративов, ориентированных на определенные сегменты населения с учетом их интересов и страхов. Для продвижения российских нарративов работают тролль-фермы и сети фейковых страниц в Facebook и аккаунтов в TikTok, которые все чаще управляются искусственным интеллектом. Местные лидеры мнений, которые раньше обсуждали кулинарию, автомобили или красоту, также становятся распространителями дезинформации на политические темы, связанные с выборами.

Реклама

Главная цель остается прежней — дискредитировать государственные институты и создать препятствия на пути страны в Европу.

«Продолжается расследование того, как олигархи пророссийский политик Илан Шор финансировал свою преступную деятельность и переводил деньги членам своей партии. Речь идет о сумме от 25 до 30 миллионов долларов в месяц», — подчеркнул он.

Расследование, о котором идет речь, проводило издание Ziarul de Gardă. Оно выявило, как сеть Илана Шора использовала организованные структуры для влияния на избирательные процессы в Республике Молдова посредством незаконного финансирования, мобилизации платных активистов, распространения дезинформации и покупки голосов.

Журналисты, работающие под прикрытием, раскрыли механизмы вербовки участников, распространения манипулятивных сообщений и координации деятельности, направленной против европейского курса страны и в поддержку кандидатов, связанных с Шором.

Реклама

По словам экспертов, из-за повышенного внимания Россия вынуждена прибегать к нетрадиционным методам ввоза денег в страну для финансирования таких операций. Эти методы варьируются от перевозки людей в Россию с целью возвращения с наличными до 10 000 долларов США, чтобы избежать необходимости их декларирования, до открытия счетов в российских банках для более чем 140 000 граждан Молдовы, через которые они получают ежемесячные выплаты в рублях, и использования криптовалют для оплаты активистам.

В этом контексте такие учреждения, как Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации, созданный в 2023 году по инициативе президента Майи Санду, и сектор гражданского общества борются с дезинформацией и пытаются противодействовать иностранному вмешательству и сделать общество более устойчивым к манипуляциям.

Новости партнеров