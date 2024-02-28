Приднестровье обратилось к Путину: просят защитить от Молдовы, но о присоединении к России не упомянули

Обращение было принято на съезде так называемых депутатов непризнанного Приднестровья в среду, 28 февраля. Правда, как именно Москву просят защитить от экономического давления Кишинева, в Тирасполе не уточняют.

С 1 января 2024 года по новому Таможенному кодексу Молдовы все компании, в том числе и приднестровские, должны платить пошлины на ввоз и вывоз товаров на общих основаниях, а получать разрешительные документы на экспортно-импортные операции только в Агентстве госуслуг Молдовы. То есть, бизнес Приднестровья должен перейти в юридическое поле Кишинева, чтобы иметь возможность свободно торговать. В Молдове это называют очередным шагом к реинтеграции региона, а в Приднестровье - экономической войной.

Правда, за неделю до съезда так называемых депутатов ПМР появлялась информация, что они намерены обратиться к Путину с просьбой включить Приднестровье в состав России. А кремлевский "фюрер" якобы должен был одобрить это обращение уже на следующий день, в четверг, 29 февраля, во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию. Но, как видим, этого не произошло.

Почему непризнанное Приднестровье решило не идти по наиболее эскалационному пути? Как может отреагировать Россия? И почему даже в НАТО забили тревогу? ТСН.ua кратко расскажет в этом тексте.

За день до ежегодного обращения кремлевского "фюрера" Путина в Федеральное собрание, которое он обычно использует для устрашения мира ядерной войной, в среду, 28 февраля, депутаты всех уровней непризнанного Приднестровья (пророссийского анклава, зажатого между Молдовой и Украиной) собрались на первый. за 18 лет большой съезд. Почему он привлек большое внимание Кишинева, Киева и даже НАТО?

Во-первых, за неделю до этого крупного собрания "оппозиционный" политик непризнанного региона Геннадий Чорба, ссылаясь на свои источники, заявил, что 28 февраля по итогам съезда Тирасполь попросит Путина включить Приднестровье в состав России.

Во-вторых, последний такой съезд депутатов состоялся в 2006 году, где было принято решение организовать референдум, на котором подавляющее большинство жителей Приднестровья вроде бы поддержало присоединение к России.

В-третьих, комментируя эти слухи, молдавские эксперты подчеркивали схожесть с тем, как происходило незаконное включение четырех украинских областей в российскую конституцию, мол, с Приднестровьем Путин может сделать то же самое.

"Сначала датой этого съезда (так называемых депутатов непризнанного Приднестровья – ред.) было назначено 29 февраля. Но, как только в Москве было объявлено, что в этот день Путин будет выступать с обращением к Федеральному собранию, резко дата была перенесена на 28 февраля. "То есть, эти два события взаимосвязаны. По моей информации, первоочередной план был спущен из Кремля, из Москвы, на принятие решения. И за этим планом депутаты всех уровней должны обратиться к Путину с просьбой принять решение о принятии Приднестровья в состав" РФ", — говорил в комментарии DW Геннадий Чорба.

Однако еще неделю назад Бюро реинтеграции Молдовы отвергло эти слухи, подчеркнув, что по имеющейся в Кишиневе информации нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Украинская разведка также опровергла информацию о якобы намерениях региона обратиться к Путину с просьбой присоединить Приднестровье к России.

"Распространение информации о якобы таких намерениях имеет все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", — отметили в ГУР Минобороны Украины.

Отреагировал даже заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, у которого есть шансы победить на президентских выборах в Румынии уже в конце этого года, заявив, что в Альянсе скептически относятся к возможности России аннексировать Приднестровский регион Молдовы, но будет реагировать на любые попытки Москвы по дестабилизации. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля, также отверг слухи, что непризнанное Приднестровье попросится в состав РФ.

"Я не уверен, что на следующей неделе приднестровцы или кто там собирается на это пойдут. Я не уверен в этом из той информации, которая есть у меня. У нас война идет. Это – первое. Мы воюем с РФ. Это – второе. Молдова к нам с любыми подобными запросами (о военной помощи – ред.) не обращалась. Это – третье", – отметил Зеленский.

В отличие от Украины, Молдова, включая ее регион Приднестровья, не имеет общей границы с Россией. Силы обороны Украины разрушили планы Путина захватить Одесскую область и пробить коридор в оккупированное Россией же Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы. По информации американского Института изучения войны, группировка российских войск, которая сейчас сосредоточена в непризнанном Приднестровье, не представляет военной угрозы для Украины.

Но это не значит, что в Кремле похоронили эту идею. По словам главкома армии Бельгии Мишеля Гофмана, следующими целями Москвы могут стать Молдова и страны Балтии. К тому же, в оккупированном Приднестровье до сих пор дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1000 человек – наследница советской 14-й армии – и 500 российских "миротворцев", которые, по версии Кремля, просто охраняют состав из более 20 тыс. человек. тонн боеприпасов в селе Кобасная в 2 км от границы с Украиной.

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, на съезде в Приднестровье в среду, 28 февраля, не произошло ничего нового. Эксперт также напоминает о так называемом референдуме в 2006 году, когда Тирасполь обращался в Москву с просьбой о включении в состав РФ.

"Так же в 2005 году, когда Украина отказалась признавать так называемые приднестровские таможенные штампы, Тирасполь уже кричал о блокаде. Сейчас в Россию снова обратились за защитой. Но даже призывать "путин, введи войска" не выпало, ведь российские войска и без того уже там.По негативам, Россия все же может надавить на Молдову экономически, но она и без Приднестровья это делает.Разве что на съезд приднестровцев смогут среагировать в Гагаузии, которая имеет пророссийские взгляды и напряженные отношения с Кишиневом. стоило ли ради этого созвать шабаш сепаратистов всех уровней в Приднестровье – непонятно, — прокомментировал ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Ранее ТСН.ua уже писал, что с декабря 2022 Молдова не покупает газ у "Газпрома", будучи технически и коммерчески интегрированной в европейскую энергетическую сеть. Однако российский газ получает Молдавская ГРЭС в Приднестровье, где Молдова покупает электроэнергию, которую в Кремле относят к мифическому долгу Кишинева перед "Газпромом" за якобы потребленный газ. Кроме того, в декабре на действительно историческом саммите в Брюсселе ЕС открыл для Украины и Молдовы официальные переговоры о вступлении. Президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) Анжела Грамада напоминает: как только у кого-то из Кишинева возник "искушение" продвинуться в вопросе европейской интеграции, энергетической и экономической независимости или урегулирования конфликта, сразу же оказывалось давление. Поэтому обращение так называемых депутатов непризнанного Приднестровья в Россию в среду, 28 февраля, является проявлением лояльности непризнанного режима из Тирасполя в Москву. Они не могут воевать против Украины, потому что сразу потеряют все свои экономические возможности, но и не проявлять лояльности Кремлю для них тоже не выход.

"Ротации военных в сепаратистской республике путем привлечения солдат извне (из России – ред.) не проводили давно. Экономически сепаратистский регион зависит от Молдовы и ЕС. Украина приняла меры по охране границы. Кишиневу больше не нужна Москва для переговоров с Тирасполем. В этих условиях слишком мало вариантов продемонстрировать лояльность в обмен на поощрение сохранения незаконного режима: пропаганда среди жителей региона, обвинения в адрес Кишинева и публичные обращения в Москву, все ждали обращения о присоединении к России, однако мы видим лишь рудиментарную форму обвинений в адрес Кишинева об экономической блокаде. и призыв к международным организациям вмешаться с гуманитарной помощью", — комментирует Анжела Грамада.

Поэтому, по словам эксперта, цель так или иначе достигнута: непризнанный режим в Тирасполе нельзя обвинить в нелояльности к Москве, бездействия и возможности найти понимание с Кишиневом без помощи Москвы.