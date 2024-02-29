Приднестровье просит у Путина помощи, а в США продолжаются споры по Украине: обзор мировых новостей

Непризнанное Приднестровье просит защиты у России, как именно американские микросхемы попадают в российское оружие при всех санкциях и десятках нелегальных пистолетов у легенды мирового кино – об этом говорится в обзоре мировых новостей с Яной Слесарчук.

Непризнанное Приднестровье требует защиты у России – какие будут последствия?

Непризнанное Приднестровье обратилось за помощью и защитой к России. Об этом говорится в резолюции общего собрания, которое срочно через неделю созвали в Тирасполе. Съезд такого масштаба прошел в непризнанной республике впервые за 18 лет.

У Государственной думы России просят оградить Приднестровье от давления Молдовы. Проект резолюции участников седьмого съезда сливают в Сеть. Незаконные чиновники никем непризнанной "республики" просят Россию оградить их от давления Молдовы. А в других пунктах жалуются на Молдову всем: от ООН до ЕС.

Причина, озвученная неоднократно: с нового года в Молдове начал действовать Новый Таможенный Кодекс, где отсутствуют льготы для приднестровских компаний.

Причина, которую не озвучивают: сейчас Приднестровье выживает только благодаря бесплатному российскому газу. Но транзитный контракт "Газпрома" с Украиной подходит к концу в декабре. На покупку газа на бирже или у евротрейдеров у Приднестровья нет ни денег, ни лицензий. И это может поставить точку существования непризнанной республики.

Еще неделю назад, когда нынешний глава Приднестровья Красносельский объявил дату общего собрания, бывший чиновник Приднестровья, а ныне якобы живущий в Кишиневе оппозиционер обратил внимание. На следующий же день после этого, это завтра, Путин обращается к федеральному собранию России.

Отсюда начали обсуждать, не напомнит ли Приднестровье Кремлю о своем желании войти в состав Российской Федерации. Незаконный референдум, на котором 97% населения Приднестровья проголосовали за это, прошел еще 18 лет назад. Но тогда Россия его проигнорировала.

Узкая полоса на левом берегу Днестра, что граничит с Украиной, и на съезд приносит украинский язык, над чем уже насмехаются наши соцсети. Новость о возможных обращениях за помощью к России в Молдове восприняли флегматично. Бюро по реинтеграции еще 22 февраля заявило, что не имеет поводов считать, что положение в регионе может ухудшиться.

Глава ГУР Украины Буданов тоже сказал на камеры, слухи не подтверждают. 28 числа никто присоединяться к Российской Федерации не собирается, и после тоже. Остается надеяться, что завтра Путин, выступление которого обещают транслировать в кинотеатрах и на рекламных щитах крупных городов, не вспомнит о старой просьбе Приднестровья включить ее в состав страны-агрессорки. Еще несколько лет назад и решение о полномасштабном нападении на Украину выглядело откровенным безумием, но было принято.

Десять сбитых российских самолетов за десять дней. Но долго ли мы сможем так держать?

Эксперты издания Forbes предположили, что успех Вооруженных сил Украины в сбитии вражеской техники связан с использованием американских ракет в Patriot и NASAMS, а также слепых зон, появившихся у россиян после уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Издание отмечает, что россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить. Но проблема Украины в том, что таких ракет у нее маловато, ведь Соединенные Штаты не предоставляли Украине боеприпасов с конца прошлого декабря.

Американской помощи скоро не будет — Байден не уговорил спикера Палаты представителей

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В ближайшее время американскую помощь ждать не стоит. Белому дому не удалось сломить сопротивление республиканцев. После переговоров Джо Байдена со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном и лидерами демократов и республиканцев в Сенате, Джонсон заявил на камеры: помощь Украине и другим партнерам Соединенных Штатов, Израиля и Тайваня поставит на голосование в удобное время, потому что сейчас его больше всего интересует безопасность американской границы.

Спикеры 23 парламентов планеты обратились к Джонсону с призывом дать шанс законопроекту за 60 миллиардов помощи Украине. Однако однопартийцы угрожают ему за демарш против воли Дональда Трампа отставкой.

Как россияне получают американские микросхемы для своего оружия? Сенат США решил это прекратить и собрал на слушания производителей хайтека

Производители полупроводников должны лучше контролировать продажу своей продукции, чтобы американские микрочипы не попадали внутрь российского оружия. К этому их призывали американские сенаторы на слушаниях, где рассматривали механизмы, благодаря которым Россия по-прежнему способна доставать западный хай-тек для будущих убийств украинцев.

В Сенате собрали представителей четырех компаний после того, как появилось подтверждение, что именно их микросхемы до сих пор используют россияне. Россия, доказывали расследователи, выяснявшие подробности, получает технологии благодаря посредникам из третьих стран, которых на самом деле не трудно обнаружить. Это прежде всего Китай, Малайзия и Филиппины. Далее продукция следует к россиянам через Турцию, Арабские Эмираты и соседние с Россией страны.

Производители пообещали отслеживать конечного клиента, чтобы предотвратить незаконную перепродажу, подпадающую под уже введенные американские санкции.

Европа будет помогать украинцам российскими деньгами

Помогать Украине российскими деньгами призвала на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В своей речи она анонсировала новую европейскую стратегию промышленной защиты, которую Еврокомиссия представит в ближайшие недели. Отметив, что одной из их главных целей будет определение приоритетности совместных закупок, фон дер Ляен подчеркнула, что оборонным предприятиям Евросоюза придется работать в полную мощь, чтобы победить Россию.

И подчеркнула, что не следует преувеличивать риски войны для Европы, но к ним следует быть готовыми.

"Время также начать говорить об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", — сказала Урсула фон дер Ляен .

Зеленский в Албании – Соглашение о дружбе, саммит балканских государств и планы о новом оборонном форуме

Президент Зеленский прибыл в Албанию, где лидеры государств Западных Балкан обсуждают оказание дополнительной помощи нашей стране. Перед саммитом Зеленский подписал с главой албанского правительства Эди Рамой договор о дружбе и сотрудничестве. Саммит Украина – Юго-Восточная Европа, сороганизаторами которого являются президент Украины и премьер Албании, собрал представителей 13 государств.

И уже есть заявления. Премьер Албании упрекнул Запад за задержки и ограничения в поддержке Украины. И подчеркнул, что западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией.

Зеленский же предложил Балканским государствам новый формат.

"Мы видим проблемы со снабжением снарядов, которые влияют на ход войны. И мы заинтересованы в совместном производстве с вами и всеми нашими партнерами. Наша правительственная команда представляет детали. Мы предлагаем провести специальный украинобалканский оборонный форм в Киеве или одной из ваших столиц", – сказал президент Зеленский.

Китайский мир: государство, до сих пор не осудившее Россию, снова будет призывать Украину просто прекратить стрелять

Спецпредставитель Пекина Ли Хуэй в ближайшее время посетит Украину, Россию и несколько стран Евросоюза. Эта поездка станет "вторым раундом челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса". Так отметили в Китайском министерстве иностранных дел.

Стартуют визиты чиновника из Поднебесной 2 марта. Кроме Украины и России, в планах Бельгия, Франция, Германия и Польша. В Пекине считают, что сейчас самым важным вопросом является восстановление мира. И утверждают, что последние два года прилагали к этому все усилия.

В прошлом году Ли Хуэй уже совершал ряд визитов в Киев и Москву. А еще Китай обнародовал документы с призывами к политическому урегулированию, согласно которому предполагалось прекращение огня и возобновление мирных переговоров. И хотя государство позиционирует себя как нейтральная сторона в войне в Украине, официально Пекин до сих пор отказывается осуждать Россию, снабжает Кремлем технологии и ведет с россиянами активную торговлю.

Навального похоронят первого марта. Его вдова выступила в Европарламенте

Навального отпоют и похоронят 1 марта в Москве. Тело российского оппозиционера, погибшего в колонии при невыясненных обстоятельствах, долго отказывались отдавать матери, пытаясь заставить ее провести тайное захоронение.

Окружение Алексея Навального утверждает, что тот погиб именно в момент, когда переговоры о его обмене вышли на финальную стадию. Обменять оппозиционера, а также заключенных американских журналистов собирались на агента ФСБ Вадима Красикова, сидевшего в Берлине за политическое убийство.

Супруга Навального Юлия выступила в Европарламенте, а завтра европарламентарии собираются принять резолюцию с призывом поддержать российских политических заключенных.

Откуда у Алена Делона десятки пистолетов и ружей

Звездный арсенал: у легенды французского кино Алена Делона конфисковали 72 единицы огнестрельного оружия. Ни на одну он не имел разрешения. Кроме того, полицейские обнаружили более трех тысяч патронов и оборудован тир прямо в доме 88-летнего актера в пригороде Парижа.

Распоряжение об обыске дома Делона было выписано, когда один из судебных служащих по другому делу побывал дома у актера, увидел оружие и известил об этом судью. Делон не часто покидает загородный дом, последний раз появлялся на публике в Каннах четыре года назад, когда получил золотую пальмовую ветвь.

За чем будем следить завтра?

Кремлевский диктатор Путин обращается к Федеральному собранию Государственной думы. Не вспомнит ли о просьбе Приднестровья, которая сегодня призвучала? А еще два ожесточенных соперника – президент Соединенных Штатов Джо Байден и главный кандидат от республиканцев Дональд Трамп – в один и тот же день поедут инспектировать американскую границу с Мексикой. Не встретятся ли там?

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Безумие? Приднестровье просит у Путина помощи! Как США не мешают России убивать украинцев?

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