Есть признаки того, что отношение жителей Приднестровья к Молдове меняется. Фото: Benjamin Furst/Hans Lucas/Reuters Connect

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На левом берегу Днестра в Молдове расположена узкая полоса земли — сепаратистский регион, граничащий с Украиной, где развевается российский флаг, дислоцируется российский гарнизон, а дома отапливаются газом, за который платит Москва. Несмотря на это, Брюссель начал с Молдовой переговоры о вступлении в ЕС.

Gazeta Wyborcza проанализировала для ТСН.ua «взаимодействие без признания». Экономические связи Молдовы и Приднестровья неуклонно углублялись, даже несмотря на то, что политический статус региона оставался замороженным.

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Уязвимые перед российскими деньгами и дезинформацией

Еще в 2020 году такие эксперты, как Богдан Кошель, политолог Университета имени Адама Мицкевича в Познани, называли европейские усилия по сохранению проевропейского курса Молдовы «обреченными на провал», ссылаясь на коррумпированные элиты по обе стороны реки и слабое чувство государственной идентичности. Но теперь эта оценка относится к другой эпохе. Полномасштабное вторжение России в Украину изменило расклад сил.

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Как писал Павел Ендраль в OKO.press, Приднестровье можно назвать «республикой прагматичных олигархов». Безусловно, это территория, находящаяся под влиянием России.

Но ею руководят не идеологическая концепция «русского мира» и не клан, лично преданный Владимиру Путину, как в Чечне. В Приднестровье на первом месте — бизнес-интересы.

Отправной точкой для понимания нынешней ситуации является Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Молдовой 2014 года. В середине декабря 2015 года Совет ассоциации ЕС–Молдова распространил действие Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) на всю территорию страны. Таким образом, компании на левом берегу получили доступ к рынку ЕС при условии таможенного оформления товаров через молдавскую таможню.

Исследователи называют это основной линией политики, проводимой с 2005 года: «взаимодействие без признания».

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С января 2024 года компании на левом берегу уплачивают Кишиневу таможенные сборы в соответствии с Таможенным кодексом Молдовы 2021 года — в размере 0,4% от стоимости экспорта и 0,1% импорта. СМИ в Тирасполе назвали этот шаг «экономическим геноцидом».

С тех пор Кишинев пошел дальше. 1 сентября 2026 года он ввел 20-процентный налог на добавленную стоимость, а также акцизы на предметы роскоши и подакцизные товары, импортируемые в Приднестровье, в частности алкоголь, табак, парфюмерию, ювелирные изделия, драгоценные металлы и пиротехнику. Георге Балан, бывший вице-премьер-министр Молдовы, назвал эту меру частью усилий по ликвидации контрабандных сетей, добавив, что главными препятствиями остаются российские войска и склады вооружений в регионе. Ожидается, что в 2027 году аналогичные правила будут распространены на энергетические товары и металлы.

По состоянию на март 2024 года в Приднестровье официально было зарегистрировано 367 800 жителей, почти 359 000 из них — граждане Молдовы. Многие имеют два, три или даже четыре паспорта. Социальные услуги также поступают сюда как бы через черный ход: программа Европейского Союза по мерам укрепления доверия помогает финансировать их и на левом берегу Днестра.

Олигархи и зарплаты простых людей

На практике Приднестровье — это государство, принадлежащее одной корпорации, за которой стоят постсоветские олигархи.

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«Шериф» — конгломерат, основанный бывшими сотрудниками Министерства внутренних дел Виктором Гушаном и Ильей Казмали, — владеет супермаркетами, автозаправочными станциями, телевизионной сетью и значительной частью промышленности региона. Его политическое крыло, «Обновление», с 2016 года имеет большинство в Верховной Раде. Президентский пост также находится под его контролем: Вадим Красносельский, тесно связанный с «Шерифом», в декабре 2021 года был переизбран, набрав 79,4% голосов при явке всего 35,2% — рекордно низкой для президентских выборов.

Российские субсидии превратились в рычаг политической поддержки. Фото: Andrea Mancini/Reuters Connect

Единственным соперником, допущенным к выборам, был Сергей Пинзар, чиновник из Григориопольского района. Двум известным оппозиционным деятелям — Анатолию Дируну и Николаю Малышеву — избирательная комиссия отказала в регистрации, сославшись на нарушения в списках подписей.

Четыре года спустя, на выборах 30 ноября 2025 года, партия «Обновление» получила все 33 места в Верховной Раде. В 21-м округе вообще не было альтернативного кандидата. Явка составила 26%.

В то же время наблюдаются признаки того, что отношение жителей Приднестровья к Молдове меняется. Онлайн-опрос, проведенный Zona de Securitate и WatchDog.MD в период с февраля по апрель 2026 года, показало, что 53% жителей левого берега поддержали бы реинтеграцию с Молдовой на гипотетическом референдуме — против 45% в 2024 году. Около 30% заявили, что считают Россию потенциальной угрозой.

Жители Приднестровья также хорошо осознают разрыв в зарплатах. В 2023 году средняя месячная зарплата брутто на левом берегу составляла около 360 долларов США — примерно половину уровня правого берега. По данным Фонда Фридриха Науманна, в 2025 году ВВП региона сократился на 18%, а промышленное производство — на 30%.

Центр восточных исследований сообщает, что официальная численность населения Приднестровья сократилась с 740 000 в 1990 году до 455 000 в начале 2024 года, тогда как реальное число, по всей вероятности, не превышает 300 000. Пенсионеры составляют более 30% населения. Однако ситуация на правом берегу вряд ли намного лучше: с 1991 года Молдова потеряла около 35% населения, а примерно 1–1,2 миллиона граждан Молдовы работают за рубежом.

На протяжении трёх десятилетий регион жил за счёт фактически бесплатного газа «Газпрома», поставляемого по контракту, подписанному Кишиневом. Тирасполь перепродавал его домохозяйствам и предприятиям по символическим ценам, а полученные средства использовал, в частности, для финансирования пенсий.

Военное присутствие России

В 2020 году численность российских сил оценивалась примерно в два мотострелковых батальона, или 1 500–1 700 военнослужащих. Около 400 из них были миротворцами, размещенными в соответствии с соглашением 1992 года; остальные входили в состав Оперативной группы российских войск. К 2023 году общую численность оценивали примерно в 2 000 военнослужащих — без тяжёлой техники и без возможности представлять серьёзную военную угрозу для Молдовы. В июле 2025 года посол России в Кишиневе заявил ТАСС, что осталось около 1 000 военнослужащих, главной задачей которых является охрана складов боеприпасов в Ковбасной. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, в июне 2026 года назвал цифру 2 500.

Большинство рядовых военнослужащих — местные жители с российскими паспортами, которых не ротируют из России. Следовательно, их вывод означал бы не столько физическое перемещение войск, сколько изменение их правового и военного статуса: людей, которых действительно нужно было бы отправить обратно в Россию, относительно немного. Молдавские эксперты открыто заявляют, что российские войска можно было бы полностью вывести из региона — и без кровопролития — путем демобилизации местного личного состава и индивидуальной депортации небольшого числа российских офицеров.

Согласно отчету Службы информации и безопасности Молдовы и Агентства военной разведки от 21 августа 2026 года, из примерно 20 000 тонн боеприпасов, хранившихся в Ковбасной в 2006 году, в настоящее время там остаётся около 14 000 тонн. Из них примерно 2 800 тонн составляют взрывчатые вещества.

Поскольку регион всё больше отрезается от Москвы — что само по себе является одним из последствий российского вторжения в Украину, — приднестровские олигархи понимают, что им придётся договариваться с Европейским Союзом. Вопрос лишь в том, на какие уступки они готовы пойти.

План Брюсселя и Кишинёва понятен: сначала вступление в ЕС, а реинтеграция должна происходить параллельно и на условиях Кишинёва.

«Олигархи — прагматичные люди. Их главная цель — зарабатывать деньги, поэтому они будут сотрудничать с кем угодно, кто позволит им и в дальнейшем этим заниматься», — подытожил председатель ассоциации Initiative 4 Peace Александру Фленкя.

Автор: Кшиштоф Катковский

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