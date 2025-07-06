- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 1 мин
Придут ли в Украину "адские рекорды": какой будет погода на следующей неделе
С 11 июля будет дождливо практически на всей территории Украины.
В большинстве регионов мира температурные показатели становятся все выше, в Испании, Португалии, Италии столбики термометров поднимались до 40 и даже до 46 градусов. Впрочем, до Украины эти "адские рекорды" не добрались. По прогнозам синоптиков, в нашей стране скоро снова будут дожди.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, с понедельника в Украине ожидают дождей, иногда с грозами - в западных областях.
Температура воздуха на западе Украины до конца недели снизится.
В остальных областях - начало недели предусматривают сухое и более теплое: до 31-33 градусов. На юге столбики термометров достигнут отметки 35.
С пятницы, 11 июля, дожди доберутся и до восточных и южных областей. Однако дожди будут идти в сочетании с жарой - до 34-37 градусов.
Впрочем, это лишь предварительный прогноз.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко споогнозировала погоду на ближайшие дни в Украине.