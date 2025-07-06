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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Придут ли в Украину "адские рекорды": какой будет погода на следующей неделе

С 11 июля будет дождливо практически на всей территории Украины.

Авторы публикации
Ирина Коваленко Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Летняя жара

Летняя жара / © Pixabay

В большинстве регионов мира температурные показатели становятся все выше, в Испании, Португалии, Италии столбики термометров поднимались до 40 и даже до 46 градусов. Впрочем, до Украины эти "адские рекорды" не добрались. По прогнозам синоптиков, в нашей стране скоро снова будут дожди.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, с понедельника в Украине ожидают дождей, иногда с грозами - в западных областях.

Температура воздуха на западе Украины до конца недели снизится.

В остальных областях - начало недели предусматривают сухое и более теплое: до 31-33 градусов. На юге столбики термометров достигнут отметки 35.

С пятницы, 11 июля, дожди доберутся и до восточных и южных областей. Однако дожди будут идти в сочетании с жарой - до 34-37 градусов.

Впрочем, это лишь предварительный прогноз.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко споогнозировала погоду на ближайшие дни в Украине.

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