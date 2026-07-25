На улицах столицы много молодежи. Фото: Петра Дворжакова

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В результате массовой эмиграции Молдова входит в число стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Каждый четвертый молдаванец проживает за рубежом, поэтому государство пытается стимулировать своих граждан к возвращению.

Чешское издание Deník Referendum поделилось с ТСН.ua репортажем о реалиях жизни в стране.

«Кишинев — это город контрастов», — говорит Саша, молодой человек в бейсболке и бежевой куртке. Даже в центре города стоят невысокие дома с деревянными балками, возле которых часто можно увидеть мастеров, сидящих на корточках и что-то чинящих — с молотком или кистью в руках. Широкие проспекты, по которым медленно движутся колонны автомобилей и сине-белые троллейбусы, обрамлены величественными бетонными сооружениями в стиле брутализма и белыми известняковыми зданиями, украшенными неоклассическими рельефами. Через несколько кварталов парадные бульвары сменяются разбитыми дорогами, по обеим сторонам которых, несмотря на их запущенное состояние, упорно теснятся припаркованные автомобили.

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С момента начала российского вторжения в Украину в 2022 году геополитическая ситуация занимает центральное место в общественных дискуссиях в Молдове. Многие опасались, что в случае падения Украины следующей станет соседняя Молдова — страна, почти в двадцать раз меньшая по площади.

Хотя этого и не произошло, война по ту сторону границы напрямую сказывается на стране. В середине марта правительство объявило чрезвычайное положение из-за загрязнения реки Днестр топливом после российского удара по украинской гидроэлектростанции. Также Молдова страдает от отключений электроэнергии в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Европейский Союз начал переговоры о вступлении с Молдовой в декабре 2023 года. В то время как Северная Македония и Сербия уже более десятилетия остаются странами-кандидатами и их вступление в ближайшей перспективе маловероятно, молдавское правительство спешно проводит необходимые реформы, надеясь заключить соглашение о вступлении к 2030 году.

Курс на европейскую интеграцию, пусть и с незначительным перевесом, в конечном итоге был подтвержден в 2024 году двумя одновременными голосованиями: референдумом о закреплении этого курса в Конституции Молдовы и президентскими выборами, на которых Мая Санду, представительница правящей правоцентристской либеральной Партии действия и солидарности (PAS), была избрана на второй срок. Он окончательно закрепился в 2025 году победой PAS на парламентских выборах.

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Впрочем, результаты этих выборов были бы другими, если бы не голоса молдавской диаспоры, которая в настоящее время насчитывает примерно один миллион человек.

Нехватка врачей и могильщиков

Молдова входит в число стран с самыми быстрыми темпами сокращения населения в мире. Если в 1991 году её население составляло почти четыре с половиной миллиона человек, то сегодня в стране проживает менее трёх миллионов человек. Каждый пятый ребенок растет только с одним из родителей — или вовсе без них.

«Когда кто-то умирает, согласно местной традиции, могилу должны копать восемь мужчин. Но в некоторых селах трудно найти даже восьмерых взрослых мужчин», — говорит социолог и журналист Виталий Спринчян, иллюстрируя ситуацию горькой иронией. Не хватает могильщиков, не хватает врачей; население стареет, и в будущем может не хватить налогоплательщиков, чтобы содержать и без того низкие пенсии и недофинансированные государственные услуги.

Молдова, которая вскоре после обретения независимости от Советского Союза пережила глубокий и затяжной экономический кризис, долгое время считалась самой бедной страной Европы. Она до сих пор остается одной из беднейших, хотя по уровню ВВП на душу населения в настоящее время опережает охваченную войной Украину и Косово, независимость которого признает лишь около половины государств-членов ООН.

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Массовая трудовая эмиграция началась в 1990-х годах. Сначала уезжали преимущественно мужчины — чаще всего в Россию на строительные работы, куда можно было поехать без визы и со знанием русского языка. После финансового кризиса в России 1998 года миграционные потоки всё больше направлялись на Запад — прежде всего в Румынию и Италию, где молдавские женщины удовлетворили растущий спрос на сиделок.

Реалии городской жизни. Фото: Петра Дворжакова

Сначала им приходилось пересекать границы нелегально. Ситуация изменилась после вступления Румынии в Евросоюз в 2007 году, что вызвало новую волну массовой эмиграции. Румыния предоставляет гражданство всем, кто был её гражданином до 1940 года, когда Советский Союз аннексировал Бессарабию (территорию современной Молдовы), а также их потомкам до третьего поколения. Сегодня примерно треть населения Молдовы имеет двойное гражданство.

«Лучшие уехали»

Еще одна волна эмиграции обрушилась на Молдову в 2014 году — ее вызвали введение безвизового режима с ЕС и массовая потеря доверия после коррупционного скандала «украденного миллиарда». Организаторами мошенничества, в результате которого из банковской системы Молдовы был выведен один миллиард долларов, были, в частности, олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк, которые находятся под санкциями ЕС, а также бывший премьер-министр Влад Филат — лидер Либеральнодемократической партии Молдовы, пришедшей к власти в 2009 году с обещаниями вывести страну из бедности и приблизить её к Евросоюзу.

В то время дети эмигрантов, которые ещё на рубеже тысячелетий уехали на заработки на Запад, сами начали массово покидать страну. В отличие от своих родителей, они уезжали не только из-за тяжелого экономического положения, но и из-за разбитых политических надежд и неудовлетворительного состояния государственных услуг.

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«Во время моего обучения университетское образование было бизнесом: дипломы можно было купить. У меня были однокурсники, которые вообще не появлялись на занятиях, но получали самые высокие оценки», — рассказывает Влада Чобану в сдержанном белом офисе Центра политики и реформ — общественной организации, занимающейся вопросами прозрачности и общественного участия.

Чобану получила степень бакалавра в Молдове, а на магистратуру уехала в Великобританию.«Вопрос был не в том, ехать ли, а когда. Если ты заканчивал бакалавриат в Молдове, магистратура за рубежом была почти обязательной», — добавляет она.

Как подтверждает социолог и эксперт по миграции Александра Махун, эмиграция в то время была «нормой»:«Если ты хотел построить карьеру, добиться успеха в науке или работать в транснациональной корпорации, другого выбора, кроме эмиграции, фактически не было».

Спринчане объясняет, что именно в то время, когда социальные сети начали играть всё более важную роль, к власти пришли партии, главной целью которых была быстрая интеграция в ЕС. В результате общественная дискуссия об эмиграции в Молдове коренным образом изменилась.

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«Одним из доминирующих нарративов стало утверждение, что «лучшие уехали». В этом есть доля правды: ещё с 1990-х врачи, инженеры, учителя и учёные уезжали на Запад и выполняли там работу, значительно не соответствующую их квалификации. Впрочем, до 2010 года слово «диаспора» почти не употреблялось — говорили просто о молдавских гастарбайтерах», — говорит Спринчянe.

В 2010-х годах благодаря растущему влиянию новых технологий часть молдавской диаспоры начала дистанционно участвовать во внутриполитической жизни.«Они начали комментировать ситуацию в стране, выражать гнев, печаль или радость по поводу событий на родине. А главное — начали голосовать на выборах. Так называемые проевропейские силы поняли, что это огромный электорат, очень лояльный к их программе, и начали активно работать с диаспорой во время избирательных кампаний», — продолжает Спринчянe.

Таким образом, утверждение о том, что «лучшие уехали», отражает также недовольство части элиты населением, оставшимся в стране.

В 2012 году, при риторически проевропейском правительстве Влада Филата было создано Бюро по связям с диаспорой — для укрепления контактов между молдавскими эмигрантами и родиной, а также, что не менее важно, для содействия их возвращению в страну, которая стремительно теряет население.

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В местном парке. Фото: Петра Дворжакова

Золотая лихорадка

«Возвращение в Молдову — это как возвращение на Дикий Запад, словно поехать в Калифорнию во время золотой лихорадки. Это совсем не просто. Но сейчас — лучшее время для возвращения. Надо поработать, как лошадь, год или два, чтобы обеспечить себя — и тогда начнёшь зарабатывать достаточно для более комфортной жизни, чем в США или Европе», — говорит Влад Ведрашко, 38-летний мужчина в белой рубашке в синюю полоску.

Ведрашко, сын виноделов и выпускник экономического факультета, эмигрировал в США в 2013 году в поисках «американской мечты». По его словам, «предпринимательский ген» он унаследовал от родителей и уже через два года стал успешным предпринимателем в сфере электронной коммерции.«Но внутри я не испытывал удовлетворения; что-то во мне было пустым. Думаю, я всё это время ждал повода вернуться», — вспоминает он.

Такой повод представился в 2018 году, когда его родители уже не могли управлять винодельней. Сегодня он экспортирует вино из родного села в ЕС и делится опытом с другими представителями отрасли.«Я осуществил свою «американскую мечту» в Молдове: стал успешным предпринимателем, который положительно влияет на жизнь других», — говорит он, завершая разговор призывом к молдавским эмигрантам, которые колеблются, как можно скорее возвращаться, ведь через пятнадцать лет будет уже слишком поздно.

Развитие «европейской Молдовы» несмотря на нехватку рабочей силы

Молдавская государственная администрация активно стремится популяризировать подобные истории тех, кто «нашел золото» на родине, чтобы побудить молодых специалистов возвращаться. Большинство программ для реэмигрантов ориентированы на малых предпринимателей, предлагая им налоговые льготы и гранты.

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Кроме того, государство привлекает граждан из-за рубежа, подчеркивая возможность быстро и ощутимо влиять на внутренние процессы и участвовать в построении «современной европейской Молдовы». В страну поступают европейские гранты, государству нужны кадры, а по карьерной лестнице в государственном секторе здесь можно подняться довольно быстро.

В общественном секторе ситуация аналогична.«Если ты хочешь что-то сделать для своей общины или присоединиться к гражданскому обществу, результат виден относительно быстро. Особенно сейчас, когда муниципалитеты и правительство стали чуть более открытыми, чем раньше. Здесь ты чувствуешь, что имеешь значение и что твой голос весит больше, чем за рубежом», — подтверждает Чобану.

Чобану вернулась в страну в 2013 году, когда упадок демократии из-за коррупции на самом высоком уровне во времена Влада Филата уже был очевиден.

«Все смотрели на меня немного странно. Тогда возвращение из-за границы воспринималось как поражение, как признак недостатка смелости. В течение следующих трех лет большинство моих друзей уехали. Некоторые говорили, что вернутся, когда в стране всё наладится, когда станет больше демократии. Но кто это должен сделать?» — спрашивает она с широкой улыбкой.

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Лучше быть бедным дома, чем богатым за границей

Однако уровень оплаты труда в государственном и общественном секторах по-прежнему уступает частному. Особенно это ощущается в условиях войны в Украине, которая привела к энергетическому кризису и высокой инфляции. Молдова вынуждена заимствовать средства у Международного валютного фонда, который требует от должников «фискальной дисциплины» — то есть политики жесткой экономии.

В один солнечный весенний день я вместе со Стеллой Крудой и её братом, писателем Думитру, отправляюсь в транспортный лицей на юге Кишинёва, где учится самая младшая дочь Стеллы. В тот день Стела приехала из своей деревни в столицу на родительское собрание. Всего у неё шестеро детей.

Она должна была приехать на автобусе в десять утра, но в итоге приехала только в полдень — на такси, потому что автобус просто не появился.«Она взяла кредит и не смогла его выплачивать. Поэтому уехала в Италию работать сиделкой. За два года расплатилась с долгами. Еще три года пыталась что-то отложить, и спустя пять лет вернулась в нашу деревню», — рассказывает Думитру о сестре. Работая сиделкой в Италии, она зарабатывала примерно 1300–1400 евро в месяц.

Сейчас Стела работает на автомобильном заводе в своём селе. В Молдове её зарплата составляет около 400–500 евро.«Но она говорит, что лучше быть бедной на родине, чем богатой за границей. К тому же в нашем селе у неё есть собственный дом и хозяйство», — переводит Думитру.

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Подавляющее большинство не вернётся

Как подтверждает эксперт по миграции Макухин, обратной тенденции не наблюдается. В период с 2020 по 2025 год страна потеряла более 200 тысяч человек. Те, кто возвращается, делают это прежде всего по личным причинам. Зато многие из тех, кто уехал, уже более прочно связаны со странами проживания — работой, жильем, семьей.

«Государственные программы, ориентированные на диаспору, часто делают акцент на культуре, апеллируя к ностальгии: мол, вы — молдаване, возвращайтесь домой, мы вас здесь ждем. Это может прозвучать цинично, но самый эффективный способ побудить диаспору вернуться — это экономическая поддержка», — заключает Макухин.

Чобану отмечает, что людей нельзя вернуть одними лишь обещаниями хорошей работы:«Нужны лучший общественный транспорт, социальная система, доступное жилье — об этом почти не говорят».

Но запомнились и слова молодой женщины, вернувшейся из Италии:«Мы постоянно строим, перестраиваем, разрушаем и ищем что-то новое. Молдова — идеальная страна, чтобы отбрасывать старые представления и переосмысливать. Намного лучше, чем Запад»

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Автор: Петра Дворжакова

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