Приедет ли теперь такси Киева на дешевые заказы: что изменилось

В Украине пытаются ограничить цены на такси во время воздушных тревог красного уровня / © ТСН

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После того, как правительство предприняло попытку ограничить цены на поездки в такси Киева во время тревог и транспортных форс-мажоров, эксперты непосредственно сами таксисты и постоянные пассажиры высказали свои мнения о возможных плюсах и рисках такого нововведения.

Напомним, как известно, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительственный меморандум с операторами служб такси предусматривает установку потолка, до которого может подняться цена при таких условиях. Это максимум 75% к базовому тарифу.

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«То есть, если базовый тариф при привычных условиях — без тревог, пробок и т.п. — из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата будет 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн. Пассажиры сохраняют возможность самим регулировать цену, но будут также установлены пределы», — сообщил Корецкий.

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В свою очередь, эксперт по вопросам работы столичного транспорта Александр Гречко в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что с одной стороны положительная новость об ограничении цен на поездки в такси может иметь и абсолютно обратную сторону.

«Правительство договорилось с компаниями, чтобы они якобы не повышали цены. Как бы хорошее дело. Во-первых: это касается очень незначительного периода, периода воздушных тревог красного уровня. Плюс 2 часа после окончания тревоги. В это время количество таксистов не увеличивается, но у людей появляется больше потребностей куда-то доехать. Особенно утром или вечером или если плохая погода, когда спрос увеличивается в разы, а предложений больше не становится. Соответственно, в этих условиях человек, который может позволить заплатить больше такси, ставит большую стоимость, на эту цену водитель соглашается. Я подписался на чат таксистов, они глубоко недовольны новшеством. С учетом того, что город часто стоит в пробках и если ограничивают доход от поездки, им иногда выгоднее либо дождаться того времени, когда ограничений не будет, либо брать заказ не на другой берег столицы, а по району. Или кого-то «подхватить» без заказа, например, у станции метро. Выходит так, что пассажир может долго искать того, кто согласится или махать рукой, останавливая автомобили. Водители такси не захотят стоять в пробках, тратить бензин ради того, чтобы заработать условно говоря 200 гривен», — говорит Александр Гречко.

По его мнению, ситуацию мог бы частично разрешить общественный транспорт, если бы он не был вынужден стоять в пробках.

«Чтобы общественный транспорт не стоял в пробках, нужно привлекать патрули полиции, чтобы они контролировали полосы для этого транспорта», — предполагает он.

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На эту тему Александр Гречко написал соответствующий пост в соцсети. Одним из первых мессенджей он отметил следующее: «Драйверы/водители будут брать меньше заказов в приложениях, если там ценовой потолок будет 500 грн за какую-нибудь поездку, а человек на улице махнет рукой и предложит 800-1000 наличных денег или на карточку».

Один из прокомментировавших этот пост представился таксистом, работающим с 1999 года.

«Бизнес подписал, вот пусть бизнес и возит. А водители — это не бизнес, это отдельные субъекты, которые не будут играть в игры, где им не интересно. Я в такси с 1999 года», — написал пользователь Игорь.

Александр Гречко говорит, что даже в такой ситуации есть частичная альтернатива.

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«Утром 29 октября я ездил к Южному мост посмотреть на ситуацию. Люди очень активно пользуются прокатом электросамокатов — за 70 гривен можно за 10 минут преодолеть мост и не платить в несколько раз больше. И еще через несколько минут доехать на метро до центра города. То есть, есть такая альтернатива. В среднем заряда самоката может хватить на 15-20 км поездки», — говорит он.

Такси Киева: что говорят постоянные пассажиры

ТСН.ua пообщался с несколькими киевлянами, которые чаще среднего пользуются услугами такси.

«У меня бывают такие ситуации, это когда заранее есть предупреждение из многих источников о ракетной атаке, то я на такси могу поехать в хорошее укрытие. Если никто не согласен на дополнительные 100 гривен, я добавляю 250 гривен к базовой стоимости поездки. Конечно, такое происходит не часто, а когда от американской разведки есть предупреждение о массированной атаке. Я взяла за правило идти в укрытие», — рассказала нам киевлянка Кристина Белова.

К этому она добавляет: «Кроме того, у меня недавно была ситуация, когда за поездку от станции метро «Арсенальная» до станции метро «Ипподром» поздно вечером я заплатила 1 тысячу гривен, хотя базовая цена была значительно меньше. Но по меньшей цене никто не хотел ехать. Я никогда не пользуюсь услугами случайных автомобилей, всегда заказываю в приложении».

Еще один из киевлян, часто пользующийся услугами такси, нам в комментарии рассказал, что в последнее время, когда воздушные тревоги значительно участились, приходится повышать цену за поездку.

«Вынужденной обыденностью стало то, что в часы пик добавляю к стоимости поездки 200-250 гривен, чтобы доехать из центра города в Софиевскую Борщаговку. То есть, на обычную базовую цену, хоть она и немалая, мало кто соглашается, а ехать надо», — рассказал нам этот мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что понтоны через Днепр не спасут Киев от транспортного коллапса. После повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.

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