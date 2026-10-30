ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
355
Время на прочтение
4 мин

Приедет ли теперь такси Киева на дешевые заказы: что изменилось

Как будет работать такси Киева во время ограничения цен на поездки в тревоги — эксперт, водитель и постоянные пассажиры сделали прогноз.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Такси Киева

В Украине пытаются ограничить цены на такси во время воздушных тревог красного уровня / © ТСН

После того, как правительство предприняло попытку ограничить цены на поездки в такси Киева во время тревог и транспортных форс-мажоров, эксперты непосредственно сами таксисты и постоянные пассажиры высказали свои мнения о возможных плюсах и рисках такого нововведения.

Напомним, как известно, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительственный меморандум с операторами служб такси предусматривает установку потолка, до которого может подняться цена при таких условиях. Это максимум 75% к базовому тарифу.

«То есть, если базовый тариф при привычных условиях — без тревог, пробок и т.п. — из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата будет 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн. Пассажиры сохраняют возможность самим регулировать цену, но будут также установлены пределы», — сообщил Корецкий.

В свою очередь, эксперт по вопросам работы столичного транспорта Александр Гречко в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что с одной стороны положительная новость об ограничении цен на поездки в такси может иметь и абсолютно обратную сторону.

«Правительство договорилось с компаниями, чтобы они якобы не повышали цены. Как бы хорошее дело. Во-первых: это касается очень незначительного периода, периода воздушных тревог красного уровня. Плюс 2 часа после окончания тревоги. В это время количество таксистов не увеличивается, но у людей появляется больше потребностей куда-то доехать. Особенно утром или вечером или если плохая погода, когда спрос увеличивается в разы, а предложений больше не становится. Соответственно, в этих условиях человек, который может позволить заплатить больше такси, ставит большую стоимость, на эту цену водитель соглашается. Я подписался на чат таксистов, они глубоко недовольны новшеством. С учетом того, что город часто стоит в пробках и если ограничивают доход от поездки, им иногда выгоднее либо дождаться того времени, когда ограничений не будет, либо брать заказ не на другой берег столицы, а по району. Или кого-то «подхватить» без заказа, например, у станции метро. Выходит так, что пассажир может долго искать того, кто согласится или махать рукой, останавливая автомобили. Водители такси не захотят стоять в пробках, тратить бензин ради того, чтобы заработать условно говоря 200 гривен», — говорит Александр Гречко.

По его мнению, ситуацию мог бы частично разрешить общественный транспорт, если бы он не был вынужден стоять в пробках.

«Чтобы общественный транспорт не стоял в пробках, нужно привлекать патрули полиции, чтобы они контролировали полосы для этого транспорта», — предполагает он.

На эту тему Александр Гречко написал соответствующий пост в соцсети. Одним из первых мессенджей он отметил следующее: «Драйверы/водители будут брать меньше заказов в приложениях, если там ценовой потолок будет 500 грн за какую-нибудь поездку, а человек на улице махнет рукой и предложит 800-1000 наличных денег или на карточку».

Один из прокомментировавших этот пост представился таксистом, работающим с 1999 года.

«Бизнес подписал, вот пусть бизнес и возит. А водители — это не бизнес, это отдельные субъекты, которые не будут играть в игры, где им не интересно. Я в такси с 1999 года», — написал пользователь Игорь.

Александр Гречко говорит, что даже в такой ситуации есть частичная альтернатива.

«Утром 29 октября я ездил к Южному мост посмотреть на ситуацию. Люди очень активно пользуются прокатом электросамокатов — за 70 гривен можно за 10 минут преодолеть мост и не платить в несколько раз больше. И еще через несколько минут доехать на метро до центра города. То есть, есть такая альтернатива. В среднем заряда самоката может хватить на 15-20 км поездки», — говорит он.

Такси Киева: что говорят постоянные пассажиры

ТСН.ua пообщался с несколькими киевлянами, которые чаще среднего пользуются услугами такси.

«У меня бывают такие ситуации, это когда заранее есть предупреждение из многих источников о ракетной атаке, то я на такси могу поехать в хорошее укрытие. Если никто не согласен на дополнительные 100 гривен, я добавляю 250 гривен к базовой стоимости поездки. Конечно, такое происходит не часто, а когда от американской разведки есть предупреждение о массированной атаке. Я взяла за правило идти в укрытие», — рассказала нам киевлянка Кристина Белова.

К этому она добавляет: «Кроме того, у меня недавно была ситуация, когда за поездку от станции метро «Арсенальная» до станции метро «Ипподром» поздно вечером я заплатила 1 тысячу гривен, хотя базовая цена была значительно меньше. Но по меньшей цене никто не хотел ехать. Я никогда не пользуюсь услугами случайных автомобилей, всегда заказываю в приложении».

Еще один из киевлян, часто пользующийся услугами такси, нам в комментарии рассказал, что в последнее время, когда воздушные тревоги значительно участились, приходится повышать цену за поездку.

«Вынужденной обыденностью стало то, что в часы пик добавляю к стоимости поездки 200-250 гривен, чтобы доехать из центра города в Софиевскую Борщаговку. То есть, на обычную базовую цену, хоть она и немалая, мало кто соглашается, а ехать надо», — рассказал нам этот мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что понтоны через Днепр не спасут Киев от транспортного коллапса. После повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie