Приедет ли войско из Европы заканчивать войну в Украине: названы сценарии

В течение последних дней несколько мировых политиков высказались по поводу отправки в Украину миротворцев.

По состоянию на сегодня эта тема продолжает обсуждаться, и, похоже, набирает обороты. Западная пресса, например, ссылаясь на премьера правительства Соединенного Королевства, сообщила, что Британия готова разместить в Украине миротворцев.

В то же время некоторые украинские военные эксперты считают, что у той же Британии ограничены ресурсы.

Например, военный эксперт Юрий Романенко так высказался о вероятности прибытия британских миротворцев в Украину: "О желании готовности Британии разместить какие-то войска в Украине. Армия Великобритании составляет 72 тыс. Интересно, Британия разместит всю армию, половину армии, десятую часть армии или сотую. С сотой тоже проблема, они не могли найти на новый эсминец экипаж, пришлось сокращать пару старых кораблей. Проще говоря, у Великобритании ограничены ресурсы, чтобы нам предложить что-то интересное. Но рвение похвальное".

При каких условиях и где именно другие страны могут разместить в Украине своих миротворцев — об этом в комментарии для ТСН.ua высказали свои мнения бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, непосредственно принимавший участие в миротворческой миссии в 2009 году в Косово и военный эксперт Алексей Гетьман.

"Ключевое условие участия миротворческих сил — это согласие сторон конфликта относительно того, что такие силы будут находиться на линии разграничения. В 2009 году я был в составе 12 ротации совместного украинско-польско-литовского миротворческого батальона в Косово. Там миротворческая миссия была под флагом НАТО. Миротворцы фактически на линии огня и не понятно, с какой стороны по нам могут открыть огонь. У нас было несколько конфликтных ситуаций, но нам тогда это удалось решить чисто дипломатией, без применения оружия", — говорит Селезнев.

И продолжает: "Сейчас страны, готовые стать частью миротворческих усилий, настаивают на том, что Россия и Украина признают такой формат. Здесь могут быть нюансы, особенно ввиду ультимативных заявлений Лаврова. Он озвучил то, что никаких территориальных уступок не будет".

Где могут жить

По данным Селезнева, обычно для миротворцев предполагаются специальные базы.

"Но надо понимать то, какой у них, миротворцев, будет функционал. Будет ли это сугубо наблюдение, на блок-постах, будет ли это курсирование вдоль линии боевого столкновения. Пока нет понимания, каким будет формат и вообще будет ли согласие на этот счет. Ожидания могут быть разными, станут ли они нашей реальностью? У меня абсолютно обоснованные сомнения. Например, ОБСЕ с 2014 года пыталась что-то мониторить. Но это был абсолютно беспомощный институт, который никак не способствовал", — говорит эксперт.

По мнению Селезнева, в наличии у миротворцев может быть техника, защищающая персонал от стрелкового оружия, взрывчатки.

"Формат и виды вооружения определяются сущностью миротворческой миссии. Тем, что она должна делать — наблюдать и наказывать сторону, которая не соблюдает соглашение или чисто мониторинговую миссию", — говорит эксперт.

Не быстро

Другой эксперт Алексей Гетьман не исключает присутствия миротворцев в Украине, но уточняет, что вопрос остается открытым.

"Если это обсуждается на уровне премьера Британии, то это не просто разговоры. Вполне можно ожидать, что могут появиться не только миротворческие войска. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о планах создать совместные европейские войска. Последнее — не новая идея, это можно предположить. Насколько это может быть быстро? Мы видим, что Европа бюрократична и медленная", — говорит Гетьман.

По его словам, теоретически возможно, что совместные европейские войска могут помогать Украине воевать, не пересекая границу с Россией.

"Мы имеем полное международное право на это. Мы ни на кого не нападаем, мы можем обороняться. А вот миротворческий контингент может заводиться на территорию страны, находиться на линии разграничения для того, чтобы не начались приостановленные боевые действия. Миротворцы обеспечивают невозможность нападения, невозобновление боевых действий. По состоянию на сейчас вопрос присутствия миротворцев находится на стадии обсуждения", — уточняет Гетьман.

Вместе с тем, открытым остается вопрос о том, какое вооружение и в каком количестве будет в наличии у миротворцев в случае их прибытия в Украину.

По мнению аналитика, существующие на фронте современные условия требуют того, чтобы там было несколько сотен тысяч миротворцев.

"Это рабочий вопрос. Надо учитывать предложения Генштаба, который сможет подсчитать, сколько миротворцев нужно. Можно или нельзя собрать необходимое количество — вопрос риторический", — резюмирует эксперт.

Но добавляет, что все же создание совместных европейских вооруженных сил было бы логичным в современных реалиях.

Ранее сообщалось о том, что премьер Британии заявил о готовности направить войска в Украину.

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