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Приехал, чтобы отдохнуть на природе: на Киевщине россияне убили ученого (фото, видео)
В Киевской области во время массированной атаки России погиб ученый Николай Лихтер.
В селе Мархалевка Киевской области из-за российской атаки погиб ученый Николай Лихтер. Мужчина жил в столице, однако накануне обстрела приехал в село, чтобы отдохнуть.
Об этом говорится в материале ТСН.
Николай Лихтер был доцентом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Ему было 77 лет.
Он приехал накануне в село, чтобы провести время на природе. Дом мужчины почти не пострадал, однако по словам местных, его убил осколок.
Дочь погибшего Татьяна Бондаренко рассказала, что ее отец часто приезжал в село.
«Здесь природа, он всегда хотел жить на природе, в покое», — говорит она.
Жена погибшего говорит, что у нее было плохое предчувствие и она просила мужа остаться дома, однако он решил ехать.
«Я говорила, зачем ехать, потому что они будут бомбить пригородные территории», — говорит Анна Лихтер.
Напомним, накануне россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область
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