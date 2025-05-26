Приехал, чтобы отдохнуть на природе: на Киевщине россияне убили ученого (фото, видео)

Николай Лихтер

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В селе Мархалевка Киевской области из-за российской атаки погиб ученый Николай Лихтер. Мужчина жил в столице, однако накануне обстрела приехал в село, чтобы отдохнуть.

Об этом говорится в материале ТСН.

Николай Лихтер был доцентом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Ему было 77 лет.

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Он приехал накануне в село, чтобы провести время на природе. Дом мужчины почти не пострадал, однако по словам местных, его убил осколок.

Ученый Николай Лихтер / © ТСН

Дочь погибшего Татьяна Бондаренко рассказала, что ее отец часто приезжал в село.

«Здесь природа, он всегда хотел жить на природе, в покое», — говорит она.

Жена погибшего говорит, что у нее было плохое предчувствие и она просила мужа остаться дома, однако он решил ехать.

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«Я говорила, зачем ехать, потому что они будут бомбить пригородные территории», — говорит Анна Лихтер.

Дочь и жена Николая Лихтера / © ТСН

Напомним, накануне россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область

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