Приехал из Аргентины и плохо говорил на украинском: история успеха олимпийского чемпиона по плаванию Михаила Романчука

Приехал из Аргентины и плохо говорил на украинском: история успеха олимпийского чемпиона по плаванию Михаила Романчука

Михаил Романчук завоевал бронзу, которая стала первой за 17 лет медалью в плавании на Олимпийских играх.

Первая за 17 лет медаль в плавании для Украины — на Олимпийских играх в Токио пловец Михаил Романчук завоевал бронзу, которая стала четвертой для нашей страны на Олимпиаде. 24-летний спортсмен вошел в тройку лучших вместе с американцем и итальянцем. А вот в полуфинале наш спортсмен на этой же дистанции 800 метров установил олимпийский рекорд. А отвели 6-летнего Мишу, который едва знал украинский язык, в бассейн родители, чтобы просто научился хорошо держаться на воде.

Об этом говорится 29 июля в сюжете ТСН.19:30.

Ярые болельщики Михаила Романчука — папа, мама и младшая сестренка. Из Ровно, говорят, присылали в Токио энергетику победы. Невероятно горды, что сын в полуфинале побил олимпийский рекорд по плаванию на 800 метров. И хотя надеялись в финале на золото, бронзе Михаила тоже радовались безумно. Потому что это первая медаль по плаванию для Украины на Олимпиаде за 17 лет.

Вспоминают, как впервые отвели 6-летнего Мишу в бассейн к тренеру Петру Нагорному, чтобы научился плавать. Они тогда только вернулась с работы из-за рубежа.

"Мы тогда приехали из Аргентины, он очень плохо говорил на украинском языке", — вспоминает мама спортсмена.

Новости Украины: Михаил Романчук завоевал бронзу, которая стала первой за 17 лет медалью в плавании

Мама стала его первой учительницей и вместе с коллегами быстро помогла ему овладеть украинским. Парень пошел в художественную школу и на бальные танцы. А потом отец, тренер по легкой атлетике, планировал взять его под свое крыло. Но достижения сына в плавании были невероятными.

"В 10 лет у него уже первый разряд взрослый, в 12 лет он стал кандидатом в мастера спорта, а в 14 лет — уже мастер спорта", — отмечает Михаил Романчук-старший.

Поэтому, чтобы парень продолжал заниматься любимым плаванием, отдавали последние деньги, чтобы собрать его на сборы.

Сейчас бассейн без воды — на ремонте. При входе — плакат Романчука. Именно в этой спортивной школе и начинал свои первые заплывы Михаил. Но потом надо было искать для него бассейн олимпийского стандарта.

В Днепре к Олимпийским играм и готовился Михаил со своим тренером Петром Нагорным, тем самым, который взялся научить его шестилетнего.

Но есть еще один человек, который вдохновляет Михаила на победы. Это его жена — известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Ярые болельщики Михаила просят для него поддержки. Впереди у него на Олимпийских играх заплыв еще на 1500 метров. Чтобы поддержать спортсмена, через ТСН из Ровно ему передают привет.

Напомним, ТСН Проспорт рассказал интересные факты о всех наших медалистах на Олимпиаде в Токио.

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