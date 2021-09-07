Приехал на пожарной машине: на Закарпатье спасатель оригинально сделал любимой предложение

Под звуки сирены парень приехал к дому девушки.
На пожарной машине и с букетом роз. Именно так на Закарпатье спасатель сделал своей любимой предложение.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 7 сентября.
Предложение руки и сердца пожарник решил сделать во время рабочей смены. Коллеги не только поддержали эту идею, но и помогли воплотить в жизнь.
На пожарной машине под звуки сирены бригада спасателей приехала к дому девушки. Перепуганные соседи сначала испугались, что произошел пожар.
Девушка ничего не подозревала, и когда услышала признание — от волнения заплакала. И ответила "да".
Напомним, украинский военный попросил руки своей девушке, которая оказалась его коллегой. Он сделал ей предложение прямо во время репетиции военного парада ко Дню Независимости на Крещатике.