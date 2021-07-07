Приехал подзаработать и погиб: как идет расследование смерти юноши на аттракционе в курортной Кирилловке

Приехал подзаработать и погиб: как идет расследование смерти юноши на аттракционе в курортной Кирилловке

Правоохранители клянутся — тех, кто заведовал развлекательной зоной, непременно найдут.

Смерть на пляже. В курортной Кирилловке на водном аттракционе погиб 22-летний парень. Трагедия произошла в полдень, когда у моря были тысячи людей. Как говорят очевидцы, погибший обслуживал морские аттракционы. И готовил один из них к выходу на воду, когда его ударило током.

О том, можно ли было предотвратить трагедию и застрахованы ли от подобных случаев туристы — 7 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Все случилось на пляже. Парень, который приглашал на морские развлечения, перед выходом на воду решил подкачать резиновый аттракцион — компрессором, рассказывают курортники. И вдруг начал биться в судорогах.

"Он с мокрыми руками полез в розетку, что-то включал, какой-то насос, его и убило вот так сразу. Я думал у него эпилепсия, а меня током ударило. Парень увидел тоже, побежал, выключил из розетки. А он вообще накачивал горку, банан ", — рассказывают очевидцы.

До приезда "скорой" отдыхающие пытались помочь парню самостоятельно, но тщетно.

Этот пляж — арендованный, отмечают местные чиновники. Но разрешений на работу развлекательной зоны с двумя горками, бананом и таблеткой, уверяют — не давали. Как и на подключение к электросети.

Сейчас на длинном побережье в Кирилловке — ни одного водного аттракциона. Не слышно и зазывал, которые обычно с утра приглашают отдыхающих развлечься. Попрятались все.

Сразу после трагедии водяные горки демонтировали, из бассейнов спустили воду, оборудование вывезли. Сейчас правоохранители проводят здесь следственные действия — они пытаются найти следы самовольно проложенного кабеля, который обеспечивал питания компрессоров.

Новости Украины: в курортной Кирилловке на водном аттракционе погиб парень

Но найдут ли следователи доказательства — вопрос. Потому что еще до милиции на месте трагедии успели побывать владельцы аттракционов.

"Когда мальчика этого откачивали, приехала машина крутая, выскочил какой-то с бородкой — схватил все это (проводку — Ред.) и в машину спрятали все", — рассказывают очевидцы.

Однако правоохранители клянутся — тех, кто заведовал развлекательной зоной, непременно найдут. Сейчас они общаются с арендаторами, которые отвечают за этот пляж.

Теперь на побережье в очередной раз обещают проверить все аттракционы. Потому что говорят — это счастье, что к оголенным проводам в песке не прикоснулись дети. Между тем полиция ищет родственников 22-летнего погибшего. Парень не местный, в Кирилловку приехал на лето — подзаработать.

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