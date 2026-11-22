Атака на Дымере.

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В ночь на 22 ноября российская армия атаковала поселок Дымер в Киевской области. В результате удара БпЛА потерпел разрушения пятиэтажный жилой дом. Под завалами обнаружили тела погибших, в том числе 18-летнего парня Романа.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Валентина Доброта, работающая на месте трагедии.

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Как рассказали родственники погибшего, парень вместе с мамой жил в другом населенном пункте, но накануне приехал в Дымер только на одну ночь — ему нужно было уладить с документами.

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Мать молодого человека ночью была на работе. Родные уговаривали парня поехать вместе с ними в село, однако он решил остаться, ведь утром снова планировал возвращаться по делам.

Как добавила в комментарии «Новости.LIVE» директор детсада «Зернятко» в Димере Наталья, мать погибшего юноши работала в этом садике помощницей воспитателя.

По ее словам, парень остался дома, пока родители уехали в село. Роман учился на тракториста в профессионально-техническом лицее и собирался отвезти документы на практику, поэтому остался дома.

Кроме того, директор рассказала, что повреждения получил и сам садик, расположенный в нескольких метрах от поврежденной пятиэтажки. В здании дошкольного учреждения вылетели более 30–40 окон, повреждены также входные и межкомнатные двери и вентиляция. К счастью, среди детей и работников садика пострадавших нет.

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По словам местных жителей, взрыв в многоэтажке мог произойти на уровне третьего этажа. В результате часть дома обрушилась.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Еще более десяти человек не выходят на связь. Среди тех, кого ищут, может быть ребенок молодых супругов. По словам очевидцев, семья проживала в доме, а после атаки судьба ребенка остается неизвестной.

С самого утра спасатели разбирают разрушенные конструкции и снимают плиты перекрытия, пытаясь найти людей, которые могут находиться под завалами. К работам привлекли около 120 спасателей, также работают кинологи. К моменту последнего сообщения удалось снять уже 25 плит перекрытия.

Атака на Дымер.

На рассвете 22 ноября РФ атаковала многоэтажку в поселке Дымер под Киевом. На месте «прилета» возник пожар, разрушены квартиры от первого до пятого этажа. Кроме того, взрывной волной повреждено здание расположенного рядом детского сада и помещения магазина.

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Более десяти человек до сих пор не выходят на связь. На месте работают психологи, полиция и другие экстренные службы. Люди, лишившиеся жилья, получают помощь и психологическую поддержку.

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