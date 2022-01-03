Приехал в отпуск и погиб под колесами пьяного помощника экс-депутата: подробности гибели бойца в Ровно

В зоне ООС он служил по контракту уже 7 лет.

В Ровно бывший помощник экс-депутата облсовета насмерть сбил 27-летнего солдата горно-штурмовой бригады. После наезда водитель не остановился, а только прибавил скорость. Когда же его догнали и освидетельствовали, то оказалось, что алкоголь в его крови более чем в 10 раз превышает норму.

О подробностях трагедии – 3 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Свидетелями ДТП стали копы во время патрулирования. За секунду до аварии, говорят, водитель промчался мимо их наряда. Полицейский посмотрел в зеркало и увидел, как легковушка сбивает пешехода и едет дальше.

Патрульные полицейские вызвали скорую медицинскую помощь для пострадавшего, а также сообщили об ориентировании автомобиля всем экипажам. Виновника нашли быстро. В салоне он был с товарищем. Согласно информации от собственных источников ТСН, водитель пытался пересесть на пассажирское сиденье. В полиции это подтверждают.

"Работники полиции сразу заметили, что водитель совершил маневр — пересел с водительского сиденья на заднее пассажирское сиденье и сообщал, что он не управлял транспортным средством", — рассказали правоохранители.

Кроме того, водитель вместе с товарищем начали бросаться на копов, нецензурно выражаться — поэтому быстро оказались в наручниках.

В это время медики пытались спасти жизнь потерпевшему. В больницу его привезла скорая в крайне тяжелом состоянии.

У мужчины была диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, пневмоторекс, перелом костей таза, бедра. 27-летний старший солдат Артем Фурманчук скончался.

В зоне ООС он служил по контракту уже 7 лет. В Ровенскую область приехал в отпуск. Через неделю должен был возвращаться на службу. Родственники водителя, под колеса которого он попал, уже обращались к родным погибшего. Мол, готовы заплатить моральную компенсацию.

Артем пересекал улицу в неустановленном месте, говорят в полиции. И действительно, подземный переход в нескольких метрах от места ДТП, но это не дает права ездить нетрезвым и даже не остановиться оказать помощь, говорят родные.

В настоящее время водитель легковушки задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему уже объявили о подозрении. У Артема же остались жена и семилетний сын.

В Ровно помощник эксдепутата насмерть сбил солдата | Новости Украины

Напомним:

Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний арест 42-летнего водителя BMW, который 1 января на перекрестке проспекта Свободы и улицы Светлицкого сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика и скрылся. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет.

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