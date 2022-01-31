Приехала к ребенку, а получила травмы: на Тернопольщине екс-муж избил женщину, а свекор отнял у нее сына

Приехала к ребенку, а получила травмы: на Тернопольщине екс-муж избил женщину, а свекор отнял у нее сына

В Тернопольской области семейные "разборки" за ребенка закончились избиением женщины.

В с. Сорока Хоростковской территориальной общины Чертковского района Тернопольской области бывший муж избил женщину, которая приехала увидеться с ребенком.

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Об этом идет речь в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

Муж сломал экс-жене нос и копнул в пах

По данным суда, женщина приехала в дом бывшего мужа, чтобы увидеться с ребенком. Когда она вынесла мальчика на улицу, на нее с кулаками набросился экс-любимий. Он жестоко избивал потерпевшую, копал ее в пах и сломал нос. У нее медики диагностировали легкие телесные повреждения.

Подозреваемый заявил, что женщина вынесла их сына на улицу и упала

На суде подозреваемый не признал свою вину. Он заявил, что сначала не хотел видеть женщину, приехавшую к их общему ребенку, однако когда он заметил, что потерпевшая несет сына на улицу якобы без верхней одежды, то побежал за ней. Он догнал женщину и отобрал ребенка. Мужчина на суде заявил, что об избиении ничего не помнит и добавил, что якобы жертва упала.

Мужчина и его родители не отдавали потерпевшей ее ребенка

Потерпевшая рассказала, что приехала в дом бывшего мужа, чтобы увидеться с ребенком. Во дворе ее встретил бывший свекор, который ее обидел. Во время свидания с ребенком женщина замотала сына в верхнюю одежду и вынесла на улицу, чтобы показать своим родителям. Тогда за ней стал бежать бывший муж. Он выкрикивал: "Ты куда? Стой, потому что я тебя убью". Увидев это, потерпевшая бросилась бежать, поскольку боялась, что тот ее побьет. Все-таки мужчина догнал экс-жену и стал ее избивать, а бывший свекор вырвал из рук потерпевшей сына. Женщина забежала во двор соседей, где попросила о помощи. Впоследствии приехали ее родители, которые вызвали скорую и полицию. Потерпевшая на суде просила наказать бывшего мужа и свекра. Также она добавила, что отец ее ребенка не отдает ей сына, несмотря на решение органа опеки.

Родители на суде защищали своих детей

Родители потерпевшей защитили свою дочь и подтвердили ее версию событий. Бывший свекор заявил, что его сын якобы не избивал женщину, а ребенка у нее забрали потому, что она вынесла сына на улицу без теплой одежды. Также он заявил, что это потерпевшая копала его сына, а травмировалась из-за падения.

Приговор суда

Однако суд признал бывшего мужа виновным в избиении женщины и арестовал его на 2 месяца. Также он должен заплатить потерпевшей 18 670 грн морального и материального ущерба.

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