Приехали из Киева, потому что там не было отопления: что в селе на Киевщине говорят о семье, которую убил "Шахед"

Россияне дроном попали в жилой дом

Стали известны дополнительные подробности о семье, которую россияне убили сегодня дроном под Броварами на Киевщине.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua староста села Погребы Вера Бойко, погибшая Антонина Зайченко недавно приехала в их село к родственникам из-за отсутствия в Киеве отопления и отключений света.

«Когда у этой женщины родился ребенок, они переехали сюда. В Киеве было неудобно заносить коляску на этаж, плюс отсутствие тепла. После попадания дрона эту семью пытался спасти сосед, но, к сожалению, внутрь упала крыша дома, без шансов», — сообщила нам Вера Бойко.

По ее данным, вместе с женщиной и ее младенцем погибла 12-летняя девочка. Она была племянницей погибшей и ребенком со сложной судьбой — в свое время у нее умер папа, поэтому девочку-подростка воспитывали дедушка с бабушкой. К этому Вера Бойко добавила, что отец погибшего 6-месячного ребенка находится в критическом состоянии.

Напомним, россияне атаковали Киевскую область. Страна-террорист убила женщину 1987 года рождения, 6-месячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела нашли на месте пожара в частном доме. Также в этом районе россияне убили мужчину.