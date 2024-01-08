Приехали к матери на праздники и погибли: жуткие подробности ракетного удара по Донетчине — сколько жертв

Россия убила пятерых детей в Донецкой области. Обстреляла ракетами С-300 Покровск и соседнее село Ровно. Тело трехлетней девочки и еще двоих взрослых накануне вытащили из-под завалов. Еще ищут по меньшей мере восемь человек, среди которых четыре ребенка. Спасатели вместе с собаками-поисковиками изъяли около полусотни фрагментов тел. Ракеты попали в частный сектор и разнесло дома, в которых проживало по несколько семей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

В селе Ровно оккупанты убили три поколения семьи: родные приехали к родителям на праздники

В небольшом селе Ровно Донецкой области продолжается разбор завалов под звуки воздушной тревоги. Руководитель Павлоградского поисково-спасательного отряда "Antares" Лариса Борисенко говорит, что под завалами, вероятно, живых людей уже нет, а потому ищут только тела покойных.

Разбор завалов

Беша и Хана – собаки-поисковики вынюхивают все вокруг и постоянно укладываются на живот. Это значит, здесь могут быть человеческие останки. Сотрудники поисковой миссии берут небольшой зеленый пакет и среди строительного мусора руками достают остатки человеческих тел.

Из-под строительного мусора, который еще недавно был домом, спасатели очень осторожно достают фотографии семьи, которая здесь жила. Рядом с осколками от убившего их снаряда. Свадебное фото, вот и туфли, какие на них изображены", – говорит Юлия Кириенко.

Разбор завалов

Здесь проживало три поколения одной семьи Самохваловых – говорят соседи. Они все вместе собрались в праздники. Младший сын Александр с женой и двумя детьми трех и семи лет приехал к матери. Она здесь жила с девятилетним внуком, отец которого служит в армии. Соседка Ирина вспоминает, хозяйка днем заходила к ней в гости. А через час прилетели российские ракеты.

Свадебные фото убитых

Тело самого младшего ребенка 3-летней девочки и ее мамы спасатели достали из-под завалов на рассвете. Других ищут до сих пор.

Сосед семьи говорит, что после выздоровления хочет отплатить россиянам за террор

Александр, еще один сосед погибших, и сам ранен осколками от стекла. Он приехал из больницы, чтобы найти документы. Стоит посреди своего разбитого дома и сдерживает слезы, когда говорит о погибшей соседской семье.

"На душе пустота. Жаль детей. Я разослал своим родственникам, живущим в России, свое фото и сказал, если поправлюсь, пойду обязательно мстить", — говорит житель села Ровно Александр Бутирин.

Александр

В Покровске ищут фрагменты тел

В Покровске тоже идет разбор завалов. Остатки тел здесь складывают в картонные коробки, потому что лежащий под ногами белый мешок уже полон.

Житель Покровска Владимир Младший показывает то, что осталось от его дома и дома сына, который строили всей семьей. Они с женой уцелели. Муж говорит, как только стихло, побежал вытаскивать соседку.

Место удара по Покровску

То, что два дома просто исчезли, а вместо них большая воронка Владимир увидел только утром. Говорит, у них жили семьи переселенцев с двумя детьми. Приехали укрыться от боевых действий, которые в полусотне километров отсюда.

"Здесь жили из Авдеевки", – говорит Владимир.

Сколько на самом деле погибли люди в полиции не говорят пока не проведут экспертизу останков. Предварительно ищут восьмерых.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета прилетела прямо в дом! Собаки помогают найти фрагменты погибших

Напомним, что россияне 6 января ударили по Донбассу ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и деревне Ровно Покровского района.

В селе Ровно на Донетчине после атаки РФ полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.

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