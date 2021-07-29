Приехали на отдых и посетить святые места: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье

Приехали на отдых и посетить святые места: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье

Специальная комиссия теперь установить, что именно произошло во время полета, почему самолет упал

В самолете, который упал вблизи села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области, был один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк и трое студентов, граждане США, приехавшие в Украину на отдых и с целью посетить святые места.

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Об этом сообщает theyeshivaworld.com.

Погибшие студенты учились в Иерусалиме в Еврейском высшем религиозном учебном заведении. Они вместе со своими однокурсниками приехали в Украину на отдых и с целью посетить святые места. Усопших звали Фромовиц, Брилл и Вайц.

Как говорится в ТСН.12:00, погибшие были хасидами. На месте авиакатастрофы от ворот дома не отходят члены еврейской общины. Трое пассажиров, находившихся на борту самолета и погибли — хасиды, граждане США. Им было по 20 лет. В Коломыю приехали на отдых.

"Они приехали из Израиля, граждане США. Им было по 20 лет, молодые ребята. В Украину приехали на отдых", — говорит главный раввин Черновицкой области Менахем Глиценштейн.



Погиб также пилот — Игорь Табанюк. Военный летчик с 40-летним стажем. Более 10 последних лет в Коломые он возрождал малую авиацию.

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4-местный легкомоторный спортивный самолет взлетел с коломийского аэродрома малой авиации — это совсем близко от Шепаровец, где собственно он упал на жилой дом. В доме были люди. Услышав грохот, они чудом успели выскочить на улицу.

"Есть предварительная информация, что баки были заполнены топливом. Возможно, это привело к такому интенсивному пожару — самолет был уничтожен, только остался двигатель и тела погибших", — говорит начальник ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.



За считанные минуты перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и будто бы низко над землей, говорят очевидцы.

Другие очевидцы успели снять момент падения самолета. Что могло произойти — непонятно: он летит и вдруг срывается в штопор — начинает падать.



Специальная комиссия теперь установить, что именно произошло во время полета, почему самолет упал.

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека.

Также стало известно имя погибшего пилота на Прикарпатье. Это — один самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк. Известно, что в доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети.

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