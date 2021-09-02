Прием в Белом доме: произошла ли личная химия между Зеленским и Байденом

Если подписанные оборонительные соглашения с США будут реализованы, Украина сможет выйти на уровень Израиля.

На экваторе своего президентства Владимир Зеленский наконец встретился с Джо Байденом. Более того, украинский президент стал вторым европейским лидером, после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом. Переговоры продлились два часа вместо запланированных 45 минут. Для сравнения, встреча Байдена с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом длилась 40 минут, что в условиях афганского кризиса Тель-Авив назвал настоящим успехом.

Джо Байден заявил, что не против еще раз, уже в седьмой раз, приехать в Украину. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Нет, визит не стал провальным. Но и супер успешным его не назовешь.

Во-первых, Байден не вышел вместе с Зеленским на совместную пресс-конференцию. Но не по вине Киева, а из-за нежелания США понизить статус визита Зеленского, потому что Байдена спрашивали бы преимущественно об Афганистане.

Байден не вышел вместе с Зеленским на совместную пресс-конференцию. Но не по вине Киева, а из-за нежелания США понизить статус визита Зеленского, потому что Байдена спрашивали бы преимущественно об Афганистане. Во-вторых, Байден объявил о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству и предоставлении $60 млн, которые пойдут в том числе на закупку Javelin. Хотя еще весной, когда Россия стянула едва ли не все свои войска к нашим границам, США зарезервировали для Украины $100 млн.

Байден объявил о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству и предоставлении $60 млн, которые пойдут в том числе на закупку Javelin. Хотя еще весной, когда Россия стянула едва ли не все свои войска к нашим границам, США зарезервировали для Украины $100 млн. В-третьих, совместное заявление, которое опубликовали Белый дом и ОПУ по результатам переговоров, скорее напоминало домашнее задание первокласснику Зеленскому от тяжеловеса Байдена, который в политике уже полвека. Но, чтобы поощрить, на реформы Штаты дадут $463 млн.

совместное заявление, которое опубликовали Белый дом и ОПУ по результатам переговоров, скорее напоминало домашнее задание первокласснику Зеленскому от тяжеловеса Байдена, который в политике уже полвека. Но, чтобы поощрить, на реформы Штаты дадут $463 млн. В-четвертых, США не обещали Украине никаких гарантий безопасности или экономических компенсаций на фоне соглашения с Германией о достройке "Северного потока-2", не говоря уже о четкой перспективе вступления в НАТО.

ТСН.ua проанализировал, почему прием в Белом доме не стал прорывом и остается ли у Зеленского шанс установить личную химию с Байденом.

Реформы: удочка, а не рыба

Первый визит Зеленского в Вашингтон наглядно продемонстрировал, что авансом Украина больше ничего не получит. Тем более на фоне уничтожающей критики по Афганистану: 20-летнюю войну, на которую США потратили более $2 трлн, американцы считают ошибкой. Поэтому Киеву дадут скорее удочку, а не выловленную рыбу.

ТСН.ua уже писал, что еще весной госсекретарь США Энтони Блинкен четко очертил, с чем Зеленскому стоит ехать в Вашингтон:

новым законом об СБУ;

поправками в закон по НАБУ;

новоназначенным руководителем САП;

наработками по судебной реформе;

заверениями в отсутствии наступления на реформу корпоративного управления (на фоне скандального увольнения Андрея Коболева из "Нафтогаза").

Но ничего из вышеперечисленного выполнено не было. И, кажется, впервые в истории американо-украинских отношений, после переговоров на высшем уровне Белый дом и Банковая публикуют совместное заявление, где вместо высокопарных фраз содержится очень четкий и конкретный перечень реформ, которые Киев должен выполнить:

опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор;

Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру (немедленное избрание нового руководителя САП и принятие законодательства для защиты полномочий директора НАБУ);

реформа управления (имеется в виду корпоративного — авт.) имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей;

в рамках сотрудничества с МВФ Украина намерена реформировать госпредприятия, защитить независимость НБУ, усилить надзор за финсектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций;

Украина обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций.

По словам директора Центра международных исследований при Одесском национальном университете И.И. Мечникова Владимира Дубовика, обнародованное совместное заявление — достаточно беспрецедентный документ в истории двусторонних отношений — определенный путеводитель для Украины, где нужно будет просто отмечать выполненные пункты.

Действующая американская администрация очень прагматична — они хотят от Украины конкретных действий. А это, как говорится в совместном заявлении, "амбициозный и всеобъемлющий план трансформации", который Киев должен разработать и представить на следующем заседании Комиссии по стратегическому партнерству. Собственно, Зеленский его уже представил. Если коротко — этот план, рассчитанный на 5-10 лет, состоит из более 80 проектов на $ 277 млрд.

"Мы не Афганистан, нас не бросят, как чемодан без ручки. Но терпение США не бесконечно. Американцы хотели бы, чтобы мы продвигались более активно. И они готовы к определенным негативным воздействиям. Не будем называть их санкциями, но более жестким действиям, чтобы подтолкнуть Украину идти в правильном направлении. То есть, вечером реформы, утром деньги. в целом я не вижу оснований считать визит Зеленского в Вашингтон провальным. Скорее — успешным. Была нормальная телевизионная картинка, подписан ряд соглашений. Надеюсь, что этот визит немного снимет напряжение в двусторонних отношениях", — говорит ТСН.ua Владимир Дубовик.

Безопасность и оборонка

Понятно, что лучшей гарантией безопасности является членство Украины в НАТО. Вышеупомянутое совместное заявление подтверждает поддержку Соединенными Штатами стремления Украины стать членом Альянса. Но на фоне соглашения с Германией по "Северному потоку-2", которое существенно подрывает нашу безопасность, Вашингтон не предоставил Киеву четких гарантий даже получения ПДЧ.

Да, к уже имеющейся военной помощи на более чем $400 млн, Украина получила еще $60 млн. В официальном сообщении к Конгрессу Джо Байден отметил, что эти деньги предназначены для критических потребностей безопасности, которые обнажило весеннее наращивание российских войск. Хотя еще полгода назад этот пакет помощи насчитывал $100 млн, но впоследствии был "заморожен" (до сих пор неизвестно почему).

Многочисленные статьи в авторитетных американских изданиях, пестрят критикой действий администрации Байдена по отношению к России за саммит с Путиным в Женеве, показывают, что Украине следует готовиться к продолжению политики Барака Обамы. За одним исключением — теперь Штаты не будут блокировать предоставление летального оружия. По крайней мере пока США будут исповедовать политику сдержанного диалога с Россией, пресекая евроатлантические стремления Украины, чтобы не портить отношения с европейскими союзниками.

Не получил Зеленский и ответ Байдена хоть по какому-то участию Соединенных Штатов в урегулировании войны в Донбассе. На пресс-конференции в "Украинском доме" после встречи в Овальном кабинете, Зеленский рассказал, что предложил Байдену различные форматы. В Вашингтоне обещали подумать.

Впрочем, в области безопасности есть для нас и хорошие новости. Речь идет в частности о ряде подписанных соглашений в области стратегического оборонного партнерства.

О чем договорились:

углубить сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства;

усилить сотрудничество в области кибербезопасности;

установить линию защищенной связи — специального канала коммуникации между Украиной и США для обмена разведданными;

развернуть на пограничных пунктах системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL для проверки путешественников и устранения террористических угроз;

привлечь украинские научно-исследовательские институты к проектам американской стороны, продвигать продукцию и услуги обеих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов НАТО;

участие Украины в космической программе "Артемида" откроет возможность подготовки собственной ракеты-носителя для будущих коммерческих запусков.

В свободном доступе есть только Стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое подписали министры обороны Украины и США. О дополнительных соглашениях в общих чертах говорится в сообщении на сайте ОПУ, но кроме общих фраз никакой конкретики.

Зато заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что одни названия американских компаний, которые будут работать с украинскими, говорят, что возможно все: от подводных роботизированных и авиационных систем, до модернизации систем радиоэлектронной разведки для тех же крылатых ракет "Нептун" и автоматизированных систем управления для создания сетево-центрической системы применения ВС.

"Мне бы хотелось верить, что Украина выходит на уровень Израиля. Для понимания: большая часть технологий, разработок, ракетных технологий, радиоэлектронных и систем управления, которые имеет Израиль, являются американскими. Причем часто это и американские деньги, например "Железный купол". То есть, тот уровень, который прописан в подписанных оборонных соглашениях, возможно где-то приближается к Израилю. Если все эти направления сотрудничества выйдут на практику, похожую на отношения США-Израиль именно в военно-технической сфере, это станет огромным прорывом. Ведь начиная где-то с 2010 года, Украина находится в ситуации, когда все советское вооружение и военную технику надо быстро менять. После начала войны вложили деньги в ее ремонт и усовершенствование. Как раз новый уровень сотрудничества с США может позволить нам получить передовые технологии", — резюмирует Михаил Самусь.

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