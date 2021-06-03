Прифронтовая Марьинка отмечает шестую годовщину освобождения: военные вспоминают бои

За свободу города жизнью заплатили 5 украинских бойцов, в городе погибло 4 гражданских.

Это был бой, вошедший в учебники по военной науке — сегодня в Марьинке вспоминали события, которые произошли 6 лет назад. Тогда чрезвычайные усилия понадобились, чтобы удержать город под украинскими флагами. Бойцы, которые смогли не отдать врагу город, сегодня приехали проведать свои разбитые врагом позиции и вспомнить погибших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Здесь до сих пор можно иногда услышать звуки обстрелов, и кажется все привыкли к тому, что дома здесь наполовину развалившиеся. Но для военных, что не сдали этот город 6 лет назад, Марьинка выглядит прекрасной. «Такое впечатление, что никогда войны не было», — говорит военный.

6 лет назад здесь даже заходить было страшно, теперь здесь можно стоять, фотографировать и быть без бронежилета. А тогда по небольшому городу, из которого уже видно Донецк, лупили всем, что было у террористов. Обстрел продолжался тогда 12часов. В Днепр доставили 32 раненых здесь бойца. В городе погибло 4 гражданских.

Новости с фронта: 6 лет назад наши бойцы удержали Марьинку под украинскими флагами

За свободу города жизнью заплатили 5 украинских бойцов — Галущинский, Писаренко, Пыхтеева, Шеляг и Щербань.

Сегодня их вспоминают у мемориала защитникам Марьинки — побратимы и волонтеры, цветами и сине-желтыми сердцами.

6 лет назад здесь больше всего не хватало сине-желтого флагов и бойцам приходилось делать их из того, что находили.

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