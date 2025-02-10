На Тернопольщине именинник устроил резню. Полицейские уже задержали 20-летнего юношу.

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Кровавый День рождения

В Тернопольской области молодой человек пригласил друзей на день рождения и порубил их топором. В Кременце правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, который во время конфликта нанес телесные повреждения трем знакомым. За это преступление ему грозит до восьми лет заключения. Подробности рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. Инцидент произошел в одном из заведений отдыха недалеко от райцентра. Полиция получила сообщение о драке и, прибыв на место, обнаружила троих пострадавших мужчин в возрасте 21, 27 и 33 года. Все они получили многочисленные ранения и были доставлены в больницу, одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Пригласил друзей на день рождения и порубил их топором: жуткий инцидент на Тернопольщине! "

Как установили полицейские, компания молодых людей праздновали день рождения. Во время ссоры 20-летний именинник схватил нож и топор и начал наносить повреждения своим знакомым. У пострадавших медики диагностировали многочисленные резаные раны шеи, рук, ног и рубленые раны конечностей.

Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. В ходе оперативно-розыскных мер полицейские задержали в соответствии со ст. 208 УПК лицо, нанесшее им травмы. Им оказался 20-летний житель Кременца. Следователи полиции при процессуальном руководстве Кременецкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Побили палками

Напомню, недавно в Киеве произошла очередная потасовка между подростками. Группа молодых людей, скрывая лицо под масками, налетели на одного парня и принялись его избивать. А дальше нападающие похвастались, что отобрали его телефон. Авторы кадров утверждают, что подростки применяли цепь и палки во время избиения. Словом, вам нужно это увидеть.

Как пишут в соцсетях, все началось с того, что подростки под видом 15-летней девочки познакомились в интернете с парнем и назначили ему встречу. Дальше налетели на него толпой. Потерпевшему удалось скрыться, но он потерял телефон. В течение ночи полицейские установили участников нападения — это четверо несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которые непосредственно наносили телесные повреждения, а также две 15-летние девушки, снимавшие преступление на мобильный телефон, одной из которых потерпевший предлагал встречу. 6 февраля полиция столицы приступила к проверке по факту очередного избиения подростка в Оболонском районе. Информацию о происшествии и видео стражи порядка обнаружили в тот же день вечером во время мониторинга социальных сетей, говорится в сообщении полиции Киева.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Нападающими сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений, и одному из них – в совершении грабежа.

Драка в Ровно

Еще одна потасовка между подростками на днях произошла в Ровно. Там 14-летний парень попал в больницу с переломом челюсти после стычки с одноклассниками. Об этом сообщили в полиции Ровенской области. По словам правоохранителей, в лицее во время урока физкультуры между тремя одноклассниками произошел конфликт, который перерос в толкотню. Во время стычки 14-летний юноша нанес своему сверстнику один удар ногой в голову. Потерпевший обратился за помощью к школьной медсестре, которая сообщила об этом его маме. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу — у него диагностировали перелом челюсти.

Предыдущие случаи

В последнее время в Украине участились насилия между подростками.

Видео жестоких столкновений между несовершеннолетними "выгуливают" из разных регионов страны. Недавно стало известно о новом повороте в истории с избиением школьницы в Киеве. 23 января в Сети опубликовали видео, на котором видно, как две девушки по очереди бьют другую по лицу. Одна из присутствующих говорит, цитирую: "Может мне куртку снять, чтобы размах был больше?" После нескольких ударов потерпевшая заплакала. А дальше подростки ей заявили : "Надо было думать о том, что говоришь" и "плакать нужно было раньше".

Что говорят в полиции?

В тот же день в полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы.

Сотрудники полиции установили личности участниц избиения несовершеннолетней девочки. Правоохранители сообщили, что потерпевшей была 13-летняя школьница. По предварительной информации, девушки позвали ее на прогулку, а затем между ними возник конфликт. Причины – неизвестны. Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли школьницы телесные повреждения.

Что будет с нападающими?

4 февраля стало известно, что прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам в возрасте 15 и 11 лет, избившим знакомую. В Киевской городской прокуратуре прокуратуре напомнили, что 23 января в соцсетях появилось видео избиение девушки. По этому факту правоохранители провели досудебное расследование и выяснили, что накануне подростки повздорили и начали силой выяснять отношения на спортивной площадке. Остальные две девушки снимали все это на телефон, а видео распространили среди сверстников. После инцидента избитая девушка ушла домой, но родителям ничего не рассказала.

Кроме того, на родителей злоумышленниц были составлены административные протоколы за уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей. Эти протоколы направлены на рассмотрение в Оболонский райсуд Киева.

Напомним, в Черниговской области между местными мужчинами разразился конфликт, во время которого один из них ранил саблей оппонента.