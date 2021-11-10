Приговор для палача донецкой тюрьмы "Изоляция": в Мариуполе выбирают меру пресечения для "Палыча"

Куликовского задержала СБУ.
В среду, 10 ноября, в Мариуполе выбирают меру пресечения для "Палыча" — главного палача "Изоляции" — донецкого концлагеря для пленных украинцев. Российский наемник Денис Куликовский был задержан СБУ накануне в Киеве.
Что известно сейчас, рассказала корреспондентка ТСН.14:00 Наталья Нагорная.
Меру пресечения избирают в Приморском районном суде Мариуполя. Задержанного привезли из Киева в Донецкую область ночью. Дорога длилась более 12 часов.
К слову, Палыч очень изменился – сильно похудел. Он сказал, что с журналистами не будет общаться. Мол, все расскажет потом. Во время заседания сказал, что последние два года жил в Киеве, не работал. По словам Куликовского, снимать разные квартиры для проживания ему "помогали знакомые". Подтвердил, что его задержала СБУ.
Задержанный сказал, что его сын вместе с дедом находится в оккупированном Донецке, а жена — в СИЗО в "ДНР".
На вопрос, что для него такое "Изоляция", сказал: "Это плохое место".
Напомним, более полусотни человек заявляли о пытках этим человеком. В свою очередь, Денис Куликовский просит для своей безопасности меру пресечения в виде содержания под стражей.
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