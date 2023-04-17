Приговор огласили неизвестно кому: суд в Иране за сбития самолета МАУ окутан тайнами

Десять подсудимых и очень мало подробностей о трагедии. Суд в Иране вынес приговоры по делу о сбитии украинского Боинга в январе 2020 года — ракетами, выпущенными Корпусом стражей исламской революции. Обвиняемые получили от 1 до 13 лет за решеткой, говорится в ТСН.

Три дня отрицали свою причастность к катастрофе, и еще почти три года искали виновных. Иранский суд в конце концов выносит приговор военнослужащим сил противовоздушной обороны страны и уверяет, что именно эти люди 8 января 2020 года сбили над Тегераном ракетами самолет, принадлежавший авиакомпании МАУ. Тогда погибли 167 пассажиров и девять членов украинского экипажа.

Имен осужденных в Тегеране не разглашают, только тюремные сроки – от одного года до 13 – для главного обвиняемого, командира системы обороны. Никто не знает, кто оказался на скамье подсудимых. Иранские власти делают все для того, чтобы скрыть виновных в трагедии. Не согласилась на вовлечение третьей стороны в расследование, не раскрывает лиц осужденных, просто сказала, что есть 10 человек…”, — говорит заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Комментарий иранских властей по поводу столь резонансного приговора очень краток. "Мы пригласили Соединенные Штаты как страну, ответственную за проектирование и строительство самолета, и Украину как страну, которая зарегистрировала и использует самолет, принять участие в этом расследовании", — говорит председатель комитета по расследованию авиакатастрофы.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований напоминает, что иранские власти уже не впервые лгут по этому делу. Только сейчас у нее прибавилось мотивации. "Эти разговоры, которые они кого-то приглашали, это еще одно свидетельство того, как они пытаются выстроить линию защиты в предвкушении того, что будет Международный суд ООН и дальнейшее расследование…", — утверждают в ведомстве.

Среди жертв, кроме украинцев, были граждане Ирана, Канады, Великобритании, Афганистана и Швеции – семьи которых требуют ответов. В январе Украина вместе с остальными партнерами инициировала арбитражное рассмотрение спора. У Ирана еще около трех месяцев, чтобы согласиться на арбитраж. После этого спор можно будет передать в международный суд ООН и обратиться в Международную организацию гражданской авиации.

Кроме справедливого расследования семьи жертв хотят и компенсаций. До сих пор договориться о достойном размере выплат с Ираном не удавалось. “Сейчас власти Ирана вопреки практике и закону пытаются в одиночку выдергивать семьи, предлагая им по 150 тысяч долларов или эквивалент в евро компенсации за их жертвы. Речь идет о семьях из Канады и Нидерландов», – говорит Данилов.

С начала полномасштабного вторжения надежды на переговоры с государством, публично призвавшим к миру, а само — тайно поставлявшее оружие России, почти не осталось. Условиями для возвращения взаимодействия с Ираном хотя бы на прошлый уровень, говорят эксперты, стали бы проигрыш России в войне или падение нынешнего иранского режима.

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