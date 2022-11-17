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Приговор по делу MH17 оглашен: когда на скамье подсудимых будут заказчики – руководство РФ

Автор
Кристина ЗеленюкКристина Зеленюк
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Приговор по делу MH17 оглашен: когда на скамье подсудимых будут заказчики – руководство РФ

Фото: ТСН.ua

Окружной суд Гааги (Нидерланды) объявил приговор по делу о крушении пассажирского Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти стран.

Понадобилось более восьми лет, чтобы установить истину, которая и так всем очевидна. Каков же приговор суда, начавший рассмотрение дела еще в марте 2020 года? Точно не такой, на какой надеялись украинцы и родственники погибших. Россия, ее военное руководство и лично Путин не привлечены к уголовной ответственности. Да и направду, это не было предметом рассмотрения Окружного суда Гааги.

К пожизненному заключению приговорены три человека: два гражданина РФ — Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец Леонид Харченко. Именно они непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" и курировали запуск ракеты, сбившей пассажирский самолет. При этом еще одного обвиняемого – Олега Пулатова – суд оправдал из-за нехватки доказательств.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать об этой катастрофе, главные выводы приговора Окружного суда Гааги, и почему для России и Путина это еще не конец.

Основные факты о катастрофе

Когда случилась трагедия? Пассажирский Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти стран: 196 граждан Нидерландов, а также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Кто, где и чем сбил самолет? Место аварии самолета – неподконтрольного к тому времени Украине села Грабово в Донецкой области. Пассажирский Boeing был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й курской бригаде противовоздушной обороны ВС РФ. Его доставили из России в район населенного пункта Первомайское (Донецкая область), которое уже с мая 2014 контролировалось российской "ДНР".

Как долго продолжалось следствие? В августе, 2014 года, менее чем через месяц после крушения, была создана международная Совместная следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. Целых пять лет JIT собирала доказательства. Именно нидерландский прокурор возглавил JIT, так как большинство погибших (196 человек) были гражданами Нидерландов. Именно поэтому слушания проходили в Окружном суде Гааги.

Когда начался судебный процесс? Первое заседание прошло 9 марта 2020 года. Последнее, формальное, которое длилось менее 5 минут – 22 сентября 2022 года. Целых два с половиной года понадобилось, чтобы суд наконец вынес приговор.

Символизм судебного процесса. Здание Окружного суда, в котором все это время проходили слушания по делу о сбитии пассажирского самолета рейса MH17, находится у Национального мемориала памяти погибшим. Это огромная территория возле международного аэропорта "Схипхол", откуда и взлетал самолет, где взорваны 298 деревьев. У каждого свое "имя" – это имя и фамилии погибших в этой ужасной трагедии. Еще здесь высадили подсолнечники, потому что обломки самолета были обнаружены в подсолнечном поле в Донецкой области. В центре мемориала расположен небольшой амфитеатр с полушарием, на котором высечены имена всех погибших. А на коричневой стене рядом есть отверстие – через него направляется свет, указывающий путь к Украине.

Кого приговорили? На заседании 17 ноября, 2022 года,Окружной суд Гааги, по сути, удовлетворил просьбу прокуратуры и украинского следствия. К пожизненному заключению заочно приговорили двух граждан России – Игоря Гиркина и Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Последние двое, по мнению суда, непосредственно участвовали в транспортировке ЗРК "Бук" к месту пуска ракеты (они, кстати, воевали в Чечне и Афганистане – ред.), а Гиркин – курировал ее запуск.

Главное из приговора суда

Во-первых, суд постановил, что Boeing рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", выпущенной со стороны населенного пункта Первомайское. С мая 2014 года он контролировался ДНР, которую в свою очередь контролировала Россия, и многие боевики ДНР имели российское гражданство. К такому выводу суд пришел на основе многочисленных спутниковых снимков, перехватов телефонных разговоров и других веских доказательств.

Судья, зачитывая приговор в этой части, подчеркнул, что Бородай (Александр Бородай, он депутат Госдумы РФ, а в июле 2014 года был так называемым руководителем "правительства "ДНР" – ред.) почти ежедневно контактировал с Владиславом Сурковым (архитектор оккупации Россией) Крыма и Донбасса (ред.), называя его "нашим человеком в Кремле".А после катастрофы рейса MH17, Бородай звонил в Москву по указанию, подчеркивая, что хочет поговорить с "начальником".

Во-вторых, как уже отмечено выше, к пожизненному заключению приговорены два гражданина России – Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец и Леонид Харченко. Последние двое, по мнению суда, принимали непосредственное участие в транспортировке ЗРК "Бук" к месту пуска ракеты, а Гиркин курировал ее запуск.

То есть Дубинский и Харченко выполняли приказы Гиркина. Однако, по словам судьи, Гиркин не отдал прямого приказа сбить пассажирский Boeing рейса MH17, потому что целью были военные, а не гражданские самолеты. Впрочем, по мнению суда, это никоим образом не умаляет вину обвиняемых.

"Все они должны 298 раз", — заявил председательствующий судья.

Реакция Украины и Нидерландов

Сразу после объявления Окружным судом Гааги приговора по делу о крушении рейса MH17, Владимир Зеленский написал в Twitter:

"Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры по убыванию MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также дописал в Twitter:

"Приветствую первые приговоры за ущерб MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности".

Но приговор Окружного суда Гааги, оглашенный 17 ноября, еще далеко не точка в этой ужасающей трагедии. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, этот приговор не окончательный – это не конец.

"Приговор по делу MH17 был долгожданным. Очень хорошо, что эта точка наконец была достигнута. Это еще один шаг на пути к правде и справедливости для жертв и их близких. Но это также еще один тяжелый и тревожный день для многих близких и друзей 298 человек, потерявших жизнь в тот ужасный день, 17 июля 2014 года.

Что дальше?

Все эти долгие восемь лет в многочисленных интервью родственники погибших довольно прямо говорили, что именно Россия ответственна за смерть их близких. Например, гражданин Нидерландов Энтон Котте, потерявший в этой ужасной катастрофе сына, невестку и шестилетнего внука, неоднократно выражал надежду, что будет наказано и высшее руководство РФ.

Но не все так просто.

Во-первых, высшее политическое и военное руководство РФ не могут привлечь к ответственности, учитывая право дипломатического иммунитета.

Во-вторых, еще в 2015 году Россия заблокировала в ООН решение о создании международного трибунала по крушению рейса MH17. Однако это не означает, что Международный уголовный суд не может рассмотреть это дело. Основой такого иска в будущем могут стать решения ЕСПЧ по делам родственников погибших и иска государства Нидерланды против России.

В-третьих, оглашая приговор, председательствующий судья не исключил, что подозреваемых по делу об уничтожении рейса MH17 может быть больше трех.

В-четвертых, Украина уже имеет процесс против РФ в Международном суде ООН, где дело по крушению рейса MH17 является очень важным эпизодом.

Готовый приговор за сбивание россиянами над Украиной самолета рейса MH17

Готовый приговор за сбивание россиянами над Украиной самолета рейса MH17

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