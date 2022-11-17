Приговор по делу MH17 оглашен: когда на скамье подсудимых будут заказчики – руководство РФ

Окружной суд Гааги (Нидерланды) объявил приговор по делу о крушении пассажирского Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти стран.

Понадобилось более восьми лет, чтобы установить истину, которая и так всем очевидна. Каков же приговор суда, начавший рассмотрение дела еще в марте 2020 года? Точно не такой, на какой надеялись украинцы и родственники погибших. Россия, ее военное руководство и лично Путин не привлечены к уголовной ответственности. Да и направду, это не было предметом рассмотрения Окружного суда Гааги.

К пожизненному заключению приговорены три человека: два гражданина РФ — Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец Леонид Харченко. Именно они непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" и курировали запуск ракеты, сбившей пассажирский самолет. При этом еще одного обвиняемого – Олега Пулатова – суд оправдал из-за нехватки доказательств.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать об этой катастрофе, главные выводы приговора Окружного суда Гааги, и почему для России и Путина это еще не конец.

Основные факты о катастрофе

Когда случилась трагедия? Пассажирский Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти стран: 196 граждан Нидерландов, а также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Кто, где и чем сбил самолет? Место аварии самолета – неподконтрольного к тому времени Украине села Грабово в Донецкой области. Пассажирский Boeing был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й курской бригаде противовоздушной обороны ВС РФ. Его доставили из России в район населенного пункта Первомайское (Донецкая область), которое уже с мая 2014 контролировалось российской "ДНР".

Как долго продолжалось следствие? В августе, 2014 года, менее чем через месяц после крушения, была создана международная Совместная следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. Целых пять лет JIT собирала доказательства. Именно нидерландский прокурор возглавил JIT, так как большинство погибших (196 человек) были гражданами Нидерландов. Именно поэтому слушания проходили в Окружном суде Гааги.

Когда начался судебный процесс? Первое заседание прошло 9 марта 2020 года. Последнее, формальное, которое длилось менее 5 минут – 22 сентября 2022 года. Целых два с половиной года понадобилось, чтобы суд наконец вынес приговор.

Символизм судебного процесса. Здание Окружного суда, в котором все это время проходили слушания по делу о сбитии пассажирского самолета рейса MH17, находится у Национального мемориала памяти погибшим. Это огромная территория возле международного аэропорта "Схипхол", откуда и взлетал самолет, где взорваны 298 деревьев. У каждого свое "имя" – это имя и фамилии погибших в этой ужасной трагедии. Еще здесь высадили подсолнечники, потому что обломки самолета были обнаружены в подсолнечном поле в Донецкой области. В центре мемориала расположен небольшой амфитеатр с полушарием, на котором высечены имена всех погибших. А на коричневой стене рядом есть отверстие – через него направляется свет, указывающий путь к Украине.

Также читайте Пожизненное заключение: Гиркину и двум его подручным объявлен приговор по делу рейса MH17

Кого приговорили? На заседании 17 ноября, 2022 года,Окружной суд Гааги, по сути, удовлетворил просьбу прокуратуры и украинского следствия. К пожизненному заключению заочно приговорили двух граждан России – Игоря Гиркина и Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Последние двое, по мнению суда, непосредственно участвовали в транспортировке ЗРК "Бук" к месту пуска ракеты (они, кстати, воевали в Чечне и Афганистане – ред.), а Гиркин – курировал ее запуск.

Главное из приговора суда

Во-первых, суд постановил, что Boeing рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук", выпущенной со стороны населенного пункта Первомайское. С мая 2014 года он контролировался ДНР, которую в свою очередь контролировала Россия, и многие боевики ДНР имели российское гражданство. К такому выводу суд пришел на основе многочисленных спутниковых снимков, перехватов телефонных разговоров и других веских доказательств.

Судья, зачитывая приговор в этой части, подчеркнул, что Бородай (Александр Бородай, он депутат Госдумы РФ, а в июле 2014 года был так называемым руководителем "правительства "ДНР" – ред.) почти ежедневно контактировал с Владиславом Сурковым (архитектор оккупации Россией) Крыма и Донбасса (ред.), называя его "нашим человеком в Кремле".А после катастрофы рейса MH17, Бородай звонил в Москву по указанию, подчеркивая, что хочет поговорить с "начальником".

Во-вторых, как уже отмечено выше, к пожизненному заключению приговорены два гражданина России – Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец и Леонид Харченко. Последние двое, по мнению суда, принимали непосредственное участие в транспортировке ЗРК "Бук" к месту пуска ракеты, а Гиркин курировал ее запуск.

То есть Дубинский и Харченко выполняли приказы Гиркина. Однако, по словам судьи, Гиркин не отдал прямого приказа сбить пассажирский Boeing рейса MH17, потому что целью были военные, а не гражданские самолеты. Впрочем, по мнению суда, это никоим образом не умаляет вину обвиняемых.

"Все они должны 298 раз", — заявил председательствующий судья.

Реакция Украины и Нидерландов

Сразу после объявления Окружным судом Гааги приговора по делу о крушении рейса MH17, Владимир Зеленский написал в Twitter:

"Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры по убыванию MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также дописал в Twitter:

"Приветствую первые приговоры за ущерб MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности".

Но приговор Окружного суда Гааги, оглашенный 17 ноября, еще далеко не точка в этой ужасающей трагедии. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, этот приговор не окончательный – это не конец.

"Приговор по делу MH17 был долгожданным. Очень хорошо, что эта точка наконец была достигнута. Это еще один шаг на пути к правде и справедливости для жертв и их близких. Но это также еще один тяжелый и тревожный день для многих близких и друзей 298 человек, потерявших жизнь в тот ужасный день, 17 июля 2014 года.

Что дальше?

Все эти долгие восемь лет в многочисленных интервью родственники погибших довольно прямо говорили, что именно Россия ответственна за смерть их близких. Например, гражданин Нидерландов Энтон Котте, потерявший в этой ужасной катастрофе сына, невестку и шестилетнего внука, неоднократно выражал надежду, что будет наказано и высшее руководство РФ.

Но не все так просто.

Во-первых, высшее политическое и военное руководство РФ не могут привлечь к ответственности, учитывая право дипломатического иммунитета.

Во-вторых, еще в 2015 году Россия заблокировала в ООН решение о создании международного трибунала по крушению рейса MH17. Однако это не означает, что Международный уголовный суд не может рассмотреть это дело. Основой такого иска в будущем могут стать решения ЕСПЧ по делам родственников погибших и иска государства Нидерланды против России.

В-третьих, оглашая приговор, председательствующий судья не исключил, что подозреваемых по делу об уничтожении рейса MH17 может быть больше трех.

В-четвертых, Украина уже имеет процесс против РФ в Международном суде ООН, где дело по крушению рейса MH17 является очень важным эпизодом.