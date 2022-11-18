Приговор по делу сбивания боинга рейса MH17: что говорят родственники погибших о результатах восьмилетнего процесса

Судьи зачитали приговор по самому громкому делу в истории Нидерландов — делу об уничтожении Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014-го. Трех высокопоставленных должностных лиц "ДНР" осудили пожизненно, одного оправдали.

Чем приговор важен и что говорят о приговоре родственники погибших — в сюжете ТСН.

Что означает решение суда для Украины и есть ли среди осужденных Россия – Александра Митина расскажет.

Прокуратура просит пожизненного заключения всех четырех обвиняемых, которых судят заочно. Главарям так называемой "ДНР" — россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также воевавшему на стороне боевиков украинцу Леониду Харченко, обвиняют в сбитии пассажирского самолета Малазийских авиалиний. В боинг, когда он пролетал над Донбасом, попали ракетой из российского комплекса БУК. Из находившихся на борту 298 пассажиров со всего мира не выжил никто. Расследование длится уже восемь лет, а первое заседание суд провел в 2020 году.

Более двух часов сотни международных журналистов слушали приговор в специально сводном пресцентре. Большинство в наушниках, потому что судья говорит по-нидерландски. Перевод доступен на двух языках: английском и русском.

Последняя нужна, чтобы судью поняли обвиняемые, которых в зале нет. Сотрудничать со следствием согласился только Пулатов. Он единственный, кто сегодня имеет адвокатов. Только его суд оправдывает. Мол, доказательств против россиянина было недостаточно. "Да, суд действительно заслушал адвокатов Пулатова, но кроме этого мы провели собственное расследование, которое привело к снятию обвинений", — заявил спикер суда Поль Роувен.

Гиркин, Дубинский и Харченко, проигнорировавшие приглашение нидерландцев, получают максимальное пожизненное заключение. Теперь при пересечении границы цивилизованной страны им грозит пожизненный арест. Однако гораздо больше присутствующих волнует постоянное упоминание в тексте приговора страны-террористки. Боевики отчитывались, что в Москву зенитно-ракетный комплекс прибыл из России. Там же его пытались спрятать после совершения преступления.

Судья говорил два часа. Между тем родственники жертв не верят, что после восьми лет российской лжи наконец-то слышат правду:

"У меня нет слов, просто нет слов".

"Мы получили буквально такую стопку документов как вердикт. Конечно, понадобится несколько дней, чтобы все это просто прочесть".

Самое главное – уже понятно, говорит защита. "Это — первый раз, когда официальный судья сказал что-то о причастности России. Более того — о том, что Россия причастна к убийству 298 человек без всякого сомнения", — подчеркнул адвокат родственников Птер Лангстрат.

Антон Коте, представитель союза родственников, говорит, что причастность России — это самое важное из того, что озвучил сегодня судья: "Теперь мы можем рассказать всему миру, что сделала Россия, а также заставить ее взять на себя ответственность".

А для нидерландской прокуратуры работа только начинается. Ведь заказчиков в нынешнем приговоре нет.

"Расследование продолжается. Нам нужно определить, кто был в БУКе, кто разрешил привезти эту установку на восток Украины. Мы ожидаем, что уже в начале следующего года сможем объявить результаты этого расследования", — говорит руководитель совместной следственной группы по делу МН17 Дигна ван Бутцелар. .

Чтобы обжаловать приговор Пулатову, у прокуратуры есть две недели. Будут ли апелляцию подавать трое заочно пожизненно осужденных, которые это заседание как и все предыдущие проигнорировали, — неизвестно.