Пригожин и Гиркин: как российская пропаганда создавала "героев" из террористов и почему Путин их убрал

Российская пропаганда потратила годы на создание военных псевдогероев, но путинский режим их уничтожил за считанные недели.

Как создавались образы Гиркина-Стрелкова и Пригожина, почему на них подписывались и смотрели даже украинцы и зачем их устранили с геройского олимпа - исследовала корреспондентка ТСН Татьяна Штан.

Как пропаганда создавала образ террориста Пригожина

В декабре 2022 года террорист Евгений Пригожин стал публичным пропагандистским образом в России.

"Пригожин, как этот образ нового, российского какого-то полководца, лидера, он лепился, он складывался. Этот новый, такой агрессивный, антисистемный, но одновременно за победу над Россией", - объясняет политолог Петр Олещук.

Петр Олещук

Основной задачей новосозданного образа стало - пополнение войск. К непопулярному политическому шагу - объявлению мобилизации Путин в то время еще не был готов, анализирует Петр Олещук. В окружении президента вдруг вспомнили о переполненных тюрьмах РФ.

"На первых этапах Пригожин просто мыслился, как посредник между государством и, например, этим криминалом. Они еще как-то не хотели показывать слабость государства, что это вроде бы государство официально призывает заключенных. Нет, это какая-то частная инициатива Пригожина, так ее власть санкционировала, но это такая частная инициатива, государство к этому отношения не имеет. То есть, Путин всех побеждает, при этом там гибнут какие-то зэки, которых никому не жалко, и все опять же прекрасно, а он даже к этому даже отношения не имеет, ко всему негативному, к этой всей крови и страданиям", - объясняет эксперт.

Психолог Александр Иванов обращает внимание на внешний образ Пригожина - его не зря выбрали именно для рекрутинга зэков: "Если вы посмотрите на его лицо, вы увидите у него постоянно приподнятая правая часть губы - это агрессия. Понимаете на зоне для того, чтобы продемонстрировать свою силу, надо было всегда показывать клик и определенного количества работников полиции такая же история. Когда ты показал клик это - единственный острый зуб, это - единственный зуб, который может разорвать кожу или артерию или даже вену или даже мышцу то значит ты чего-то стоишь значит ты был в этих ситуациях и с тобой надо быть достаточно осторожно"

Вторая задача - это создание некой псевдооппозиции к военному руководству РФ, чтобы поднять моральный дух военных, ведь блиц-крига не произошло, солдаты в войсках РФ погибали тысячами, а официальная пропаганда все еще обещала скорую победу.

Пригожин

Игорь Гиркин – еще один образ пропаганды РФ

Подобный образ уже создавали российские пропагандисты - еще в 2014 году, таким искренним и честным для российских наемников, которые шли воевать за так называемые "Л/ДНР", казался Игорь Гиркин-Стрелков.

"Он персонаж, который как-будто снят из какой-то "Белой гвардии", из Булгакова. Там, русский офицер, какой-то белогвардеец. Оно, с одной стороны, гротескно и смешно, но так же одновременно есть целевая аудитория, которая, собственно, этот образ для нее такой очень светлый. И он там какой-то неподкупный, правдивый. И это так же лепится от, условно, его усов к его поведению и какой-то жестикуляции", - объясняет эксперт Николай Балабан.

Гиркина, по мнению экспертов, оставили по двум причинам - для внутренней аудитории он выполнял роль оппозиции. Таким образом контролировали протестные настроения населения. Плюс время от времени делали информационные вбросы для украинцев, которые тоже любили смотреть российского правдоруба.

Гиркин

"В России есть также оппозиция, но мы понимаем, что это оппозиция, которая выгодна власти, которую они держат на постоянной основе. То есть тоже самый Пригожин и тоже самый Гиркин. Он выступает в формате оппозиции", - объясняет эксперт Анастасия Кириленко.

Политолог отмечает, что для внешней аудитории, стран Запада, образы и Гиркина, и Пригожина использовались для запугивания - мол посмотрите, кто может возглавить страну, если не Путин.

Пригожинский поход на Москву запустил пропагандистскую машину в обратном направлении - образ, который для части россиян стал едва ли не святым, начали разрушать на подконтрольных медиа с не меньшим рвением, чем прославляли.

Пригожинский мятеж свернул другие проекты спецслужб - образов героев-оппозиционеров и до выборов президента оставил только одного Путина.

Новых оппозиционных даже контролируемых псевдогероев - в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, констатируют эксперты.

"Они увидели, что в этом всем есть потенциал против режима, даже если какой-то очень неопределенный потенциал, особенности путинского режима - это нежелание допускать каких-либо случайностей. То есть, лучше избегать этого заблаговременно. И вот они просто это все зачистили наглухо", - говорит эксперт.

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