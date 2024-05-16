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Пригожин и Гиркин: как российская пропаганда создавала "героев" из террористов и почему Путин их убрал

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Пригожин и Гиркин: как российская пропаганда создавала "героев" из террористов и почему Путин их убрал

Пропаганда РФ

Эксперты объяснили роль Пригожина и Горкина в войне против Украины.

Российская пропаганда потратила годы на создание военных псевдогероев, но путинский режим их уничтожил за считанные недели.

Как создавались образы Гиркина-Стрелкова и Пригожина, почему на них подписывались и смотрели даже украинцы и зачем их устранили с геройского олимпа - исследовала корреспондентка ТСН Татьяна Штан.

Как пропаганда создавала образ террориста Пригожина

В декабре 2022 года террорист Евгений Пригожин стал публичным пропагандистским образом в России. 

"Пригожин, как этот образ нового, российского какого-то полководца, лидера, он лепился, он складывался. Этот новый, такой агрессивный, антисистемный, но одновременно за победу над Россией", - объясняет политолог Петр Олещук. 

Петр Олещук / ©
Петр Олещук

Основной задачей новосозданного образа стало - пополнение войск. К непопулярному политическому шагу - объявлению мобилизации Путин в то время еще не был готов, анализирует Петр Олещук. В окружении президента вдруг вспомнили о переполненных тюрьмах РФ.

"На первых этапах Пригожин просто мыслился, как посредник между государством и, например, этим криминалом. Они еще как-то не хотели показывать слабость государства, что это вроде бы государство официально призывает заключенных. Нет, это какая-то частная инициатива Пригожина, так ее власть санкционировала, но это такая частная инициатива, государство к этому отношения не имеет. То есть, Путин всех побеждает, при этом там гибнут какие-то зэки, которых никому не жалко, и все опять же прекрасно, а он даже к этому даже отношения не имеет, ко всему негативному, к этой всей крови и страданиям", - объясняет эксперт. 

Психолог Александр Иванов обращает внимание на внешний образ Пригожина - его не зря выбрали именно для рекрутинга зэков: "Если вы посмотрите на его лицо, вы увидите у него постоянно приподнятая правая часть губы - это агрессия. Понимаете на зоне для того, чтобы продемонстрировать свою силу, надо было всегда показывать клик и определенного количества работников полиции такая же история. Когда ты показал клик это - единственный острый зуб, это - единственный зуб, который может разорвать кожу или артерию или даже вену или даже мышцу то значит ты чего-то стоишь значит ты был в этих ситуациях и с тобой надо быть достаточно осторожно"

Вторая задача - это создание некой псевдооппозиции к военному руководству РФ, чтобы поднять моральный дух военных, ведь блиц-крига не произошло, солдаты в войсках РФ погибали тысячами, а официальная пропаганда все еще обещала скорую победу.

Пригожин / ©
Пригожин

Игорь Гиркин – еще один образ пропаганды РФ

Подобный образ уже создавали российские пропагандисты - еще в 2014 году, таким искренним и честным для российских наемников, которые шли воевать за так называемые "Л/ДНР", казался Игорь Гиркин-Стрелков.

"Он персонаж, который как-будто снят из какой-то "Белой гвардии", из Булгакова. Там, русский офицер, какой-то белогвардеец. Оно, с одной стороны, гротескно и смешно, но так же одновременно есть целевая аудитория, которая, собственно, этот образ для нее такой очень светлый. И он там какой-то неподкупный, правдивый. И это так же лепится от, условно, его усов к его поведению и какой-то жестикуляции", - объясняет эксперт Николай Балабан.  

Гиркина, по мнению экспертов, оставили по двум причинам - для внутренней аудитории он выполнял роль оппозиции. Таким образом контролировали протестные настроения населения. Плюс время от времени делали информационные вбросы для украинцев, которые тоже любили смотреть российского правдоруба. 

Гиркин / ©
Гиркин

"В России есть также оппозиция, но мы понимаем, что это оппозиция, которая выгодна власти, которую они держат на постоянной основе. То есть тоже самый Пригожин и тоже самый Гиркин. Он выступает в формате оппозиции", - объясняет эксперт Анастасия Кириленко. 

Политолог отмечает, что для внешней аудитории, стран Запада, образы и Гиркина, и Пригожина использовались для запугивания - мол посмотрите, кто может возглавить страну, если не Путин.

Пригожинский поход на Москву запустил пропагандистскую машину в обратном направлении - образ, который для части россиян стал едва ли не святым, начали разрушать на подконтрольных медиа с не меньшим рвением, чем прославляли.

Пригожинский мятеж свернул другие проекты спецслужб - образов героев-оппозиционеров и до выборов президента оставил только одного Путина.

Новых оппозиционных даже контролируемых псевдогероев - в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, констатируют эксперты.

"Они увидели, что в этом всем есть потенциал против режима, даже если какой-то очень неопределенный потенциал, особенности путинского режима - это нежелание допускать каких-либо случайностей. То есть, лучше избегать этого заблаговременно. И вот они просто это все зачистили наглухо", - говорит эксперт. 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   Использовали... и убрали! "Шестерки" Кремля Гиркин-Стрелков и Пригожин сыграли свою роль

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