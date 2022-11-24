Пригожин и Кадыров: дипломат оценил шансы этого тандема захватить власть

По мнению Пригожина, критические заявления Кадырова и Пригожина в адрес военного руководства РФ выгодны Путину.

"Потенциальные мятежники", которыми во многих СМИ называют скандального главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на самом деле не представляют угрозы путинскому режиму.

Об этом рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку с "1+1" и ТСН.ua.

"Речь идет о хорошо спланированных операциях самого Кремля. Никогда "царь" не позволит никакому "боярину" себя возвышать и на что-то претендовать", — отметил Огрызко.

По его словам, вся критика, звучащая в РФ в адрес неэффективного ведения войны в Украине, является контролируемой Кремлем.

"Это только для того, чтобы создавать определенные противовесы, возможности влиять на те или иные группы. Пригожина и Кадырова выбрали, чтобы генералы понимали: если они проваливают задачи, то есть другие. Чтобы была конкуренция. Я не вижу, чтобы Путину кто-то угрожал. Слишком много там "опричников". Силовой блок в РФ составляет около 2 млн человек. Поэтому даже Кадыров и Пригожин со своими миниармиями ничего не стоят", — подытожил дипломат.

Ранее Владимир Огрызко объяснил, как работает кастовая система управления в РФ.

Кадыров и Пригожин: сможет ли этот тандем захватить власть

Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина и Кадырова в качестве противников Минобороны РФ и Генштаба, возглавляемых Шойгу и Герасимовым.

ТСН.ua разбирался, как Пригожин и Кадыров провоцируют конфликт в военном руководстве России, какова роль ЧВК "Вагнер" в войне и какие проблемы для Кремля могут создать неподконтрольные частные армии путинского окружения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в России есть по меньшей мере четыре армии, которые не подчиняются друг другу. Свои армии собственно Шойгу, Кадыров, глава Росгвардии Золотов и руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин.

Советник ОП Алексей Арестович вообще считает, что можно говорить о 8 армиях. По его мнению, в РФ продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем.

Американский генерал Бен Ходжес сказал, что Кадыров и Пригожин создают собственные армии, потому что готовятся к распаду РФ.

Российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин предполагает, что скандальные заявления Пригожина могут использоваться в Кремле для определенной провокации.