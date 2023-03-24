Пригожин и Кадыров угрожают власти Путина: военный объяснил, чем все может закончиться

Эстонская разведка сообщила, что лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин угрожают власти Путина — якобы они планируют объединиться и выйти на первый план как архирадикальная акция господствующей элиты.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун рассказал, вероятен ли такой сценарий.

"Такой сценарий вероятен только в том плане, если начнется децентрализация власти после устранения Путина любым путем. Пока будет условная стабильность в России, ничего не произойдет. Они все очень большие трусы. Да, у Кадырова сейчас около 50 тысяч бойцов, которых он тщательно обрабатывает. Он понимает, если Россия перестанет существовать в том виде, в каком она есть, а бойцов надо чем-то кормить, ему нужно обеспечить им тот уровень жизни, который они сейчас имеют. Зарабатывать деньги они не умеют, они умеют только заниматься государственным рэкетом на бюджете. Это все знают. Чеченская мафия действительно существует и один из ее лидеров — Кадыров. Насколько он готов в условиях дестабилизации выйти на первый план и претендовать на какие-то роли, я очень сомневаюсь", – сказал он.

По его словам, планы Пригожина тоже провалились.

"С Пригожиным все гораздо интереснее, потому что та сила, на которую он рассчитывал, просто тает на глазах у Бахмута и других горячих точках на Востоке Украины. Он это понимает и выйти из этой ситуации он не может. Зарабатывать деньги в России ему становится не так легко, потому что те контракты, которые шли через Минобороны, время от времени блокируются, то есть очень много нюансов, которые говорят о том, что Пригожин сейчас не в том положении, чтобы выдвигать претензии, если раньше он мог позвонить, приказать ему все сделают, сейчас он вынужден писать публичные письма и что-то требовать. Это точно не позиция силы. Пригожин и Кадыров находятся на одном уровне. Я думаю, что это как раз представители той региональной элиты, которая, возможно, возглавит те или иные регионы России в случае децентрализации и распада центральных властей в России. Этого можно ожидать, но не больше", — добавил Ягун.

Ранее аналитики сообщили, что Евгений Пригожин смягчил свою риторику в отношении Минобороны России, вероятно, из-за страха полностью потерять наемников в Бахмуте.